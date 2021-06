Claire Chabrier est élue Présidente de France Invest

Claire Chabrier est active depuis 20 ans dans le capital-investissement, dans des institutions financières de premier plan. Elle est actuellement Directrice associée d'Amundi Private Equity Funds (PEF) qu'elle a rejoint en 2011.

Claire a été administratrice et Vice-présidente de France Invest de mi-juin 2018 au 15 juin 2021. Pendant ces trois années, elle a notamment pris une part active à la gestion de la crise Covid dans le secteur, à la promotion du capital-investissement auprès des dirigeants d'entreprises et aux enjeux de mixité dans les sociétés de gestion et dans les entreprises qu'elles accompagnent.

L'Assemblée générale de France Invest a élu cinq nouveaux administrateurs(rices). Le Conseil d'administration est ainsi composé de seize membres, dont neuf femmes.

A l'occasion de sa nomination Claire Chabrier, nouvelle Présidente de France Invest déclare : « La crise de la Covid-19 et son impact économique, l'élection présidentielle en France, le rôle des entreprises dans la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux sont des catalyseurs qui vont avoir à court terme un impact fort sur l'exercice de notre métier d'investisseurs au service de la croissance. C'est donc, encore plus mobilisée et déterminée, ayant déjà vécu 3 années intenses en tant que Vice-présidente de France Invest, que je déroulerai un programme pour permettre au capital-investissement français d'être un contributeur actif à la relance et un moteur dans la transition vers une économie durable. »

Composition du Conseil d'administration de France Invest

Présidente :

Claire Chabrier, Amundi Private Equity Funds

Vice-Président(e)s :

Christophe Deldycke, Turenne Capital

Fabrice Dumonteil, Eiffel Investment Group

Mireille Klitting, Five Arrows Managers (Rothschild & Co)

Sophie Pourquery, Bee Up Capital

Trésorier :

Sophie Pourquery, Bee Up Capital

Les autres administrateurs/rices :

Marc Brière, Arkéa Capital

Isabelle Combarel, Swen Capital Partners

Alexandra Dupont, Raise

Guillaume Jacqueau, Equistone Partners Europe

Fanny Letier, Geneo Captial Entrepreneurs

Vincent Lévita, Infravia

Emilie Lhopitallier, Truffle Capital

Eric Neuplanche, Capital Croissance

Antoine Papiernik, Sofinnova Partners

Pauline Roux, Elaia Partners

Magdalena Svensson, IK Investment Partners

