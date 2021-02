CitizensNYC hace un homenaje a cinco mujeres excepcionales: lanza la campaña "Los neoyorquinos por Nueva York"

NUEVA YORK, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Comité de Ciudadanos por la Ciudad de Nueva York (CitizensNYC) anunció hoy el lanzamiento de su campaña virtual para la recaudación de fondos durante 2021, "The New Yorkers for New York" (Los neoyorquinos por Nueva York). La organización da inicio al mes de la historia de las mujeres haciendo un homenaje a cinco mujeres extraordinarias que trabajan en repensar, reconstruir e imaginar de nuevo a la ciudad de Nueva York.

La campaña de recaudación de fondos, con una duración de cinco meses, enaltecerá las contribuciones que han hecho las mujeres a lo largo de la historia de Nueva York, así como su compromiso con el futuro de la ciudad. Cada donación se igualará una a una, hasta un tope de $150,000. CitizensNYC espera recaudar 1.5 millones de dólares este año. Las homenajeadas de este año representan la variedad de culturas, vecindarios e industrias que ofrece Nueva York. Cada mes, la campaña destacará a una de las cinco homenajeadas que se han comprometido a trabajar para ayudar a que la ciudad se recupere de la pandemia. El acto de presentación está previsto para el martes 22 de junio de 2021.

CitizensNYC, una de las organizaciones de microfinanciación más antiguas del país, tiene una larga trayectoria de reconocimientos y apoyo a los líderes cívicos. Ellos han proporcionado ayudas para el mejoramiento de la comunidad, la educación y las pequeñas empresas a los residentes de los vecindarios menos favorecidos de la ciudad en los últimos 45 años. En 2020, CitizensNYC concedió a 402 proyectos cerca de 1.2 millones de dólares en subvenciones directas en efectivo, beneficiando a más de 87,685 residentes de 122 vecindarios de los cinco distritos de la ciudad.

Las homenajeadas de este año son las siguientes:

Susan R. Cullman, la activista, se convirtió en directora de voluntariado de la Coalición Republicana por la Libre Elección (Republican Coalition for Choice) en 1991 y dedicó sus esfuerzos ante el Congreso y a través del país trabajando con abogados y asesores para recaudar fondos y apoyar a los candidatos republicanos con una posición favorable a la libre elección de las mujeres. Susan, cuya familia se radicó en Nueva York hace siglos, participa en las juntas directivas de varias organizaciones sin ánimo de lucro de NYC, entre ellas el Comité de Ciudadanos por la Ciudad de Nueva York, la Fundación de Mujeres de Nueva York y el sistema de salud de Avon y Mount Sinai.

Nicole Lee, el futuro, es defensora de la comunidad, empresaria y candidata al Concejo Municipal de Nueva York en representación del distrito 31. Es socia beneficiaria de CitizensNYC con más de una década de experiencia en la gestión de pequeñas empresas, fundadora de MotherGoose Daycare, Wink Beauty Parlour y Journey Through Seth's Eyes, que ofrece un ambiente seguro y recursos para los niños con necesidades especiales. Todos estos emprendimientos los ha realizado en su vecindario de Jamaica Beach en Queens.

Frida Polli PhD, la empresaria, es una neurocientífica galardonada de Harvard y el MIT que se convirtió en directora ejecutiva. La revista Inc. la incluyó en su lista de las 100 principales mujeres fundadoras en 2019 y en la de las 100 principales mujeres poderosas en 2020, y ha recibido los reconocimientos MIT 100K y el premio a las ciencias biológicas de HBS, un premio NARSAD para los investigadores jóvenes. Frida es la directora ejecutiva y fundadora de Pymetrics, una empresa que aprovecha la ciencia de las habilidades interpersonales con la inteligencia artificial para hacer más precisas y justas las decisiones relativas a la fuerza laboral. Frida y su esposo Conor Bastable, socio en Davidson Kempner Capital Management, demuestran aún más su amor por Nueva York como colaboradores activos de Robin Hood, The Urban League, Prep for Prep y The Bowery Mission.

