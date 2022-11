Citeline e Norstella concluem fusão para formar uma empresa global de tecnologia farmacêutica de cinco bilhões de dólares

Com mais de 1.600 funcionários em todo o mundo, a nova empresa agora é uma das maiores provedoras de soluções de inteligência farmacêutica do mundo no mercado

YARDLEY, Pensilvânia, 1º de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Norstella, líder global em soluções de ponta a ponta que facilitam o acesso a terapias que salvam a vida dos pacientes, anunciou a conclusão de sua fusão com a Citeline (anteriormente Pharma Intelligence), líder no segmento de inteligência de estudos clínicos.

No fechamento do acordo, a empresa global de cinco bilhões de dólares é agora uma das maiores provedoras de soluções de inteligência farmacêutica do mundo no mercado, com mais de 1.600 funcionários nas cinco marcas que compõem a Norstella: Evaluate, MMIT, Panalgo, The Dedham Group e, agora, a Citeline.

Essa fusão permitirá que a Norstella priorize a inovação rápida para ajudar a orientar as empresas de ciências da vida em todo o processo de desenvolvimento de medicamentos para que os pacientes possam ter acesso a terapias mais rapidamente.

"Acreditamos que o acesso aos pacientes começa com a identificação de necessidades não atendidas e não termina até que um paciente tenha uma terapia em mãos", disse Mike Gallup, CEO da Norstella. "À medida que o setor avança na direção de terapias altamente direcionadas com foco em populações menores de pacientes, nossos clientes precisam de soluções que ofereçam respostas viáveis para questões comerciais críticas para ajudar a trazer os medicamentos para o mercado mais rapidamente, em última análise, ajudando os pacientes a receber os tratamentos mais cedo."

Desde o processo de descoberta clínica até a comercialização, os fabricantes farmacêuticos estão sobrecarregados com dados e com questões sobre a aplicação de dados do mundo real, compreensão do ônus da doença, comunicação da eficácia clínica de um medicamento, divulgação de um resultado clínico positivo inesperado ou quantificação da consequência do atraso de uma terapia no mercado.

Como uma empresa combinada, as soluções da Norstella capacitarão as partes interessadas do setor farmacêutico a identificar as necessidades clínicas não atendidas antecipadamente, elaborar estudos clínicos com endpoints informados que suportem decisões de reembolso a jusante e identificar com precisão os pacientes elegíveis para estudos clínicos. Um poderoso exemplo disso é a plataforma Instantânea de Dados de Saúde (Instant Health Data, IHD) da Panalgo, capaz de suportar dados clínicos e do mundo real da Citeline, a política do MMIT, restrições e dados laboratoriais de pacientes e os dados de vias clínicas do The Dedham Group e evidências do mundo real—tudo isso pode ser aproveitado para responder rapidamente a perguntas importantes relacionadas à jornada do paciente, reembolsos e segurança e eficácia dos tratamentos.

"Esta união é uma oportunidade para a Citeline e a Norstella avançarem em sua missão compartilhada de disponibilizar terapias para os pacientes que as necessitem", disse Jay Nadler, presidente executivo da Norstella e Ramsey Hashem, CEO da Citeline. "Sentimos uma urgência de causar um impacto, e acreditamos que podemos trazer inovação que mudará a vida dos pacientes."

Gallup acrescentou: "Uma filosofia fundamental na Norstella é inovar em parceria com nossos clientes; continuaremos a pedir que nossos clientes indiquem onde existe uma lacuna e como podemos fechá-la. Juntos, nosso objetivo é criar um mercado de saúde mais inovador e acessível para todos."

Sobre a Norstella

Na Norstella, nossa missão é simples: ajudar os pacientes a ter acesso a terapias que salvam vidas. A Norstella consiste em várias organizações de destaque—Citeline, Evaluate, MMIT, Panalgo e The Dedham Group—que se uniram para oferecer uma gama completa de serviços e soluções de consultoria farmacêutica. Como uma empresa, a Norstella oferece aos clientes de ciências da vida as ferramentas e a experiência certas para lidar com as complexidades em cada etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de medicamentos, desde o pipeline até o paciente. Para mais informações, acesse Norstella e siga a empresa no LinkedIn.

Sobre a Citeline

A Citeline (anteriormente Pharma Intelligence) conta com um conjunto completo de ofertas complementares de inteligência de negócios para atender às necessidades em evolução dos profissionais de ciências da vida cujo objetivo é acelerar a conexão de tratamentos a pacientes e de pacientes a tratamentos. Essas soluções e serviços focados no paciente oferecem e analisam dados utilizados para orientar decisões clínicas, comerciais e regulatórias e criar oportunidades de crescimento no mundo real.

Nossas equipes globais de analistas, jornalistas e consultores mantêm-se cientes dos setores farmacêutico, biomédico e de tecnologia médica, cobrindo tudo isso com insights especializados: doenças-chave, estudos clínicos, P&D e aprovações de medicamentos, previsões de mercado e muito mais. Para mais informações sobre um dos parceiros de ciências da vida mais confiáveis do mundo, acesse Citeline.

