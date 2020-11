Clarivate présente les pionniers scientifiques mondiaux dans sa liste « Highly Cited Researchers » (Chercheurs hautement cités) annuelle

La méthodologie qui détermine le « who's who » des chercheurs influents s'appuie sur les données et les analyses effectuées par les experts en bibliométrie et les spécialistes des données de l'Institute for Scientific Information™ de Clarivate. Elle utilise également les décomptes pour identifier les pays et les institutions de recherche où ces élites scientifiques sont basées.

Les principaux résultats pour 2020 démontrent que :

6 167 chercheurs originaires de plus de 60 pays et régions ont été récompensés cette année.

Si les États-Unis continuent de dominer la liste en tant que pays comptant le plus grand nombre de chercheurs hautement cités, avec 2 650 auteurs, soit 41,5 % des chercheurs inscrits sur la liste, leur part relative dans la liste continue de diminuer (44 % en 2019).

L'université Harvard, qui abrite 188 chercheurs, est une fois de plus l'institution qui compte la plus forte concentration de chercheurs hautement cités au monde. Ses voisins, le Broad Institute et le Massachusetts Institute of Technology (Institut de technologie du Massachusetts ), la rejoigne en tête de la liste des principales institutions mondiales en abritant respectivement 61 et 53 chercheurs hautement cités.

), la rejoigne en tête de la liste des principales institutions mondiales en abritant respectivement 61 et 53 chercheurs hautement cités. La place de la Chine continentale dans le classement est en constante hausse : elle compte désormais 770 chercheurs (12,1 % ou 1/8) sur notre liste, contre 636 ou 10,2 % en 2019. Son rang a été renforcé par la remarquable entrée dans le top 10 de l'université Tsinghua, à Pékin, qui a progressé de dix places, passant de la 19 e à la 9 e place sur la liste, ainsi que par l'arrivée en 2020 des universités de Pékin et du Zhejiang dans les échelons supérieurs de la liste.

à la 9 place sur la liste, ainsi que par l'arrivée en 2020 des universités de Pékin et du dans les échelons supérieurs de la liste. Singapour ressort fortement, représenté par l'université technologique de Nanyang ( Nanyang Technological University ) et l'université nationale de Singapour ( National University of Singapore ).

) et l'université nationale de Singapour ( ). L' Europe aussi a sa part de bonnes nouvelles. Le nombre de chercheurs hautement cités basés en Allemagne et aux Pays-Bas a augmenté cette année, alors qu'il avait baissé l'année dernière. La société Max Planck en Allemagne reste en cinquième position sur la liste des institutions, tandis que l'université d' Utrecht (27 chercheurs) et l'université de Wageningue (Wageningen University & Research) (24 chercheurs) aux Pays-Bas sont toutes deux passées en tête de liste des universités. L'Institut suisse de bioinformatique (Swiss Institute of Bioinformatics) a gagné 20 places au classement institutionnel avec l'ajout d'une douzaine de chercheurs hautement cités cette année.

aussi a sa part de bonnes nouvelles. Le nombre de chercheurs hautement cités basés en Allemagne et aux Pays-Bas a augmenté cette année, alors qu'il avait baissé l'année dernière. La société Max Planck en Allemagne reste en cinquième position sur la liste des institutions, tandis que l'université d' (27 chercheurs) et l'université de Wageningue (Wageningen University & Research) (24 chercheurs) aux Pays-Bas sont toutes deux passées en tête de liste des universités. L'Institut suisse de bioinformatique (Swiss Institute of Bioinformatics) a gagné 20 places au classement institutionnel avec l'ajout d'une douzaine de chercheurs hautement cités cette année. La liste de cette année comprend 26 lauréats du prix Nobel, dont trois annoncés cette année :

Emmanuelle Charpentier, Max Planck Unit for the Science of Pathogens (Institut Max-Planck de biologie des infections), Berlin , Allemagne (Chimie) ;

, Allemagne (Chimie) ;

Jennifer A. Doudna, Université de Californie, Berkeley, États-Unis (Chimie) et



Reinhard Genzel, Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (Institut Max-Planck de physique extraterrestre), Garching, Allemagne et Université de Californie, Berkeley, États-Unis (Physique).

Sont également inclus 66 Citations Laureates™ : des personnes reconnues par Clarivate, par l'analyse des citations, comme étant « de classe Nobel » et des lauréats potentiels du prix Nobel.

Au total, 3 896 chercheurs sont primés pour leurs performances dans les 21 domaines de l'Essential Science Indicator™ (ESI), et 2 493 pour leurs performances dans d'autres domaines, soit un total de 6 167 chercheurs uniques (car certains chercheurs vraiment extraordinaires apparaissent dans plus d'une catégorie ESI).