Sue Suh, la optimista, es la directora general de Recursos Humanos en TIME. Ha dedicado la mayor parte de la última década a una de las obras filantrópicas más grandes del mundo, la Fundación Rockefeller. Antes de su vinculación con la fundación, Sue desempeñó diversas funciones en los Departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos en Washington, Nueva York y Trípoli, Libia, incluyendo un periodo de dos años en la Misión de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Nacida en Nueva York, Sue hace parte de la junta directiva de la fundación Coca-Cola Scholars, el Teatro Clásico de Harlem y las Olimpíadas Especiales Asia-Pacífico. Fue becaria Fulbright en Corea del Sur y del programa de becarios de gestión presidencial de los Estados Unidos.

Rhina Valentin, la creativa, es una figura destacada en la industria del entretenimiento de la ciudad de Nueva York como fundadora de La Reina del Barrio, Inc., una empresa de medios y producción de televisión. Nacida y criada en la ciudad de Nueva York, Rhina es la presentadora del programa de entrevistas Colors of Rhina, ha sido presentadora de OPEN Friday de BronxNet desde 2006 y obtuvo el reconocimiento entre las 25 mujeres influyentes de 2015 del Bronx. También practica la meditación trascendental, aboga por la sensibilización frente a la violencia doméstica y actualmente recauda fondos para los programas de apoyo a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (S.T.E.A.M.) en Puerto Rico, Colombia y África Occidental.

"Sentimos que este año era importante lanzar esta campaña coincidiendo con el mes de la historia de las mujeres y asegurar que nuestras homenajeadas de Neoyorquinos por Nueva York reflejaran la diversidad de la ciudad, de una forma que recuerde la cultura que todos conocemos, amamos y apreciamos. Nuestras distinguidas homenajeadas desempeñarán un papel fundamental en ayudar a dar una luz de esperanza a los neoyorquinos que más la necesitan en estos momentos", manifestó el doctor Rahsaan Harris, director ejecutivo del Comité de Ciudadanos por la Ciudad de Nueva York.

CitizensNYC busca donaciones a través de la campaña "Los neoyorquinos por Nueva York". Para apoyar el trabajo de la organización y sus socios beneficiarios en sus esfuerzos por reconstruir la ciudad de Nueva York, haga su donación AQUÍ.

Acerca del Comité de Ciudadanos por la Ciudad de Nueva York (Citizens Committee for New York City):

La misión del Comité de Ciudadanos por la Ciudad de Nueva York es ayudar a los neoyorquinos, particularmente aquellos de las áreas de bajos ingresos, a unirse y mejorar la calidad de vida en sus vecindarios. Los residentes están en una posición única para definir y tomar medidas frente a los problemas que afectan a sus comunidades. Cuando se les ofrece un apoyo modesto, los grupos de vecinos y escuelas pueden avanzar con la ayuda de subvenciones, talleres para el desarrollo de habilidades, ayuda en la planificación de proyectos y una biblioteca de equipos compartidos. En 2020, CitizensNYC concedió a 402 proyectos cerca de 1.2 millones de dólares en subvenciones directas en efectivo, beneficiando a más de 87,685 residentes de 122 vecindarios de los cinco distritos de la ciudad. Desde 1975, hemos promovido el espíritu del voluntariado, la participación local y la justicia social que impulsa nuestro trabajo. Para conocer más al respecto, visite citizensnyc.org.

Información adicional:

Página web: https://www.citizensnyc.org

Redes sociales: Twitter @citizensnyc| Instagram @citizenscommittee| Facebook.com/citizensnyc

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1444461/CitizensNYC_Logo.jpg

FUENTE Citizens Committee For New York City

Related Links

www.citizensnyc.org



SOURCE Citizens Committee For New York City