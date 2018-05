CJ Logistics opent haar Euraziatische 'IJzeren Zijderoute'

Deze internationale multimodale transportdienst wordt verricht door twee verschillende vervoerwijzen. Als goederen worden opgeslagen in een container in China, worden deze door een vrachtwagen naar een treinstation gebracht. Nadat de goederen met behulp van vrachtvervoer per spoor zijn aangekomen in Europa, worden deze direct afgeleverd bij een magazijn of fabriek van de klant.

CJ Logistics beheert de verbindende route die belangrijke stations aandoet als het Chinese Chengdu, Lodz in Polen, het Duitse Neurenberg en Tilburg. Het bedrijf verleent ook deur-tot-deur-leveringsdiensten met behulp van vrachtwagens als de eindbestemming binnen 400 kilometer ligt.

CJ Logistics werkt nauw samen met het spoortransportbedrijf RTSB voor de levering van een hoogwaardige goederenvervoersdienst per spoor. RTSB heeft 17 operationele vestigingen in de Euraziatische corridor en vervoert jaarlijks per spoor meer dan 150.000 TEU.

In China levert CJ Logistics geïntegreerde logistieke diensten aan haar cliënten door de samenwerking met haar dochterbedrijf CJ Rokin. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van CJ Speedex's meer dan 40 magazijnen en haar netwerken. Bovendien biedt CJ Logistics grondvervoersdiensten tussen haar nevenvestigingen in Europa.

Het gebruik van TCR kost een vijfde van luchttransport en is drie keer zo snel dan transport over zee. Door de lage kosten en flexibiliteit is de vraag naar goederenvervoer per spoor de laatste tijd toegenomen.

Vorig jaar was de omvang van de markt voor goederenvervoer per spoor tussen Europa en China 550 miljard Won, en dit groeit nu met 10-20% per jaar. Naar verwachting bedraagt dit meer dan 750 miljard Won in 2020.

In aanvulling op de huidige routes is CJ Logistics van plan haar goederenvervoer per spoor uit te breiden. In de toekomst heeft het bedrijf 52 routes van China naar Europa en 74 routes van Europa naar China en zal zo belangrijke Euraziatische landen en steden met elkaar verbinden.

Toekomstplannen omvatten ook zeetransport met CJ Logistics' plannen voor de levering van een nieuwe geïntegreerde multimodale transportdienst. Door gebruik te maken van zee-, spoor- en grondtransport, hoopt het bedrijf Eurazië, Indochina en India met elkaar te verbinden.

In maart heeft CJ Logistics een memorandum van overeenstemming ondertekend met het Russische Fesco voor de uitbreiding van haar netwerk in Rusland en de ontwikkeling van handelsroutes langs de Trans-Siberische Spoorlijn (Trans-Siberian Railway (TSR)). Door toevoeging van de nieuwe goederenvervoersdienst per spoor met de TCR, zal CJ Logistics naar verwachting haar noordelijke logistieke diensten uitbreiden. Deze 'Northern Logistics' is een van de belangrijkste onderdelen van 'Het Nieuwe Noordelijke Economische Beleid' ('The New Northern Economic Policy') dat wordt uitgevoerd door de Koreaanse overheid. Als dit beleid effect sorteert, wordt het eenvoudiger om de Europese markt te bereiken met de spoorweg.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/683998/CJ_Logistics_rail_trucking.jpg

SOURCE CJ Logistics