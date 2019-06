Cities of Service anuncia los 10 finalistas de la edición de 2019 del Premio Engaged Cities

Reconocen el mérito de ciudades que trabajan junto con la ciudadanía para crear e implementar soluciones que mejoren vidas y comunidades

NUEVA YORK, 17 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Cities of Service anunció hoy los 10 finalistas del Premio Engaged Cities (Ciudades Involucradas), su programa de reconocimiento que destaca la labor que se realiza en las ciudades para formar alianzas con los habitantes con el fin de resolver una diversa gama de problemas. El premio, financiado por Bloomberg Philanthropies, resalta las maneras como los líderes de ciudades están creando el futuro conjuntamente con los habitantes y les permite a ciudades de todo el mundo aprender las mejores prácticas e implementar soluciones similares en sus propias comunidades.

"En la segunda edición anual del Premio Engaged Cities, estamos más esperanzados que nunca de ver que los líderes de las ciudades continúan derribando obstáculos que impiden la participación y el involucramiento ciudadanos", declaró Myung J. Lee, director ejecutivo de Cities of Service. "Las 10 ciudades finalistas demuestran el poder de trabajar junto con los habitantes para mejorar vidas y proporcionar un modelo para que otros lo sigan".

Cities of Service recibió más de 100 solicitudes de ciudades de las Américas y Europa para competir por el premio. Con la ayuda de un grupo de reconocidos expertos, Cities of Service escogió las 10 finalistas, cuyas soluciones lograron un impacto al involucrar a la ciudadanía de diversas maneras, entre ellas el servicio voluntario de impacto, el diseño participativo, la colaboración colectiva y los datos aportados por la ciudadanía. Los finalistas abordaron desafíos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, la salud y la seguridad, la revitalización de vecindarios y otros. Se seleccionó a los 10 finalistas con base en criterios de selección clave, como por ejemplo el trabajo significativo con la ciudadanía para enfrentar un problema público, las pruebas claras de impacto y el potencial de aplicar la estrategia a otros problemas y otras ciudades.

Las 10 ciudades finalistas son:

Atlanta, Georgia

Los líderes de la ciudad ayudaron a los habitantes a transformar espacios abandonados y deteriorados en jardines urbanos y huertas para aumentar el acceso a alimentos sanos como las frutas y los vegetales. El personal de la ciudad les proporcionó a los agricultores urbanos capacitación, promoción y otros tipos de apoyo, y ampliaron la agricultura urbana en la ciudad.

Aurora, Illinois

La ciudad trabajó con los habitantes para crear y reforzar la capacidad de organizaciones de vecindario y para organizar eventos comunitarios que crean confianza entre los habitantes y la policía. La cantidad de organizaciones de vecindario activas en Aurora se ha duplicado y el índice de delincuencia ha disminuido.

Bogotá, Colombia

La ciudad incrementó su capacidad de respuesta y rendición de cuentas a la ciudadanía al crear un sencillo tablero de control de información aportada por la ciudadanía y una nueva aplicación móvil para mejorar la recolección de datos sobre peticiones, lo cual permite que los habitantes presenten y den seguimiento a sus peticiones con mayor facilidad y ayuda a la ciudad a priorizar y dar respuesta a las necesidades de los habitantes.

Chicago, Illinois

Los miembros de comunidades colaboraron con los líderes de la ciudad mediante un proceso de planificación basado en la comunidad, para diseñar proyectos de infraestructura verdes que reducen las inundaciones. Los proyectos consisten en jardines, parques y áreas recreativas para los jóvenes, y se estima que almacenan más de 500,000 galones de agua de lluvia.

Flint, Míchigan

La ciudad movilizó a la ciudadanía para que utilizara el Portal de Propiedades de Flint con el objetivo de recolectar datos sobre propiedades deterioradas y mejorar los vecindarios. El portal web muestra datos generados por la ciudadanía sobre las condiciones de las propiedades, lo cual ayudó a los habitantes a mejorar y mantener los terrenos abandonados y le permitió al personal de la ciudad obtener y asignar recursos para apoyar las iniciativas de vecindario.

