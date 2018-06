Claire Huangci é a vencedora do "Concours Géza Anda 2018" em Zurique

ZURIQUE, 19 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Durante a cerimônia de premiação ao final do concerto em 12 de junho de 2018, o júri internacional de sete membros concedeu o 1o prêmio, no valor de CHF 30.000, à pianista americana Claire Huangci (nascida em 1990 em Nova York), por sua interpretação do Concerto para Piano No. 4 em Sol maior op. 58 de Ludwig van Beethoven, acompanhada pela Orquestra Tonhalle de Zurique, com direção musical do presidente do júri Christian Zacharias.

Caption: Winner Claire Huangci with the Tonhalle Orchestra Zurich conducted by Christian Zacharias. Photographer: Priska Ketterer

A pianista, que vive em Hanover, também foi agraciada com o Prêmio Mozart, patrocinado pela Musikkollegium Winterthur.

Claire Huangci já fez importantes apresentações em salas de concerto internacionais, tendo estudado no Instituto de Música Curtis com Gary Graffman, em Filadélfia, e com Arie Vardi na Academia de Música, Drama e Mídia, em Hanover.

Jong Hai Park (nascido em 1986 em Seul) da Coréia do Sul ganhou o 2o prêmio. Sua performance do Concerto para Piano No. 1 em Ré menor op. 15 de Johannes Brahms garantiu ao jovem pianista, que também estudou com Vardi em Hanover, o prêmio em dinheiro de CHF 20.000.

Sergey Tanin, russo de 24 anos nascido em Nerjungri (Iacútia), era o mais novo dos três vencedores, ganhando o 3o prêmio (CHF 10.000), por sua interpretação do Concerto para Piano No. 1 em Ré menor op. 15 de Brahms. Após seus estudos no Conservatório Tchaikovsky de Moscou com Irina Plotnikova, ele atraiu a atenção na Competição para Piano de Bremen em 2016. Com sua execução musical poética e íntima do piano, ele desencadeou grande entusiasmo na audiência de Zurique e, subsequentemente, recebeu o "Prêmio da Audiência" doado pelo IHAG Privatbank.

O Prêmio Schumann (CHF 5.000) pela melhor interpretação de Schumann na competição, doado pela Artists Management Co. Ltd., foi concedido a Honggi Kim, estudante sul-coreano em Frankfurt. A italiana de 20 anos Gloria Cianchetta recebeu o Hortense Anda-Bührle Sponsorship Award (CHF 3.000) por seu excepcional desempenho artístico nas primeiras duas rodadas da competição.

As gravações ao vivo da 2a rodada da competição já podem ser acessadas em http://www.geza-anda.ch.

