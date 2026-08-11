Citadel Credit Union anuncia que inaugurará su tercera sucursal en Filadelfia en Hunting Park en 2027

Desarrollada en colaboración con Esperanza, la nueva sucursal ofrecerá educación financiera, programas comunitarios y servicios bancarios completos a este barrio del norte de Filadelfia.

EXTON, Pensilvania, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Citadel Credit Union, una entidad financiera sin ánimo de lucro y propiedad de sus socios, ha anunciado hoy que ha firmado un contrato de alquiler para su tercera sucursal en Filadelfia, situada en el barrio de Hunting Park, en el norte de la ciudad. La sucursal, cuya inauguración está prevista para 2027 en el número 133 de W. Hunting Park Ave., se construirá en colaboración con Esperanza, una de las organizaciones sin ánimo de lucro hispanas de carácter religioso más grandes del país y propietaria del edificio. Esta ubicación forma parte de una estrategia de expansión en Filadelfia basada en los barrios, las relaciones y la inversión a largo plazo en la comunidad.

Al igual que sus dos sucursales anteriores de Filadelfia, la sucursal de Hunting Park está concebida para ser algo más que un simple lugar donde realizar operaciones bancarias. Servirá como un espacio en el que los vecinos, las familias y las pequeñas empresas puedan acceder a servicios financieros, educación financiera y programas comunitarios de interés, arraigados en el barrio al que presta servicio.

"Siempre hemos creído que lo más importante que podemos hacer es estar ahí", afirmó Bill Brown, presidente y CEO de Citadel Credit Union. "No se trata solo de abrir una sucursal, sino de ganarse de verdad un lugar en la comunidad. Hunting Park cuenta con una larga tradición, gente orgullosa y oportunidades reales. Asociarnos con Esperanza significa que no llegamos como una institución externa. Llegamos como vecinos, dispuestos a escuchar y a crecer junto a las personas a las que estamos aquí para servir".

Siguiendo con el compromiso con Filadelfia

El anuncio sobre Hunting Park supone un nuevo capítulo en la expansión de Citadel en Filadelfia. Tras inaugurar su primera sucursal en Filadelfia, situada en Overbrook Park, en enero de 2026, la cooperativa de crédito invitó a la comunidad a una gran celebración de inauguración en mayo, que contó con una ceremonia de corte de cinta y una fiesta en la calle, a la que asistieron cargos electos, líderes del barrio y vecinos. Un segundo local, cuya apertura está prevista para finales de este año en Cedar Park, en el número 4900 de Baltimore Ave., llevará el modelo centrado en la comunidad de Citadel a una zona muy consolidada del oeste de Filadelfia.

Hunting Park amplía su presencia al norte de Filadelfia, donde ya viven, trabajan y estudian más de 17,000 miembros de Citadel. Cada sucursal de Filadelfia está concebida para funcionar como un centro comunitario que ofrece recursos financieros, espacios para colaboraciones locales y programas que fortalecen los barrios en los que Citadel tiene su sede.

Una colaboración basada en 40 años de trabajo comunitario

Esperanza lleva cuatro décadas transformando Hunting Park. La organización ha invertido más de $300 millones en recursos comunitarios, prestando servicio cada año a unos 35,000 habitantes de Filadelfia con bajos ingresos a través de programas que abarcan el asesoramiento en materia de vivienda, el desarrollo laboral, la educación, el desarrollo económico y las artes. Esperanza considera Hunting Park como una "comunidad de oportunidades", un barrio que rebosa fortaleza y potencial en todos los niveles de ingresos, y ha basado su labor en un enfoque bilingüe y culturalmente sensible que se centra en la comunidad latina y apoya a las familias de todo el distrito. Esa convicción compartida en la inversión centrada en el territorio fue lo que llevó a Citadel a sumarse a la asociación.

