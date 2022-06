CLAP développe avec succès un film retardateur pour écrans OLED basé sur sa propre technologie de matériau à cristaux liquides

Solution totale, de la conception et de la synthèse des matériaux à cristaux liquides à la technologie des procédés de fabrication des films

Le film retardateur est actuellement monopolisé sur le marché

Devrait contribuer grandement à la diversification des matériaux d'affichage OLED

SEOUL, Corée du Sud, le 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- CLAP (PDG Sungho Kim, www.clap.co.kr), une société coréenne spécialisée dans les semi-conducteurs organiques, les matériaux et les pièces d'affichage, a annoncé le 28 qu'elle avait réussi à localiser le film de retardement pour les écrans OLED.

L'OLED est un écran auto-émissif aux couleurs vives, et son application se développe dans divers produits tels que la télévision, la téléphonie mobile, l'informatique et l'automobile sous une forme mince et flexible. Cependant, comme l'électrode métallique reflète une forte lumière provenant de l'extérieur, le rapport de contraste de l'écran est détérioré. Par conséquent, une solution est nécessaire pour réduire la réflectance des écrans OLED, et un film de retardement avec une fonction de prévention de la réflexion joue son rôle.

Composant essentiel des écrans OLED, le film retardateur est fixé à un polariseur et fourni aux fabricants de panneaux d'affichage OLED. Le marché du film de retardement peut se référer à la taille du marché des polariseurs OLED, et on s'attend à ce que le marché augmente de 165 %, passant de 17 millions de mètres carrés en 2021 à 28 millions de mètres carrés en 2025 sur une base surfacique. (ressource OMDIA 2022)

Grâce à ses propres capacités de recherche et développement, CLAP est devenue une entreprise performante, depuis les matières premières de base (détention de brevets) jusqu'à la technologie des procédés de fabrication des films.

CLAP dispose d'une solution globale qui permet de fabriquer des matériaux à cristaux liquides personnalisés, une technologie de synthèse, une simulation optique et un film pour répondre à divers besoins technologiques et établit actuellement des partenariats de coopération avec des entreprises mondiales.

Sungho Kim, PDG de CLAP, a déclaré : « Nous sommes heureux que CLAP ait obtenu des technologies allant des matériaux aux technologies de fabrication de films de retardement. En particulier, nous possédons indépendamment divers matériaux pour le film de retardement (par exemple, la dispersion inverse, le photo-alignement, la plaque +C, etc.), et sur cette base, nous continuerons à créer des valeurs innovantes pour les clients et les marchés en tant que société de technologie des matériaux dans les écrans OLED. »

À propos de CLAP

CLAP est une startup établie avec du personnel clé ayant plus de 30 ans d'expérience dans les industries des semi-conducteurs organiques et des écrans, avec un investissement de CLEANWRAP (www.cleanwrap.co.kr), première entreprise d'emballages ménagers en Corée. CLAP possède environ 700 brevets liés aux semi-conducteurs organiques et à la technologie de revêtement des cristaux liquides pour les panneaux OLED.

Introduction de CLAP

Technologie CLAP OTFT

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1846101/Logo.jpg

SOURCE CLAP