ClariMed nomme Ross Dehmoobed vice-président des logiciels et lance des services complets de santé numérique

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc. leader mondial du développement de dispositifs médicaux centrés sur l'humain et des services réglementaires, annonce la nomination de Ross Dehmoobed au poste de vice-président des logiciels et des services numériques.

Avec près de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et de la direction de logiciels dans des secteurs réglementés et critiques pour la sécurité, en particulier les dispositifs médicaux et l'automobile, Ross apporte une grande expertise dans le domaine des logiciels pour les dispositifs médicaux. Sa vaste expérience couvre les diagnostics in vitro (DIV), le suivi des patients, la thérapie cellulaire, la pathologie numérique et bien d'autres domaines encore. Il a fourni des solutions logicielles innovantes, évolutives et sécurisées qui répondent à des normes réglementaires rigoureuses, font progresser la numérisation des soins de santé et des diagnostics, et dépassent les attentes des clients.

Dans son nouveau rôle de vice-président des logiciels et des services numériques chez ClariMed, Ross dirigera les efforts de l'entreprise pour faire progresser ses capacités en matière de logiciels et de santé numérique, en se concentrant sur la mise en place d'une équipe de classe mondiale, en stimulant l'innovation et en offrant une valeur exceptionnelle aux clients. Son leadership permettra à ClariMed de continuer à développer des solutions transformatrices dans des domaines tels que le développement de logiciels, la conception UX/UI, l'IA/ML, le cloud et la connectivité, ainsi que la cybersécurité. Ces efforts soutiendront la mission de l'entreprise, qui consiste à révolutionner les soins de santé et les diagnostics grâce à des solutions numériques de pointe, tout en s'engageant fermement à satisfaire ses clients.

« La nomination de Ross représente une étape importante dans la trajectoire de croissance de ClariMed », déclare Kelley Kendle, CEO, ClariMed. « Sa vaste expertise dans les secteurs réglementés et son expérience reconnue dans le développement de solutions logicielles conformes seront déterminantes pour l'expansion de nos capacités et l'amélioration de la valeur ajoutée pour nos clients ».

Avant de rejoindre ClariMed, Ross a occupé le poste de vice-président des logiciels et des plateformes chez Veranex (anciennement Fusion Biotec), où il a joué un rôle essentiel dans la mise en place et le développement d'une équipe logicielle pluridisciplinaire. Sous sa direction, l'équipe a développé ses capacités dans les domaines des systèmes embarqués, des solutions mobiles, du cloud et des solutions web, en mettant l'accent sur la qualité des logiciels et la cybersécurité. Ross a également mené des initiatives qui ont amélioré la valeur pour le client grâce à des stratégies logicielles innovantes et a assuré la fourniture de solutions conformes pour les industries réglementées.

« Chez ClariMed, je me réjouis de développer nos capacités en matière de logiciels et de santé numérique et de constituer une équipe d'experts précurseurs capables de redéfinir la numérisation des soins de santé et des diagnostics. Développer et encadrer des équipes performantes a été l'une des caractéristiques de ma carrière, et je suis enthousiaste à l'idée d'appliquer cette formule gagnante ici. Ensemble, nous repousserons les limites de l'innovation dans les domaines de l'IA/ML, de la connectivité cloud et de la cybersécurité, en proposant des solutions transformatrices qui donnent de l'autonomie aux organismes de santé, offrent une valeur exceptionnelle à nos clients et garantissent leur satisfaction », déclare Ross Dehmoobed .

Le leadership, l'expertise technique et la vision stratégique de Ross renforceront la position de ClariMed en tant que chef de file mondial dans les secteurs des facteurs humains et des dispositifs médicaux.

À propos de ClariMed :

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation centré sur l'humain pour les produits médicaux développés par les fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Nos services professionnels promeuvent l'innovation tout en garantissant l'utilisation sûre et efficace des produits médicaux. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.Clarimed.com.

