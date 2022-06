CityFALCON, o Spotify de conteúdo financeiro, arrecada USD 2 milhões de um cliente, da TBH, Holt e Seedrs

Empreendedores seriais participaram da rodada, inclusive um que vendeu sua última empresa por 500 milhões de libras.

Além disso, a eToro, rede social de investimentos com mais de 27 milhões de usuários registrados no mundo todo, assumiu uma pequena função na empresa. A eToro é um cliente e alimenta sua guia Notícias com conteúdos da CityFALCON, oferecendo aos usuários um noticiário contextual de qualidade para fornecer informações de apoio às decisões de investimentos e aumentar o engajamento.

Como validação adicional, a Holt Xchange, uma empresa e plataforma global de capital de risco em estágio inicial no Canadá, e a Terance Butler Holdings (TBH), uma empresa de investimento imobiliário do Reino Unido, obtiveram sua parcela de participação.

O investimento da TBH aprimora seu portfólio de empresas baseadas em propriedade intelectual de alto crescimento. Stephen Walker, diretor de investimentos da TBH, disse: "Estamos entusiasmados em investir na CityFALCON no que acreditamos ser um momento crucial para a empresa. Tendo ganhado força, acreditamos que agora é o momento certo para a empresa ampliar seu esforço de vendas e marketing, além de continuar a desenvolver o produto."

Elisabeth Laett, sócia-gerente da Holt Xchange, declarou: "A democratização das informações financeiras é o resultado de uma demanda global pelo acesso a uma melhor educação e dados financeiros mais profundos para um público mais amplo. Ficamos impressionados com a missão da equipe da CityFALCON e temos o prazer de apoiá-los ainda mais nessa rodada de capital semente."

No geral, a CityFALCON conta com 2.300 investidores atualmente, dos quais 1.200 entraram nessa rodada, incluindo investidores novos e recorrentes.

Ruzbeh Bacha, CEO da CityFALCON, comentou: "Estamos gratos e muito entusiasmados com essa rodada, principalmente durante esses tempos de volatilidade e incerteza. Nossos usuários, clientes e investidores da Seedrs têm apoiado de forma surpreendente."

Kirsty Grant, diretora de investimentos da Seedrs, acrescentou: "A arrecadação da CityFALCON superou muito suas expectativas iniciais e mostra a demanda dos investidores por oportunidades, mesmo no clima econômico atual. Estamos felizes por termos conseguido apoiá-los em sua jornada."

Sobre a CityFALCON - Utilizando IA e big data, a CityFALCON personaliza feeds de conteúdo provenientes de milhares de fontes financeiras com uma assinatura paga, como o Spotify faz com a música. Os clientes recebem conteúdos, análises e dados selecionados via internet, celular e API.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844507/CityFALCON_1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1845605/CityFALCON_Logo.jpg

FONTE CityFALCON

