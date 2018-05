Cities of Service anuncia los ganadores del Premio a las Ciudades Comprometidas

Cities of Service empezó hace casi una década, y se ha transformado en la principal organización de compromiso ciudadano del país mediante el trabajo con cientos de ciudades para involucrar a los ciudadanos en formas creativas y efectivas. Suscripto por Bloomberg Philanthropies, el Premio a las Ciudades Comprometidas echa luz sobre la creciente cantidad de maneras en las que los líderes de las ciudades están creando el futuro conjuntamente con sus residentes. Cities of Service amplificará las estrategias ganadoras para darles a otras ciudades de todo el mundo la oportunidad de aprender de estas estrategias, adoptarlas y mejorarlas en sus propias ciudades.

"Ciudades de todo el mundo están encontrando formas innovadoras para que los ciudadanos se involucren para resolver problemas y mejorar servicios", comentó Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies, y alcalde de la ciudad de Nueva York por tres periodos. "Estos premios reconocen a tres de los mejores ejemplos de ese trabajo, lo que puede ayudarlas a difundirlo a otras ciudades y mejorar más vidas todavía. Felicitaciones a los tres ganadores y a los diez finalistas".

Cities of Service recibió más de 100 postulaciones de ciudades del continente americano y Europa para el primer Premio a las Ciudades Comprometidas de la historia. Se seleccionó a los ganadores en función de criterios clave de selección, entre los que se incluyen el trabajo significativo con los ciudadanos para abordar un problema público, la evidencia de impacto, y el potencial para aplicar la estrategia a otros problemas y geografías. Cada ciudad ganadora recibe un premio de $70,000, que puede utilizarse a criterio de las ciudades ganadoras en apoyo de profundizar sus esfuerzos para involucrar a sus ciudadanos a fin de abordar los problemas.

"Para que las ciudades realmente prosperen, deben trabajar junto con su gente para desarrollar e implementar soluciones para sus desafíos más significativos– y los ganadores del Premio a las Ciudades Comprometidas son prueba de ello", dijo Myung J. Lee, Directora Ejecutiva de Cities of Service. "Recibimos postulaciones sólidas de todo el continente americano y Europa, y la decisión no nos fue fácil. Los tres ganadores nos muestran lo que es posible cuando los líderes de las ciudades derriban las barreras ente el gobierno y los ciudadanos para el bien común. No vemos el momento de ayudarlos a compartir su trabajo con otras ciudades de todo el mundo",

Cada ciudad ganadora involucró profundamente a los ciudadanos para producir resultados y lograr impacto:

Bolonia, Italia: Al comprobar que la burocracia estaba impidiendo la capacidad de los ciudadanos para mejorar su ciudad, Bolonia adoptó nuevas regulaciones que permiten a los residentes asociarse con la ciudad para revitalizar espacios públicos. Las nuevas regulaciones estimularon a la ciudad a establecer laboratorios por distrito, donde personal de la ciudad se conectó con los residentes para desarrollar sus ideas y diseñar iniciativas en conjunto. Los laboratorios involucraron a miles de residentes y dieron lugar a más de 400 iniciativas ciudadanas, entre ellas convertir un mercado abandonado en una sala de conciertos para que tocaran cientos de músicos locales, y convertir un antiguo estacionamiento en una estación para bicicletas de servicio completo, administrada por una cooperativa de residentes.

Santiago de Cali, Colombia: Para combatir un alto nivel de violencia, especialmente entre los vecinos, Santiago de Cali creó consejos locales, compuestos por ciudadanos en 15 distritos de la ciudad. Los consejos diseñaron e implementaron más de 200 iniciativas comunitarias, entre las que se incluyen la rehabilitación de diversos espacios públicos que habían sido utilizados para actividades ligadas a las drogas, clases de baile para jóvenes en riesgo y torneos de fútbol en los que participaron jóvenes locales y ex miembros de pandillas. Las iniciativas ciudadanas beneficiaron a más de 15.000 residentes, generando confianza y reduciendo el conflicto en sus comunidades.

Tulsa, Oklahoma: Tulsa tenía cientos de conjuntos de datos que podían ayudarlos a hacer crecer el ingreso per cápita, aumentar la población, reducir el crimen violento y abordar otros desafíos. Pero no tenía la capacidad de analizar los datos para obtener las perspectivas que podrían proporcionar. La ciudad creó equipos de personal de la ciudad, ciudadanos y socios sin fines de lucro para examinar los datos de la ciudad y ayudar a que ésta abordara más de una docena de problemas públicos. Los equipos han propuesto diversas soluciones, entre las que se incluyen un mejor método para priorizar las reparaciones de calles, una herramienta para que los ciudadanos recojan datos muy necesarios sobre deterioro urbano, y otras.

El Premio a las Ciudades Comprometidas estaba abierto para ciudades con más de 30.000 habitantes del continente americano y Europa. Las ciudades enviaron sus postulaciones en enero de 2018. Cities of Service, junto con un valioso grupo de expertos, eligió tres ciudades ganadoras. Los ganadores fueron anunciados como parte de la Cena y Encuentro de los Premios a las Ciudades Comprometidas. El premio es parte de la Iniciativa para las Ciudades Americanas de Michael R. Bloomberg, un programa diseñado para empoderar a líderes de ciudades a generar nuevas ideas y fomentar políticas que hacen avanzar al país.

Para obtener más información sobre el Premio a las Ciudades Comprometidas de Cities of Service, visite: engagedcitiesaward.org.

Acerca de Cities of Service

Cities of Service es una organización independiente sin fines de lucro que ayuda a alcaldes y líderes ciudadanos a aprovechar el conocimiento, la creatividad y el servicio de los ciudadanos para ayudar a resolver problemas públicos y crear ciudades vibrantes. Trabajamos con las ciudades para construir iniciativas conducidas por las ciudades e impulsadas por los ciudadanos, que apuntan a necesidades específicas, logran resultados mensurables y de largo plazo, mejoran la calidad de vida de los residentes, y construyen ciudades más fuertes. Fundada en 2009 por el alcalde la ciudad de Nueva York Michael R. Bloomberg, Cities of Service respalda a una coalición de 240 ciudades, que representan casi 70 millones de personas en 45 estados estadounidenses y más de 10 millones de personas en el Reino Unido. Visítenos en citiesofservice.org o síganos por Twitter @citiesofservice.

