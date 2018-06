Claire Huangci est la lauréate du Concours Géza Anda 2018 à Zurich

(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/706029/Claire_Huangci_Tonhalle_Orchestra.jpg)



La pianiste, qui vit à Hanovre, a également reçu le Prix Mozart sponsorisé par le Musikkollegium Winterthur.

Claire Huangci a déjà fait des apparitions importantes dans des salles de concert internationales, ayant étudié au Curtis Institute of Music, avec Gary Graffman en Philadelphie et avec Arie Vardi à l'Académie de musique, de théâtre et des médias à Hanovre.

Jong Hai Park (né en 1986 à Séoul) de Corée du Sud s'est vu décerner le 2e prix. Son interprétation du Concerto pour piano no. 1 en ré mineur op. 15 de Johannes Brahms a permis au jeune pianiste, qui a également été un élève de Vardi à Hanovre, de remporter la somme de 20 000 CHF.

Sergey Tanin, pianiste russe âgé de 24 ans et né à Nerioungri (Yakoutie), était le plus jeune des trois lauréats, remportant le 3e prix (10 000 CHF) pour son interprétation du Concerto pour piano no. 1 en ré mineur op. 15 de Brahms. Après ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou avec Irina Plotnikova, il s'est fait remarquer lors du Concours de piano de Brême en 2016. Avec son style poétique et intime, il a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès du public de Zurich puisqu'il a ensuite remporté le Prix du public sponsorisé par IHAG Privatbank.

Le Prix Schumann (5 000 CHF) pour la meilleure interprétation de Schumann dans le concours était sponsorisé par Artists Management Co. Ltd. et a été décerné au Sud-Coréen Honggi Kim, qui étudie actuellement à Francfort. Âgée de 20 ans, l'Italienne Gloria Cianchetta a remporté le Prix de parrainage Hortense Anda-Bührle (3 000 CHF) pour ses performances artistiques exceptionnelles lors des deux premières manches du concours.

Les enregistrements en direct de la 2e manche du concours sont actuellement accessibles sur le site http://www.geza-anda.ch.