"La confianza en Hunting Park se forja manzana por manzana. Eso es lo que nos han enseñado estos cuarenta años aquí", dijo el reverendo. Luis Cortés Jr., fundador y CEO de Esperanza. "Citadel se presentó dispuesta a invertir de la misma manera. Esta sucursal ofrece a nuestros vecinos un lugar donde generar riqueza en su propio barrio. De ese modo es como luce una inversión de verdad".

Más que un lugar para hacer operaciones bancarias

La sucursal ofrecerá toda la gama de servicios bancarios de Citadel para particulares y empresas, así como servicios de préstamos hipotecarios y asesoramiento financiero. Más allá de la banca tradicional, servirá como lugar de encuentro para talleres de educación financiera, actos comunitarios y actividades para el barrio.

La concejala de Filadelfia Quetcy Lozada, que representa al 7.º Distrito y ha vivido toda su vida en los barrios a los que representa, acogió con satisfacción el anuncio.

"He pasado toda mi vida en este distrito y, antes de ser concejala, dediqué años a colaborar con Esperanza para fortalecerlo", señaló la concejala Lozada. "Sé distinguir entre una entidad financiera que simplemente está presente y otra que realmente se implica. Citadel llega junto a Esperanza, con las intenciones correctas y el socio adecuado. Hunting Park se merece ese compromiso, y me enorgullece darles la bienvenida al 7.º Distrito".

Creciendo junto a Filadelfia

La sucursal de Hunting Park es la tercera sucursal de Citadel en Filadelfia, lo que refleja una estrategia deliberada y a largo plazo para ampliar el acceso a los servicios financieros en toda la ciudad. El objetivo no es solo inaugurar sucursales. Se trata de establecer relaciones auténticas en los barrios donde más se necesitan esos recursos. Eso es lo que significa crecer con la comunidad, y no solo junto a ella.

Acerca de Citadel Credit Union

Citadel Credit Union es una entidad financiera sin ánimo de lucro, propiedad de sus socios, que ofrece servicios bancarios, de inversión y de seguros a más de 290,000 socios. Con aproximadamente $6,900 millones en activos y 25 sucursales, Citadel es una de las cooperativas de crédito más grandes de la región del Gran Filadelfia, que presta servicio a particulares, familias y empresas del sureste de Pensilvania, y cuya afiliación está abierta a residentes de todo el estado de Pensilvania y de los estados vecinos, entre ellos Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Ohio y Virginia Occidental. Con sede en Exton, Pensilvania, Citadel figura en la lista de 2025 de Newsweek y Plant-A Insights Group sobre los mejores bancos regionales y cooperativas de crédito de Estados Unidos, y ha sido certificada en ocho ocasiones como "Great Place to Work". Para obtener más información, visite CitadelBanking.com. Asegurado a nivel federal por la NCUA.

Acerca de Esperanza

Esperanza se fundó en 1986 con el objetivo de atender a "los más desfavorecidos" y fortalecer las comunidades hispanas y a todos aquellos que viven en ellas. En la actualidad, Esperanza se ha convertido en una organización con un presupuesto de $114 millones, que cuenta con 750 empleados y atiende a más de 35,000 personas al año.

Esperanza lleva a cabo esta misión a través de programas en los ámbitos de la educación, la vivienda y el desarrollo económico, las artes y la cultura, y el cambio social. Esperanza se ha comprometido a construir una comunidad de oportunidades en Hunting Park, uno de los barrios más desfavorecidos de Filadelfia, donde unas calles seguras, colegios de calidad, pequeñas empresas prósperas, viviendas asequibles y una vida cultural dinámica crean vías para que todos puedan prosperar.

Al abordar las barreras sistémicas que históricamente han limitado el progreso de las comunidades latinas, Esperanza ofrece acceso a la educación, la formación y las oportunidades que sirven de puerta de entrada a la movilidad económica y al éxito a largo plazo. Para obtener más información, visite www.esperanza.us.

FUENTE Citadel Credit Union