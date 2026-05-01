Claros démontre une destruction supérieure ou égale à 99,99 % des PFAS dans les eaux souterraines du site MPCA de Lake Elmo

ClarosTechUV™ fournit une performance à l'échelle commerciale dans des conditions de remédiation complexes en utilisant un concentré de PFAS provenant du site de Lake Elmo, Minnesota

MINNEAPOLIS, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), leader de la technologie de destruction des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), a annoncé aujourd'hui les résultats d'une nouvelle étude démontrant une destruction supérieure ou égale à 99,99 % des espèces ciblées (PFOS et PFOA) à l'aide de son système ClarosTechUV™ dans des échantillons d'eau souterraine provenant d'un site d'assainissement de la Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) à Lake Elmo, dans le Minnesota.

La MPCA a fourni à Claros un concentré de fractionnement de mousse dérivé du traitement d'environ un million de gallons d'eaux souterraines et d'eaux de surface contaminées, ce qui a donné une matrice PFAS très concentrée avec des niveaux élevés de PFOS (acide perfluorooctane sulfonique), de PFOA (acide pentadécafluorooctanoïque) et d'autres composés à chaîne courte et ultra-courte.

L'étude a évalué ClarosTechUV™ dans le cadre d'un système de traitement intégré appliqué à cette matrice d'eau à faible transparence caractérisée par une turbidité importante et une transmittance UV proche de zéro dans sa forme brute qui sont des conditions représentatives des environnements d'assainissement du monde réel plutôt que des environnements de laboratoire contrôlés.

À l'échelle commerciale, ClarosTechUV™ a atteint une destruction supérieure ou égale à 99,99 % sur le concentré filtré en seulement quatre heures, en maintenant les performances dans les systèmes à petite échelle, à l'échelle du banc et à l'échelle commerciale. Le volume de concentré traité dans le système à l'échelle commerciale provenait d'environ 600 000 gallons d'eau souterraine, ce qui souligne la pertinence du système pour les efforts d'assainissement à grande échelle.

Le livre blanc et le résumé technique complet sont disponibles ici.

Validation des performances dans des conditions réelles

S'appuyant sur des déploiements antérieurs sur des sites industriels, y compris une optimisation commerciale de 170 000 gallons (~640 000 litres) avec Daikin America, l'un des plus grands tests de destruction des PFAS sur le terrain menés à ce jour, cette étude s'est concentrée sur les performances au niveau du sous-système dans lequel ClarosTechUV™ peut être associé à des technologies de capture-concentration pour la destruction sur site. Avec cette étude, ClarosTechUV™ porte le volume total d'eau impactée par les PFAS traitée à plus de 1 000 000 gallons (environ 3,8 millions de litres) à travers des déploiements en laboratoire, pilotes et commerciaux.

« Ce que ce pilote montre clairement, c'est que ClarosTechUV™ est conçu pour les réalités du terrain », a déclaré Michelle Bellanca, PDG de Claros Technologies. « Que l'eau soit propre ou très complexe, peu transparente ou fortement chargée en PFAS, notre système s'adapte et fournit des performances de destruction constantes et de haut niveau. C'est ce type de fiabilité - dans toutes les conditions - qui rendra possible la destruction permanente des PFAS à grande échelle », a ajouté M. Bellanca. « Le système ouvre également une toute nouvelle catégorie pour Claros dans le traitement des eaux souterraines contaminées et des sites d'assainissement à grande échelle. »

La validation analytique confirme la minéralisation

Les échantillons ont été analysés par ClarosLabs™ en utilisant une méthode EPA 1633 modifiée pour les composés ciblés, notamment le PFOS et le PFOA. Les résultats concernant les organofluorés totaux ont été obtenus par chromatographie ionique de combustion (CIC).

Les résultats ont montré une réduction d'environ 88 % du fluor organique total après traitement, avec une augmentation correspondante du fluor inorganique, confirmant la conversion des PFAS en produits finis minéralisés.

« Cet essai pilote montre que ClarosTechUV™ maintient ses performances à mesure qu'il évolue et s'intègre aux processus en amont », a déclaré John Brockgreitens, cofondateur et vice-président du développement des produits chez Claros Technologies. « C'est ce qui permet de passer d'une solution de laboratoire à une solution pouvant être déployée à grande échelle », a-t-il ajouté. « Même les matrices d'eau très complexes peuvent être traitées efficacement avec ce système. »

Destruction évolutive et rentable des PFAS

Les résultats du projet pilote du site MPCA de Lake Elmo démontrent également une forte performance en termes d'énergie et de coûts, avec une destruction supérieure ou égale à 99,99 % des PFOS et PFOA à l'échelle commerciale en quatre heures, une consommation d'énergie inférieure à 200 Wh/L et des frais d'exploitation d'environ 0,015 $ par 1 000 gallons (0,004 $ par mètre cube) d'eau souterraine non traitée.

« Lorsque vous atteignez ce niveau de rentabilité, l'équation change du tout au tout », a déclaré Lucas Harvey, responsable mondial des ventes chez Claros Technologies. « Les autorités chargées de l'assainissement et d'autres acteurs ont désormais tout intérêt à s'orienter vers des solutions qui détruisent réellement les PFAS, plutôt que de se contenter de les gérer. »

À propos de Claros Technologies

Fondé en 2018 et base à Minneapolis, Minnesota, Claros Technologies est un leader mondial dans l'atténuation des PFAS, avec deux divisions principales. La division ClarosTech™ se concentre exclusivement sur la destruction permanente des PFAS, en proposant des systèmes abordables, à haut débit, évolutifs et prêts pour le terrain, qui éliminent les composés à chaîne longue, courte et ultra-courte avec une efficacité de 99,99 %. ClarosLabs™, la division analytique accréditée ISO/IEC 17025:2017, est un laboratoire commercial de premier plan qui se consacre à la détection des PFAS, à leur quantification et à l'évaluation de l'exposition. Claros s'est donné pour mission d'éliminer les PFAS de l'environnement. Claros Technologies détruit les PFAS pour de bon.

Pour plus d'informations, consultez le site www.clarostech.com.

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Kari Finkler

Claros Technologies

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