Lakewood, Colorado

La ciudad apoyó iniciativas de sostenibilidad impulsadas por los habitantes al proporcionar herramientas y amplio apoyo; y ayudar a las organizaciones de vecindario a identificar las necesidades, determinar la experticia y los recursos existentes e implementar proyectos que aumentaron el arbolado, redujeron el desperdicio, mejoraron la eficiencia energética y más.

Londres, Reino Unido

Crowdfund London invitó a la ciudadanía a proponer soluciones para los desafíos locales y a mostrar su apoyo a las ideas que mejoran el bienestar social, mediante un aporte monetario. La ciudad ofreció asesoría de planificación y diseño, actuó de intermediaria en las relaciones entre los actores interesados, y comprometió hasta £50.000 para 100 proyectos liderados por las comunidades.

Orlando, Florida

La ciudad integró la retroalimentación ciudadana a servicios digitales ya implementados y a otros nuevos para mejorar la capacidad de respuesta a las solicitudes de los habitantes. Como parte del proceso, introdujeron la Academia de Servicio Digital, un taller que le enseñó al personal de la ciudad cómo aprender a entender las necesidades y las experiencias de los habitantes, para después crear y probar servicios digitales centrados en los residentes.

Plymouth, Reino Unido

Mediante Crowdfund Plymouth, los miembros de las comunidades y las organizaciones locales propusieron proyectos para mejorar la ciudad y los habitantes respaldaron con donaciones las ideas prometedoras. La ciudad igualó los aportes con dinero procedente de un fondo designado para satisfacer las necesidades comunitarias. La iniciativa generó casi £1,2 millones en financiamiento de la ciudadanía para proyectos comunitarios.

San Francisco, California

Equipos de voluntarios corporativos trabajaron con el personal de la ciudad para crear soluciones a problemas públicos, como ayudar a las personas sin hogar a obtener cobertura médica e incrementar el acceso a viviendas asequibles. Los voluntarios donaron aproximadamente el 20 % de su tiempo en un período de 16 semanas, mientras que el personal de la ciudad identificó los desafíos de la ciudad, combinó a los voluntarios con los equipos de la ciudad, evaluó proyectos y asesoró el trabajo de los equipos.

"Los líderes de ciudades de todo el mundo están concentrados en crear el futuro conjuntamente con la ciudadanía. Los finalistas de esta edición de Engaged Cities representan lo mejor de lo mejor y ofrecen inspiración y una hoja de ruta para que otras ciudades la sigan", expresó James Anderson, miembro del directorio de Cities of Service y director de programas de innovación gubernamental de Bloomberg Philanthropies.

El Premio Engaged Cities estuvo abierto a las ciudades de las Américas y Europa con población superior a los 30.000 habitantes. Las ciudades presentaron sus solicitudes en enero de 2019. Cities of Service escogerá hasta a tres ciudades ganadoras y otorgará un total de $200.000. Se anunciará los ganadores en CityLab en octubre de 2019.

Para obtener más información sobre el Premio Engaged Cities de Cities of Service, le rogamos visitar engagedcitiesaward.org.

Acerca de Cities of Service

Cities of Service es una organización sin fines de lucro que ayuda a los alcaldes a crear ciudades más fuertes cambiando la manera como el Gobierno local y la ciudadanía trabajan en conjunto. Ayudamos a las ciudades de nuestra coalición a aprovechar los conocimientos, las habilidades y el servicio de la ciudadanía para identificar y resolver problemas públicos cruciales. Fundada en 2009 por el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael R. Bloomberg, Cities of Service apoya a una coalición de más de 260 ciudades, que representan a más de 73 millones de personas de todas las Américas y Europa. Visítenos en citiesofservice.org o síganos en Twitter por @citiesofservice.

CONTACTO CON LOS MEDIOS:

Karen Dahl, (646) 324-8390, karen@citiesofservice.org

FUENTE Cities of Service

Related Links

http://www.citiesofservice.org



SOURCE Cities of Service