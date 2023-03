CLARITER ACCUEILLE SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS AU SEIN DE SON GROUPE D'INVESTISSEURS STRATÉGIQUES, ANNONÇANT UNE COLLABORATION POUR SOUTENIR LA FUTURE STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT DE CLARITER AUX ÉTATS-UNIS

LUXEMBOURG et HOUSTON, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Clariter et Summit Midstream Partners ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique dans le cadre de laquelle Summit se joint aux partenaires stratégiques et investisseurs de Clariter. L'investissement de Summit est un vote de confiance dans la technologie exclusive et éprouvée de Clariter, qui vise à lutter contre les effets mondiaux de la pollution plastique par la fabrication de produits industriels durables de grande valeur entièrement fabriqués à partir de déchets plastiques.

Tirant parti de l'expertise de Summit en matière d'infrastructure énergétique intermédiaire, les deux entreprises collaboreront alors que Clariter poursuit sa stratégie de construction d'usines à l'échelle commerciale aux États-Unis. Dans le cadre de cette collaboration, Summit contribuera à répondre aux besoins en matière d'infrastructure énergétique, d'hydrogène et d'eau, et à soutenir l'implantation, le développement et la construction d'usines à l'échelle commerciale de Clariter.

Les déchets plastiques : un défi mondial

400 millions de tonnes de plastique neuf sont produites chaque année, et ce chiffre devrait plus que doubler d'ici 2050. De tous les plastiques fabriqués, 70 % ne sont utilisés qu'une seule fois, dont seulement 9 % sont recyclés. Le reste est soit jeté dans des décharges, soit incinéré, libérant du CO 2 nocif dans l'atmosphère.

Clariter a développé une technologie de recyclage chimique unique et éprouvée qui vient compléter d'autres méthodes traditionnelles de recyclage mécanique. La technologie brevetée de Clariter permet de traiter la plupart des types de déchets plastiques (y compris le polyéthylène, le polypropylène et certains polystyrènes) et de convertir les plastiques en produits purs prêts à l'emploi, tels que des cires, des huiles et des solvants, en remplaçant les combustibles fossiles.

Les produits de haute qualité et durables de Clariter ont le potentiel de réduire la dépendance mondiale au pétrole brut. Les produits de qualité supérieure de Clariter répondent aux normes de pureté les plus élevées du secteur, ils sont adaptés au contact alimentaire et ils respectent ou dépassent les critères de référence de leurs équivalents d'origine fossile.

Clariter et Summit : des expertises complémentaires en énergie propre

Le directeur général de Summit, Heath Deneke, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Clariter pour soutenir le développement de ses usines de recyclage de produits chimiques aux États-Unis. Outre l'occasion d'avoir un impact environnemental positif à l'échelle nationale et à l'étranger, cette coopération est en harmonie avec les ambitions de Summit d'utiliser notre expertise en matière de développement et d'exploitation d'infrastructures pour aider à soutenir la transition énergétique aux États-Unis. »

Le PDG de Clariter, Ran Sharon, a ajouté : « Nettoyer le monde de la pollution plastique et réduire la dépendance au pétrole brut sont à la base de la vision d'entreprise de Clariter. Notre technologie unique transforme les déchets plastiques en produits finis de haute qualité pour une utilisation quotidienne. Ces technologies innovantes ont un rôle important à jouer dans le mouvement mondial vers la durabilité, la circularité et, en fin de compte, un avenir neutre en carbone. Nous croyons que l'adhésion de Summit à notre stratégie visionnaire est bénéfique pour les deux entreprises – ensemble, nous ferons de grands progrès pour débarrasser le monde de la pollution plastique.

Clariter offre une combinaison commercialement attrayante de rentabilité et de durabilité : une partie intégrante de la stratégie de développement de Clariter consiste à identifier des partenaires qui, comme Summit, cherchent des solutions aux défis environnementaux mondiaux. »

À propos de Clariter

Clariter est une entreprise mondiale de technologies propres qui a développé un processus de recyclage chimique fournissant une solution à l'épidémie de déchets plastiques. Cette technologie exclusive et efficace transforme les déchets plastiques en produits de haute qualité et de grande valeur : huiles, cires et solvants qui remplacent les produits d'origine fossile. Clariter offre une combinaison attrayante de rentabilité et de durabilité sur le plan commercial.

À propos de Summit Midstream Partners

Summit Midstream Partners, dont le siège social est situé à Houston, au Texas, est une société en commandite principale axée sur la valeur qui développe, possède et exploite des actifs d'infrastructures énergétiques intermédiaires stratégiquement situés dans des bassins de ressources non conventionnels, principalement des formations de schiste, de la zone continentale des États-Unis.

