Citadel et Citadel Securities élargissent leur présence mondiale avec l'ouverture d'un bureau à Paris

CHICAGO, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Citadel, gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan, et Citadel Securities, teneur de marché majeur sur les marchés financiers internationaux, annoncent aujourd'hui leur intention d'ouvrir un nouveau bureau à Paris (sous réserve de l'obtention des agréments nécessaires par les autorités compétentes), renforçant ainsi leur présence en Europe. Le nouveau bureau s'inscrit dans un mouvement d'expansion internationale entrepris par les deux acteurs de marchés qui s'étend en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

"Paris est l'un des centres financiers d'avant-garde en Europe, et nous sommes ravis d'y ouvrir un bureau, qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre développement régional et international," déclare Edwin Lin, Responsable Monde du Fixed Income à Citadel. "Ce bureau nous donnera accès à des talents locaux et nous permettra de renforcer nos relations avec les autres acteurs de marchés et les autorités locales, tandis que les marchés de capitaux de la région continuent leur intégration."

Citadel et Citadel Securities sont établis en Europe depuis longtemps. Citadel a ouvert son premier bureau européen à Londres en 1999. Ses cinq stratégies d'investissement internationales sont toutes présentes dans la région, incluant les actions, les titres à revenu fixe et macro, les matières premières, le crédit et les stratégies quantitatives.

Citadel Securities opère en Europe depuis 2007. L'entreprise figure parmi les cinq plus grands participants sur plusieurs bourses d'actions européennes et opère l'un des plus grands internalisateurs systématiques d'Europe. Citadel Securities opère également une unité FICC de premier plan au niveau international qui apporte de la liquidité à plus de 1400 investisseurs institutionnels dans plus de 50 pays.

"Paris offre une opportunité unique de développer notre activité déjà en pleine et rapide expansion, d'accroître la proximité avec nos clients et notre capacité à attirer les personnes les plus talentueuses d'Europe," déclare Paul Hamill, Responsable Monde de la Distribution FICC à Citadel Securities. "Nous sommes ravis de renforcer notre présence en Europe et d'élargir notre clientèle."

Citadel et Citadel Securities se portent également depuis longtemps en défenseurs de réformes qui renforcent et développent les marchés de capitaux européens, comme EMIR et MIFID II. Ces réformes ont contribué à renforcer la résilience, la transparence et la compétition, et ont permis aux investisseurs européens de bénéficier d'un meilleur accès aux marchés financiers et à de nouvelles sources de liquidité.

Le bureau devrait ouvrir ses portes à Paris au premier semestre 2021, sous réserve de l'obtention des agréments nécessaires par les autorités compétentes.

À propos de Citadel

Citadel est l'un des principaux fonds d'investissement alternatif sur la scène des marchés internationaux. Citadel gère le capital d'investisseurs réputés du monde entier, y compris des programmes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des fonds souverains. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.Citadel.com.

À propos de Citadel Securities

Citadel Securities est l'un des principaux teneurs de marché dans le monde, offrant une large gamme de produits à revenu fixe et d'actions aux banques, courtiers, agences gouvernementales, entreprises, assureurs et fonds souverains. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.CitadelSecurities.com.

