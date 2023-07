CLAIRE'S PRÉSENTE UNE NOUVELLE IMAGE ET UNE NOUVELLE ATTITUDE POUR SON ACTIVITÉ LEADER DANS LE DOMAINE DES PIERCINGS

« Pierced by Claire's » apporte un nouveau look aux oreilles du monde entier qui réimagine l'héritage du service de piercing de la marque pour une nouvelle ère, continuant à inspirer l'expression de soi dans la génération Zalpha

HOFFMAN ESTATES, Ill, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Avec plus de 40 ans d'expérience et des dizaines de millions d'oreilles percées, la marque de mode mondiale Claire's continue d'être une destination de confiance et préférée pour le premier ou le premier de nombreux piercings pour des générations. Aujourd'hui, la marque a créé un point de vue distinct et une voix culturelle pour le secteur du piercing, en dévoilant Pierced by Claire's. La nouvelle identité visuelle réimagine l'activité de piercing héritée de Claire's, en introduisant une expérience actualisée avec une attitude audacieuse et inspirante pour cette génération et les suivantes. Le tout sera soutenu par un plan marketing complet, comprenant des publicités télévisées et une offre de valeur « Boucles d'oreilles gratuites pendant un an » qui incitera le monde entier à s'inscrire pour se faire percer par Claire's.

LEFT: Pierced by Claire's campaign image and new logo RIGHT: AI EarPrint image created by Nicola Formichetti, the brand's Creative Director in Residence

« Depuis plus de 40 ans, nous avons créé un lien profond avec nos consommateurs grâce à notre activité de piercing, leader du secteur, en leur offrant une expérience en laquelle ils peuvent avoir confiance, des styles qui les enthousiasment et une visite mémorable chez Claire's », a déclaré Ryan Vero, président-directeur général. « Le piercing crée un lien profond avec nos consommateurs et attire chaque année de nouvelles personnes et des clients fidèles à notre marque et à nos magasins, et nous sommes fiers de nous appuyer sur cet héritage pour rencontrer la prochaine génération. »

Pierced by Claire's s'appuie sur une nouvelle identité visuellement innovante, comprenant un nouveau logo moderne, une charte graphique vibrante et une voix conversationnelle ludique pour élever l'expérience client dans les magasins et sur les canaux numériques dans le monde entier. La marque introduit également « Pierce », un personnage numérique qui personnifie le plaisir de se faire percer avec le style et l'assortiment de boucles d'oreilles tendance de Claire's. Présent dans tout le marketing de la marque, il aidera les consommateurs tout au long de leur parcours de piercing et d'achat en ligne, aux côtés de plusieurs personnages « phygitaux » qui vivent à la fois numériquement et physiquement.

« Alors que nous continuons à nous transformer en une marque de mode mondiale, nous avons mis en valeur ce qui fait la spécificité de Claire's et créé de nouvelles expériences immersives qui enveloppent et inspirent les jeunes », a déclaré Kristin Patrick, vice-présidente exécutive et directrice du marketing. "Pierced by Claire's s'appuie sur notre objectif d'expression personnelle avec une expérience de piercing réimaginée et un point de vue unique qui continue à nous ancrer dans la culture et à positionner la marque pour son avenir. »

Parallèlement au lancement de la campagne, Claire's offrira aux consommateurs des « boucles d'oreilles gratuites pendant un an », une occasion unique de gagner une paire de boucles d'oreilles gratuite chaque mois pendant un an lorsqu'ils se font percer en magasin ! Il s'agit de la première d'une série d'actions et d'initiatives si passionnantes qu'il sera difficile pour les consommateurs de résister au premier ou au prochain piercing.

Pierced by Claire's prolongera cette nouvelle attitude en présentant des styles d'oreilles à travers « EarPrint », invitant la génération Zalpha à s'exprimer et à présenter leur propre design personnel à travers leur EarPrint, un identifiant de style aussi unique que l'empreinte digitale de chaque personne. En incitant les consommateurs à créer des designs d'oreilles distincts et personnalisés grâce à de multiples choix de piercings qui expriment leur style, EarPrint renforce l'objectif de la marque Claire's qui est de permettre aux jeunes d'embrasser et de célébrer leur individualité. Pour mettre en valeur cette puissante valeur, Nicola Formichetti, directeur de la création en résidence chez Claire, a fait appel à la puissance de l'IA pour créer des images numériques qui donnent aux consommateurs un aperçu des nombreuses façons dont ils peuvent créer leur EarPrint avec les services de piercing et les bijoux de Claire.

La nouvelle identité de la marque Claire's transparaîtra dans tous les détails de l'expérience du piercing, qu'il s'agisse des nouveaux vêtements des spécialistes du piercing, des événements de piercing organisés dans les magasins de la marque ou des nouveaux produits dérivés. L'expérience est déjà évidente dans le nouveau magasin phare de la marque à Paris, ainsi que dans les magasins de l'Union européenne. Claire's va également accroître sa notoriété grâce à son deuxième spot télévisé, diffusé sur Connected TV dans le cadre d'une campagne omni-canal entièrement intégrée.

Le lancement de Pierced by Claire's arrive juste à temps pour préparer la rentrée scolaire, créant l'opportunité parfaite pour la génération Zalpha d'exprimer son style personnel ou d'agrémenter son EarPrint avec un nouveau piercing ou l'un des styles de boucles d'oreilles exclusifs de Claire's. Pour prendre rendez-vous pour un piercing, trouver un magasin près de chez vous ou en savoir plus sur la possibilité de gagner des boucles d'oreilles gratuites pendant un an, visitez le site claires.com/piercing et partagez sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #PiercedbyClaires et #EarPrint.

