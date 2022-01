Clarios desenvolve a primeira bateria brasileira com tecnologia EFB geração 2

O material ativo da EFB Geração 2 recebeu acréscimo de aditivos especiais otimizados. Soma-se a isso, a aplicação de lã de vidro com alta durabilidade. Todos esses atributos implicam em maior número de ciclos de carga e descarga, maior velocidade de recarga, alta resistência à corrosão e maior durabilidade da bateria, sendo muito benéficos para veículos que necessitam trabalhar continuamente e se submetem a temperaturas mais altas.

O novo modelo construtivo apresenta maior estabilidade dimensional, ou seja, menor risco de curto-circuito ou perfuração devido à não existência de arames expostos, maior leveza e melhor eficiência energética.

O gerente de engenharia da Clarios, Wanderson Violardi, salienta que esta é primeira vez que os novos requerimentos para produção de bateria são aplicados no Brasil.

"Os novos motores automotivos precisam estar de acordo com as determinações do Rota 2030 e necessitam de baterias mais avançadas para se adaptar aos requisitos de redução de emissão de gases", explica o engenheiro.

Violardi esclarece que o lançamento da EFB Geração 2 não tirará de linha a EFB Geração 1. Ambos os produtos serão fabricados. Segundo ele, o que determinará se a bateria EFB é de geração 1 ou 2 são os requisitos do veículo.

A nova bateria EFB Geração 2 desenvolvida pela Clarios Brasil foi submetida a testes em laboratórios de montadoras localizadas na Alemanha e na Espanha, sendo aprovada na primeira rodada de testes em todos os requisitos. Por enquanto, a nova bateria não está disponível no aftermarket, sendo restrita ao segmento OE (Original Equipment). A Clarios foi a primeira empresa do País a desenvolver, a produzir e a fornecer baterias EFB para montadoras e sai na frente, mais uma vez, agora com as baterias de EFB Geração 2.

FONTE Heliar

