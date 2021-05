Claro promove as melhores práticas e reduz custos com soluções SMS da ZephyrTel

AUSTIN, Texas, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A ZephyrTel, uma provedora de soluções de nuvem pública que atende a operadoras de telecomunicações globais, está trabalhando com a empresa líder de telecomunicações, a Claro, uma subsidiária da América Móvil, oferecendo suas soluções de Firewall de SMS, IP Short Message Gateway e Short Message Service Centre (SMSC) em toda a Argentina, Uruguai e Paraguai. A tecnologia ZephyrTel protege a rede e os clientes de SMS da Claro, proporcionando economias significativas de custo e eficiência para o negócio.

A Claro está fazendo uso completo do Firewall SMS, enquanto o SMSC garante a entrega e o roteamento bem-sucedidos de todas as mensagens SMS. Seu mecanismo baseado em regras suporta roteamento e priorização de mensagens, com todos os campos SMS utilizáveis como condições, oferecendo estatísticas SMS em tempo real juntamente com recursos de faturamento e cobrança totalmente configuráveis.

‎Sergio Pierresteguy, diretor de operações e de manutenção de rede Argentina, Uruguai e Paraguai, comenta: "O Firewall SMS protege nossos clientes contra mensagens maliciosas e fraudulentas, garantindo uma excelente experiência para o cliente. Isso nos permite responder imediatamente a quaisquer novas ameaças também, com triagem e filtragem inovadoras, mantendo-nos um passo à frente. A ZephyrTel padronizou com sucesso nossa plataforma SMS nos três países, garantindo economia de custos real para nós não apenas em termos de manutenção, mas também oferecendo uma base uniforme para as melhores práticas em toda a organização. Continuamos muito impressionados com a visão da ZephyrTel, particularmente sua estratégia de nuvem, e aguardamos ansiosamente nossa parceria contínua."

Michael Speranza, CEO da ZephyrTel, comenta: "Estamos orgulhosos de apoiar mais um líder no setor de telecomunicações, oferecendo à Claro as ferramentas necessárias para adotar o verdadeiro trabalho digital para atingir suas metas de longo prazo. Ao trabalhar ao lado da equipe da Claro, garantimos que eles escolheram a combinação certa de soluções para apoiar a economia de custos e eficiência, ao mesmo tempo em que impulsionamos o atendimento ao cliente para garantir essa vantagem competitiva extremamente importante.

"A ZephyrTel está empenhada em aproveitar todo o poder das soluções de nuvem pública de ponta a ponta para revolucionar a equação de custos para o setor de telecomunicações. Somos líderes do setor na migração de telecomunicações para a nuvem pública, proporcionando valor quantificável por meio da inovação. Como demonstramos com a Claro, trabalhamos ao lado de nossos parceiros para oferecer benefícios reais de negócios para hoje, amanhã e no futuro, adaptando-nos de acordo com as pressões e mudanças do mercado para oferecer soluções de longo prazo e à prova de futuro ."

Sobre a ZephyrTel

A ZephyrTel oferece a maior amplitude de soluções com base na nuvem pública para operadoras de telecomunicações em todo o mundo. Nossa estratégia é oferecer soluções para o espaço de telecomunicações baseadas na nuvem pública e que possam transformar verdadeiramente os negócios de nossos clientes, revolucionando a equação de custos e tornando-os mais competitivos. www.zephyrtel.com

Sobre a Claro

A CLARO Argentina é subsidiária da América Móvil, S.A.B. de C.V. [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV] [LATIBEX: XAMXL], a provedora líder de serviços de telecomunicações na América Latina com operações em 18 países do continente americano. A marca Claro está presente na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai.

