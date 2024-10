ClaroNav Dental annonce le marquage CE : Autorisation de mise sur le marché de l'UE pour MicronMapper

Une avancée révolutionnaire dans la photogrammétrie pour les procédures dentaires

TORONTO, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ClaroNav Dental, une entreprise de solutions dentaires numériques, est fière d'annoncer que son système révolutionnaire de photogrammétrie MicronMapper est maintenant officiellement marqué CE pour la vente en Europe. Il s'agit d'une étape importante dans l'engagement de l'entreprise à fournir des outils de pointe qui améliorent l'exactitude et la précision des procédures dentaires dans le monde entier.

MicronMapper ClaroNav Dental Logo

MicronMapper est le système de photogrammétrie de nouvelle génération de ClaroNav Dental, conçu pour rationaliser et améliorer le flux de travail des implants dentaires. Grâce à sa légèreté, à sa facilité d'utilisation et à ses capacités avancées de photogrammétrie 3D, MicronMapper permet aux professionnels de l'art dentaire de capturer des positions d'implants très détaillées et précises, ce qui se traduit par des résultats plus prévisibles et un niveau élevé de satisfaction des patients. Il réduit considérablement la nécessité de recourir à des méthodes traditionnelles et fastidieuses, telles que les gabarits de vérification ou les empreintes, ce qui le rend idéal pour les restaurations d'arcades complètes et d'autres procédures complexes.

Principales caractéristiques de MicronMapper :

Conception ultra-légère : Pesant à peine plus d'un kilo, il offre une mobilité maximale et une grande facilité d'utilisation lors de la numérisation.

Fonctionnalité double : Utilise le même corps de balayage pour les balayages de tissus mous et de photogrammétrie, ce qui simplifie le flux de travail.

Précision exceptionnelle : La photogrammétrie permet aux cliniciens d'atteindre une précision inégalée, garantissant des résultats d'adaptation passive plus prévisibles.

« Nous sommes ravis d'annoncer le marquage CE de MicronMapper », a déclaré Doron Dekel, co-directeur général de ClaroNav. « Ce dispositif représente une avancée significative dans la dentisterie numérique, permettant aux cliniciens d'atteindre une plus grande précision en moins de temps, ce qui améliore en fin de compte les soins aux patients et les résultats cliniques. Avec MicronMapper, nous ne nous contentons pas de répondre aux besoins des professionnels dentaires d'aujourd'hui, nous façonnons également l'avenir de la dentisterie implantaire. »

« MicronMapper est plus qu'une simple avancée technologique ; il change la donne pour les cabinets dentaires d'un point de vue opérationnel et financier », a déclaré Tom Tilmans, directeur des ventes EMEA chez ClaroNav Dental. « En rationalisant les flux de travail complexes et en réduisant le temps passé au fauteuil, les cliniques peuvent constater des améliorations immédiates en termes d'efficacité et de réduction des coûts. En même temps, la précision accrue du MicronMapper se traduit directement par de meilleurs résultats cliniques et une expérience supérieure pour le patient, ce qui en fait un outil essentiel pour tout cabinet dentaire avant-gardiste. »

L'autorisation de mise sur le marché de MicronMapper dans l'UE permet aux cabinets dentaires du continent européen d'intégrer cette technologie innovante, de transformer les flux de travail et d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Le système gagne déjà du terrain à l'échelle mondiale en raison de sa capacité à simplifier, accélérer et préciser des procédures complexes.

Avec cette approbation, ClaroNav Dental continue d'étendre sa présence sur les marchés internationaux, poursuivant ainsi sa mission qui consiste à fournir des outils accessibles et de pointe aux professionnels dentaires et à leurs patients dans le monde entier.

A propos de ClaroNav Dental :

ClaroNav Dental est une entreprise pionnière spécialisée dans la navigation dynamique et la technologie de capture d'images pour l'industrie dentaire. Leurs produits innovants, notamment Navident EVO et MicronMapper, sont conçus pour transformer les procédures dentaires en améliorant la précision, l'efficacité et les résultats pour les patients. ClaroNav Dental se consacre à l'avancement de la technologie dentaire afin de répondre aux besoins changeants des cliniciens du monde entier.

Pour en savoir plus sur Navident EVO et tous les produits ClaroNav Dental, visitez notre nouveau site Web à l'adresse www.claronavdental.com.

1 (844) 628-4336, www.claronavdental.com, [email protected]

