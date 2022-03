Cision PR Newswire ja Nativo ilmoittavat ainutlaatuisesta sponsoroidusta sijoitteluyhteistyö

Tämä kumppanuus tarjoaa suhdetoiminnan ammattilaisille uuden tavan levittää brändisisältöä ja analysoida sen vaikutusta, ja se antaa PR-toimistoille mahdollisuuden myydä asiakkailleen vahvoja, taattuja sijoituspaketteja. Sponsoroidun sijoittelun saumattoman muodon avulla brändit voivat lisätä sitoutumista tavoittamalla yleisönsä kanavissa, joita he suosivat ja joihin he luottavat.

Sponsoroidun sijoittelun edut

Sponsoroitu sijoittelu lisää brändätyn sisällön tavoittavuutta ja näkyvyyttä tarjoamalla toimituksellisen sijoittelun, joka linkittyy lehdistötiedotteeseen patentoidussa natiivissa artikkelimuodossa. PR Newswiren ainulaatuinen Sponsoroitu sijoittelu sopii saumattomasti julkaisijan uutissyötteeseen, sillä se sopii yhteen verkkosivuston visuaalisen ulkoasun ja toimintojen kanssa. Kun olet napsauttanut sponsoroitua sijoittelua, se ohjaa lukijan sisältöön sponsoroidussa toimituksellisessa muodossa suoraan julkaisijan sivustolle, mikä tehostaa sitoutumista kolme kertaa enemmän kuin perinteinen digitaalinen mainonta.

"Tämän kumppanuuden ansiosta brändit voivat välittää kohdennetumpia viestejä ansaituissa ja maksetuissa kanavissa", sanoo Nicole Guillot, Cisionin operatiivinen johtaja. "Sponsoroidut sijoittelutarjontamme parantavat nyt tuotemerkkien kykyä tavoittaa paljon laajempi yleisö ja edistävät kuluttajien aitoa sitoutumista viestiensä avulla tavalla, joka on sekä arvokas että intuitiivinen yleisölle."

"Tämä kahden johtavan viestinnän ja digitaalisen mainonnan yrityksen välinen kumppanuus nopeuttaa ansaitun ja maksetun median lähentymistä", sanoo Justin Choi, Nativon perustaja ja toimitusjohtaja. "Brändit tarvitsevat entistä enemmän aitoja tarinoita kuluttajille, ja tämän kumppanuussuhteen ansiosta ne voivat tehdä sen laajassa mittakaavassa uudenlaisen hallinnan, mittaamisen ja ymmärryksen avulla."

Tietoja Nativosta

Nativo antaa brändeille ja julkaisijoille mahdollisuuden käyttää maailman edistyksellisintä sisältöteknologiaa.

Nativo tarjoaa brändeille mahdollisuuden laajamittaiseen tarinankerrontaan suurimmalla natiivinäkyvyydellä ja paljastaa oivalluksia, jotka vapauttavat sisällön tuottoa. Julkaisijoille Nativo tarjoaa kattavimman alustan seuraavan sukupolven mainosformaateille ja uraa uurtavaa teknologiaa mainosten välittämiseen. Nativon missiona on varustaa mainonta sisällön aikakautta varten, parantaa verkkokokemusta ja luoda mielekkäitä yhteyksiä nykypäivän digitaalisille kuluttajille.

Tietoa Cisionista

Cision on PR- ja sijoittajasuhdetoiminnan, markkinoinnin ja sosiaalisen median hallintateknologian ja tiedonkeräämisen globaali markkinajohtaja, joka auttaa brändejä ja organisaatioita löytämään asiakkaita ja sidosryhmiä, luomaan niihin yhteyksiä ja saamaan ne sitoutumaan liiketoiminnan tulosten tehostamiseksi. Sijoittajasuhdepalveluidensa avulla PR Newswire auttaa yhtiöitä täyttämään viestintä- ja julkistamistarpeensa. Yhtiölle on yli 1,1 miljardin vaikuttajan verkosto ja perusteellinen seuranta- ja analyysipalvelu, ja sen Brandwatch- ja Falcon.io-somealustat tarjoavat ensiluokkaisia ratkaisuja. Cisionilla on toimistoja 24 maassa Amerikan mantereella, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Lisätietoja Cisionin palkituista ratkaisuista, ja myös sen uuden sukupolven Cision Communications Cloud® -ratkaisusta, saat https://www.cision.fi/-sivustolta ja seuraamalla @CisionFinland-twitteriä.

