CLA quase triplica espaço de escritório com ESRT no One Grand Central Place

NOVA YORK, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) anunciou hoje que a CLA (CliftonLarsonAllen LLP), a oitava maior empresa de contabilidade dos Estados Unidos, se expandiu alugando todo o 51o andar do One Grand Central Place, com uma área total de 1.154 metros quadrados. A CLA está triplicando de tamanho no edifício depois de se mudar para lá há menos de dois anos.

"Estamos entusiasmados com nosso crescimento com a Empire State Realty Trust no One Grand Central Place e com as oportunidades adicionais que poderemos criar neste espaço", disse Jen Leary, CEO da CLA. "Nossa expansão foi um processo ágil e agradável, graças à ESRT, e é uma prova da dedicação e visão prospectiva de nossos profissionais."

O One Grand Central Place oferece espaços e comodidades de escritório de primeira linha, incluindo um centro de conferências exclusivo para inquilinos, diversas opções de restaurantes e acesso interno a cinco linhas de metrô, trens suburbanos e comércio da Grand Central Station.

"Temos o prazer de acolher o crescimento da CLA no One Grand Central Place", disse Thomas P. Durels, vice-presidente executivo de imóveis da Empire State Realty Trust. "Continuamos a atender ao voo do mercado rumo à qualidade com nossas amplas comodidades e espaços totalmente modernizados do edifício, que proporcionam um ambiente de alto nível com conveniência incomparável."

Andrew Blaustein e Ben Shapiro, da Newmark, representaram a CLA nas negociações de locação. Scott Klau, Neil Rubin, Erik Harris, e William Cohen, da Newmark, representaram o proprietário do imóvel.

Mais informações sobre o One Grand Central Place podem ser encontradas on-line.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um REIT que possui e administra escritórios, lojas e ativos multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana de Nova York. A ESRT é a proprietária do Empire State Building – o edifício mais famoso do mundo – e da atração número um nos EUA do 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards do Tripadvisor e a número três no mundo, o recém-reimaginado e icônico Empire State Building Observatory. A empresa é líder em edifícios saudáveis, com eficiência energética e qualidade do ambiente interno, e tem as menores taxas de emissão de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 30 de junho de 2022, o portfólio da ESRT era composto por aproximadamente 855 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço para lojas e 625 unidades residenciais em duas propriedades multifamiliares. Mais informações sobre a Empire State Realty Trust podem ser encontradas em esrtreit.com e seguindo a ESRT no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Sobre a CLA

A CLA existe para criar oportunidades para nossos clientes, nossos funcionários e nossas comunidades por meio de serviços de assessoria, terceirização, auditoria, impostos e consultoria específicos para cada setor. Com mais de 7.500 pessoas, 121 locais dos EUA e uma visão global, prometemos conhecer você e ajudá-lo. Para mais informações, acesse CLAconnect.com. Os serviços de consultoria de investimentos são oferecidos por meio da CliftonLarsonAllen Wealth Advisors, LLC, uma consultora de investimentos registrada na SEC.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as Leis Federais de Valores Mobiliários. Estas declarações podem ser identificadas por meio do uso de palavras como "supõe", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "projeta" ou a forma negativa destas palavras ou palavras ou expressões semelhantes que não se relacionem com assuntos históricos. Deve-se ter cautela ao interpretar e confiar em declarações prospectivas, visto que elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, além do controle da ESRT e podem afetar materialmente os resultados, o desempenho ou as conquistas reais. Estes fatores e riscos incluem, mas não estão limitados à, atual crise de saúde pública e interrupção econômica causadas pela pandemia da COVID-19, falha de condições ou desempenho em relação a qualquer evento ou transação descrita acima, mudanças regulatórias e outros riscos e incertezas descritos periodicamente nos arquivos da ESRT e da ESROP perante a SEC, incluindo aqueles estabelecidos em cada um dos relatórios anuais da ESRT e da ESROP no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, sob o cabeçalho "Fatores de risco". A menos que seja exigido por lei, a ESRT e a ESROP não assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

