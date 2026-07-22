Citadel Securities otwiera biuro w Amsterdamie

Globalny animator rynku nowej generacji zwiększa swoją obecność w Europie, aby lepiej służyć klientom instytucjonalnym i europejskim rynkom kapitałowym.

MIAMI, 22 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Citadel Securities, bazujący na technologiach globalny animator rynku nowej generacji, ogłosił dzisiaj otwarcie nowego biura w Amsterdamie, które stanie się europejskim ośrodkiem dla działalności firmy w zakresie opcji na akcje. Ekspansja odzwierciedla dalsze inwestycje Citadel Securities w głębokie i dynamiczne rynki kapitałowe Europy.

W ramach biura wspólnie pracować będą zespoły ds. handlowych, technologicznych i badań ilościowych, które wesprą rozwijający się dział opcji na akcji i zwiększą płynność na europejskich rynkach instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie.

„Pozycja Amsterdamu jako głównego ośrodka instrumentów pochodnych na akcje oraz jego rozległa pula specjalistów technicznych i handlowych sprawia, że jest to dla nas naturalne miejsce do ekspansji naszej obecności w Europie - powiedział Dave Silber, dyrektor ds. instytucjonalnych instrumentów pochodnych na akcje w Citadel Securities. - Chcemy nadal inwestować w ludzi, technologie i infrastrukturę, które wzmacniają odporność rynku, poprawiają płynność i wspierają dalszy wzrost europejskiego ekosystemu rynków kapitałowych".

Citadel Securities to jeden z czołowych animatorów rynku na świecie w zakresie rynków akcji, opcji na akcje, obligacji korporacyjnych, obligacji skarbowych, swapów stóp procentowych i rynku walutowego. Oparta na technologii platforma firmy zapewnia płynność tysiącom klientów instytucjonalnych i detalicznych na całym świecie, przyczyniając się do poprawy efektywności rynkowej poprzez stabilne kwotowania, wysoką płynność i niezawodną realizację transakcji.

Rozbudowa działalności w Amsterdamie wzmacnia rozwijającą się sieć Citadel Securities, obejmującą 15 biur w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku, oraz podkreśla zaangażowanie firmy w obsługę klientów na całym świecie.

Citadel Securities

Citadel Securities jest globalnym animatorem rynku nowej generacji, którego działalność opiera się na zaawansowanych technologiach. Zapewnia inwestorom instytucjonalnym i detalicznym światowej klasy płynność, konkurencyjne kwotowania oraz płynną, kompleksową realizację transakcji w szerokim zakresie produktów finansowych.

Zespoły inżynierów, traderów i analityków firmy wykorzystują najnowocześniejsze badania ilościowe oraz rosnącą moc obliczeniową, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do rozwijania jej narzędzi analitycznych i rozwiązywania najważniejszych wyzwań stojących przed rynkiem i klientami.

Wspólnie budujemy przyszłość rynków kapitałowych. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie CitadelSecurities.com.

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