Parmi les chercheurs mentionnés dans la liste « Highly Cited » dans les 21 domaines de l'ESI, neuf ont fait preuve d'une performance générale exceptionnelle et ont été reconnus comme étant hautement cités dans trois catégories ou plus. Ils constituent un vrai groupe international : Amérique du Nord, Europe , Asie et Moyen-Orient.

, Asie et Moyen-Orient. Les instituts de recherche australiens continuent de faire preuve d'une grande efficacité. Dans un pays de seulement 25 millions d'habitants, le nombre de chercheurs reconnus en 2020 est de 305. Les institutions de recherche australiennes semblent avoir recruté un nombre important de chercheurs hautement cités ces dernières années tout en augmentant le nombre de talents locaux.

David Pendlebury, analyste principal des citations à l'Institute for Scientific Information, a déclaré : « Dans la course à la connaissance, c'est le capital humain qui est fondamental et cette liste identifie et célèbre des chercheurs individuels exceptionnels qui ont un fort impact sur la communauté de la recherche comme le démontre le taux de citation de leurs travaux par les autres. »

Figure 1 : Chercheurs les plus cités par pays ou région

Rang Nation Nombre de chercheurs hautement cités Pourcentage de chercheurs hautement cités 1 États-Unis 2 650 41,5 2 Chine continentale 770 12,1 3 Royaume-Uni 514 8,0 4 Allemagne 345 5,4 5 Australie 305 4,8 6 Canada 195 3,1 7 Les Pays-Bas 181 2,8 8 France 160 2,5 9 Suisse 154 2,4 10 Espagne 103 1,6

Figure 2 : Chercheurs les plus cités par institution ou organisme de recherche

Institution Nation Nombre de chercheurs hautement cités 1. Université Harvard États-Unis 188 2. Académie chinoise des sciences Chine continentale 124 3. Université de Stanford États-Unis 106 4. National Institutes of Health (Instituts américains de la santé) États-Unis 103 5. Société Max-Planck Allemagne 70 6. Université de Californie à Berkeley États-Unis 62 7. Broad Institute États-Unis 61 8. Université de Californie à San Diego États-Unis 56 9. Université Tsinghua Chine continentale 55 10. Université Washington à Saint Louis États-Unis 54

Joel Haspel, vice-président senior du groupe Stratégie et Science chez Clarivate : « Notre analyse montre que la principale contribution aux articles et aux progrès scientifiques mondiaux est le fait des États-Unis et de la Chine. Cette année, l'histoire est celle de la réussite de ces deux pays en matière de recherche. Les États-Unis restent la puissance scientifique internationale. La position progressiste de la Chine en matière de recherche et de développement au cours des deux dernières décennies a donné lieu à des documents très cités et à fort impact. Cela a renforcé la collaboration internationale et a permis de traduire les recherches du pays en propriété intellectuelle et en innovation de grande valeur.

« Comme les chercheurs chinois ont été encouragés à s'engager de manière productive dans la communauté mondiale de la recherche, les États-Unis ont été la première destination des étudiants internationaux cherchant à obtenir des diplômes d'études supérieurs, les étudiants chinois représentant le plus grand nombre d'étudiants internationaux aux États-Unis. Leurs succès et leurs avenirs sont étroitement liés. »

Méthodologie

Plus de 6 000 chercheurs, dans 21 domaines des sciences et des sciences sociales dans des catégories interdisciplinaires ont été sélectionnés sur la base du nombre d'articles hautement cités qu'ils ont produits sur une période de 11 ans, de janvier 2009 à décembre 2019. La méthodologie qui détermine le « who's who » des chercheurs s'appuie sur des données et des analyses effectuées par des experts en bibliométrie de l'Institute for Scientific Information de Clarivate. Elle utilise InCites™ et Essential Science Indicators™ ainsi qu'une compilation unique de mesures de performances scientifiques et de données de tendances basées sur le nombre de publications d'articles scientifiques et des données de citations sur Web of Science™, le plus grand index de citations neutre vis-à-vis des éditeurs et la plus grande plate-forme de renseignements sur la recherche au monde.

À propos de Clarivate :

Clarivate™ est un leader mondial dans la fourniture de solutions visant à accélérer le cycle de vie de l'innovation. Notre mission audacieuse est d'aider nos clients à résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde en leur fournissant des informations et des idées concrètes qui réduisent le temps nécessaire pour passer des idées novatrices aux inventions qui changent la vie dans les domaines de la science et de la propriété intellectuelle. Nous aidons nos clients à découvrir, protéger et commercialiser leurs inventions grâce à nos solutions d'abonnement et à nos solutions technologiques de confiance, associées à une expertise approfondie du domaine. Pour plus d'informations, consultez le site clarivate.com.

