ClarityCX1™ annonce le lancement de la 1ère solution de gestion des comptes stratégiques B2B Salesforce Industry Cloud spécifiquement adaptée à de multiples marchés verticaux

DUBLIN, 17 août 2021 /PRNewswire/ -- ClarityCX1 Ltd, une société Industry Cloud SaaS (Software-as-a-Service) a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution CX1™ sur la plate-forme Salesforce Lightning, conçue pour les équipes de comptes de vente B2B des industries verticales. La première version de CX1™ soutiendra les équipes en contact avec la clientèle dans le secteur des sciences de la vie/pharmaceutique, suivie de versions ultérieures pour les dispositifs médicaux, le high-tech/la fabrication et les services financiers. La solution CX1™ Salesforce est conçue pour fournir un moyen reproductible aux équipes de ventes/comptes B2B de s'engager plus stratégiquement avec les parties prenantes, quelle que soit la complexité de l'environnement client.

« L'une des tendances incontournables de la vente et de la gestion des comptes B2B est l'accélération de la transition des messages tactiques sur les produits vers la création d'une valeur de partenariat à long terme pour et avec les parties prenantes du client », a déclaré Chris Deren, fondateur et PDG de ClarityCX1. « L'attente est enfin terminée pour les organisations commerciales qui utilisent Salesforce pour disposer d'une solution spécifiquement adaptée à leur secteur et qui prend directement en charge l'engagement stratégique des clients B2B », a ajouté Deren.

Parmi les nombreux avantages pour l'utilisateur de CX1™ dans Salesforce, citons la possibilité de hiérarchiser automatiquement plusieurs opportunités au sein d'un compte donné ou sur un territoire et le calcul automatique des « taux de probabilité de gain » pour aider les organisations commerciales à investir du temps et des ressources sur les opportunités présentant le plus fort potentiel et le meilleur alignement avec les décideurs du client.

« Dans tout scénario de gestion des ventes/comptes B2B où il y a plus de complexité, un plus grand nombre de décideurs et d'influenceurs et un besoin croissant de collaboration en équipe dans le cycle des opportunités, CX1™ fournira un meilleur soutien et une meilleure visibilité du pipeline que les solutions actuellement disponibles sur la plate-forme Salesforce Lightning », a déclaré Deren.

À propos de ClarityCX1

ClarityCX1 est un partenaire ISV de Salesforce et un fournisseur de solutions SaaS Industry Cloud. La société « sœur » de ClarityCX1, Clarity Engagement Solutions, est une entreprise créée il y a 13 ans basée à Dublin, en Irlande, qui fournit des services de conseil en stratégie, de gestion du changement et des solutions d'apprentissage virtuel/eLearning aux entreprises pharmaceutiques mondiales. Avec un siège social à Dublin, en Irlande, et des bureaux à New York, Singapour, Tokyo et Sao Paulo, ClarityCX1 a lancé la solution CX1™ pour les clients Salesforce dans le secteur des sciences de la vie/pharmaceutique, avec des versions supplémentaires prévues pour d'autres industries verticales. Des informations supplémentaires sont disponibles sur : www.claritycx1.com.

