CLAIRE'S INAUGURE SON NOUVEAU FLAGSHIP PARISIEN ET CÉLÈBRE LE LANCEMENT DU MAGAZINE MINI V PENDANT LA FASHION WEEK!

Imaginé par le designer Nicola Formichetti, le flagship Claire's du futur est situé dans le 11e arrondissement de Paris. Lors de cette inauguration, le magazine de la génération Z, MINI V, plonge les consommateurs dans l'univers de Claire's.

HOFFMAN ESTATES, Ill., 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Claire's continue de consolider son ancrage dans la mode et dans la culture avec l'ouverture de son nouveau flagship parisien, proposant un espace inédit pour que les consommateurs puissent expérimenter le futur de la marque. Le magasin, qui incarne une nouvelle ère dans la vente au détail, a été conçu en collaboration avec le designer Nicola Formichetti. Aujourd'hui, Claire's inaugure ce nouveau magasin, situé dans la rue du Faubourg St. Antoine, mais aussi le lancement de MINI V, la plus récente et la plus jeune édition du groupe éditorial V grâce à un événement durant la semaine de la mode.

"Nous voulons que nos clients se sentent inspirés - par nos produits, nos contenus et nos partenariats créatifs et innovants - mais surtout, par l'expérience d'achat elle-même", a déclaré Richard Flint, président de Claire's en Europe. " Le nouveau magasin parisien est une immersion dans l'univers de notre marque et un aperçu de notre avenir. Grâce à des expériences et des innovations, nous invitons les consommateurs à s'amuser, à expérimenter et à co-créer avec Claire's."

L'événement a mis également en lumière MINI V, lancé en décembre et développé grâce au partenariat entre Claire's et Nicola Formichetti. V Magazine apporte un regard jeune sur la photographie, la mode, la musique et la culture à destination de la nouvelle génération. Avec la sortie de son deuxième numéro au printemps, MINI V continue son ascension grâce à un festival ininterrompu d'art, de beauté et d'inclusion en explorant les tendances actuelles de la mode et de la pop-culture, et tout en suscitant des conversations importantes sur des sujets tels que la cyberintimidation, l'acceptation de soi et les politiques grâce à des sujets puissants, rédigés par des activistes, des artistes et des politiciens de la Gen Z.

"La génération 'Zalpha' est intrépide, authentique et follement créative dans ses façons de se manifester, et notre marque est une plateforme qui leur permet d'exprimer toutes les facettes de leur personnalité. Grâce à la création de MINI V, nous les défendons d'une toute nouvelle façon et nous leur donnons un endroit puissant où s'exprimer", a déclaré Kristin Patrick, vice-présidente exécutive et directrice du marketing chez Claire's. "Claire's et moi croyons en l'importance de l'éducation."

"Claire's et moi croyons en l'individualité, et ensemble, nous espérons envoyer la jeune génération sur un chemin agréable et amusant pour la découvrir", a déclaré Nicola Formichetti. "Avec le lancement de MINI V, nous avons une occasion unique d'offrir aux jeunes consommateurs des outils pour assumer leur style personnel, tout en offrant un espace pour explorer des sujets plus profonds et une plateforme puissante pour partager leurs voix."

Le magasin parisien de 1 200m2 est conçu pour une immersion totale dans l'univers de la marque, avec des expériences et un storytelling social au cœur de son activité. Un "chandel-ear" en forme d'oreille a été conçu par Nicola et célèbre la campagne #EarPrint de la marque, tandis que deux studios de perçage d'oreilles présentent le service Claire's et enfin un studio de création de contenu invite les consommateurs à s'amuser avec leur créativité. Le magasin sera l'incubateur pour les lancements de nouveaux produits exclusifs et les lignes de test, tout en accueillant une rotation régulière d'événements expérientiels et pop-up.

Ce magasin donne le ton sur l'avenir de la marque et permet à Claire's de s'imposer comme une destination pour la génération "Zalpha" grâce à ses nouveaux produits et de nouvelles expériences. Suivez @ClairesStores et @MiniVMag sur les réseaux sociaux.

Claire's Holdings LLC est une marque mondiale entièrement intégrée qui s'engage à inspirer l'expression de soi par la création et la distribution de produits et d'expériences exclusifs. De plus amples informations sur Claire's sont disponibles sur corporate.claires.com.

