Clarios, sürdürülebilirliğe olan bağlılığından dolayı ödüllendirildi

ATR International, "Sürdürülebilirlikte Mükemmellik" ödülünü Clarios'a verdi.

Clarios'un küresel ölçekteki döngüsel ekonomi uygulamaları, "sınıfının en iyi örneği" olarak nitelendirildi.

Clarios, sürdürülebilir mobilite çözümlerinin dönüşümüne en yüksek bağlılığı sergilemektedir.

HANNOVER, Almanya, 16 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Dünyanın en büyük, en teknolojik ve sorumlu düşük voltajlı akü üreticisi Clarios, ATR International tarafından ilk kez verilen "Sürdürülebilirlikte Mükemmellik" ödülüne layık görüldü. ATR International, otomotiv yedek parça sektöründe dünyanın önde gelen uluslararası ticaret gruplarından biri ve aynı zamanda oto servis sistemleri için uluslararası bir konsept sağlayıcısı ve geliştiricisidir. Avrupa'da Clarios'un premium otomotiv akü markası VARTA'dır.

ATR International, Clarios'un bu ödüle layık görülmesinin nedenlerini şu şekilde açıkladı:

Das Clarios-Team bei der Verleihung des ATR-Awards „Excellence in Sustainability“. Vlnr: Alexander Bruchwald, Senior International Key Account Manager, Lisa Klein, Director Brand Marketing EMEA und Bernd Evers, Sales Director EMEA

Küresel ölçekte en iyi örnek döngüsel ekonomi modelini oluşturması

Sürdürülebilir mobilite çözümlerinin dönüşümüne en yüksek bağlılığı göstermesi

Clarios EMEA Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Theres Gosztonyi yaptığı açıklamada "Bu ödül, sürdürülebilirliğe yönelik çabalarımızın hem sektör içinde hem de müşterilerimiz tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Clarios'un bu ATR ödülünün ilk sahibi olması kayda değer bir başarıdır," ifadesini kullanmıştır. Ödül, Clarios adına Clarios EMEA Satış Direktörü Bernd Evers, Marka Pazarlama EMEA Direktörü Lisa Klein ve Kıdemli Uluslararası Anahtar Hesap Yöneticisi Alexander Bruchwald'a, Aralık 2024'te Almanya'daki Stuttgart Motorworld Bölgesi'nde düzenlenen "ATR International Preferred ATR Suppliers (IPAS) Forum"da takdim edildi. Bu forum, ATR International'ın en önemli tedarikçilerini onurlandırmak için düzenlediği bir organizasyondur.

Clarios, kapalı döngü kurşun geri dönüşüm sürecindeki uzmanlığıyla tanınmaktadır. Örneğin, Clarios 2023 yılında Uluslararası Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü. Kullanım ömrünü tamamlamış aküler, Clarios'un kendi ağında her gün saatte 8.000 kullanılmış aküyü geri dönüştürmesine olanak tanıyan kritik bir kaynaktır. Şirketin kurşun-asit aküleri, akü malzemelerinin %100'ünün sorumlu bir şekilde geri kazanılmasını, geri dönüştürülmesini ve yeni aküler veya diğer ürünler üretmek için yeniden kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

EMEA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Christian Rosenkranz, konuyla ilgili değerlendirmesinde; "Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk, operasyonlarımızın ve ürünlerimizin merkezinde yer alıyor. Daha düşük emisyon için artan düzenleyici talepler, tüm araçlarda düşük voltajlı aküler için güç ihtiyaçlarını artırıyor ve bu da daha gelişmiş akülere olan talebi artırıyor. Sonuç olarak, sürdürülebilirlik çabalarımız için döngüsellik, kritik bir öneme sahiptir. Küresel olarak, akülerimizdeki kurşunun %76'sı ve plastiğin %54'ü geri dönüştürülmüş veya yeniden üretilmiş içerikten gelmektedir" ifadelerine yer vermiştir.

Clarios Hakkında

Clarios, mobilite için gelişmiş, düşük voltajlı akü teknolojilerinde dünya lideridir. Akülerimiz ve akıllı çözümlerimiz neredeyse her tür araca güç sağlamaktadır ve bugün yollardaki her 3 araçtan 1'inde bulunmaktadır. 100'den fazla ülkede yaklaşık 18.000 çalışanımızla, Satış Sonrası ve OEM ortaklarımıza derin uzmanlık ve günlük yaşamlara güvenilirlik, güvenlik ve konfor getiriyoruz. Sınıfının en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirerek ve sektörümüz genelinde bunların arkasında durarak, gezegenimize titiz bir sürdürülebilirlik odağıyla yaklaşıyoruz. Satılan ürünlerimizin %100'ünün geri dönüştürülebilir olması için çalışıyoruz ve ağımızda saatte 8.000 aküyü geri dönüştürüyoruz. Clarios, bir Brookfield portföy şirketidir.

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