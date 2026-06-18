Claros Technologies beruft Jack Cogen in den Vorstand

MINNEAPOLIS, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur PFAS-Zersetzung und analytischen Untersuchungen, gab heute die Berufung von Jack Cogen in seinen Vorstand bekannt. Cogen verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Umweltmärkte, Finanzen, Energie und Technologie, unter anderem als Gründer und CEO von Natsource Asset Management sowie aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Vorstand von CoreWeave.

Claros Technologies Appoints Jack Cogen to Board of Directors

Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Claros den Wandel von der Technologievalidierung zur kommerziellen Umsetzung vollzieht und den Einsatz seines ClarosTechUV™-Angebots zur PFAS-Zerstörung sowie seiner PFAS-Nachweislösung ClarosLabs™ weltweit in den Bereichen Kommunalwirtschaft, Industrie und Umweltsanierung ausweitet.

Cogen gilt weithin als Pionier auf den Umweltmärkten. Als Gründer und CEO von Natsource Asset Management LLC baute er von 1994 bis 2014 eines der weltweit führenden Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt- und Energiemärkten auf. Zudem war er von 2008 bis 2011 Vorsitzender der International Emissions Trading Association (IETA) und ist der Organisation weiterhin als IETA-Fellow verbunden.

Seit 2017 ist Cogen Mitglied des Vorstands von CoreWeave, einem führenden Unternehmen für KI-Cloud-Infrastruktur, das sich zu einem bedeutenden Anbieter von Hochleistungsrechnerdiensten auf Basis fortschrittlicher Halbleitertechnologien entwickelt hat. Seine Erfahrung, CoreWeave durch eine Phase raschen Wachstums und der Markteinführung begleitet zu haben, liefert wertvolle Einblicke, während Claros in seine nächste Expansionsphase eintritt.

„Jack bringt genau die Art von Erfahrung mit, die wir für den Vorstand gesucht haben", sagte Michelle Bellanca, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Claros Technologies. „Im Laufe seiner Karriere hat er wiederholt dazu beigetragen, Unternehmen aufzubauen und zu skalieren, komplexe Wachstumsumfelder zu meistern, innovative Finanzierungsformen zu sichern und erheblichen Unternehmenswert zu schaffen. Während Claros seine kommerzielle Expansion fortsetzt, werden seine Sichtweise und seine Erfahrung von unschätzbarem Wert sein, um das Unternehmen in sein nächstes Kapitel zu führen."

Claros hat sich durch seine firmeneigene ClarosTechUV™-Plattform als führender Innovator im Bereich der PFAS-Abbautechnologie etabliert, die PFAS-Verbindungen dauerhaft zerstört, ohne gefährliche Nebenprodukte zu erzeugen. Das Unternehmen hat zudem seine analytischen Kapazitäten durch ClarosLabs™ erweitert und bietet akkreditierte PFAS-Prüfdienstleistungen für Kunden aus Industrie, Kommunalverwaltung und Umweltbereich an.

„Im Laufe meiner Karriere haben mich immer wieder Unternehmen angezogen, die große ökologische Herausforderungen mit Technologien lösen, die sich in großem kommerziellen Maßstab durchsetzen können", sagte Jack Cogen. „Claros hat eine überzeugende Lösung für eines der drängendsten Probleme der Welt entwickelt und bereits unter Beweis gestellt, dass es in der Lage ist, im kommerziellen Maßstab zu agieren. Die Kombination aus innovativer Technologie, starker Führung und wachsender Marktnachfrage schafft eine bedeutende Chance, und ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Bewältigung seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Der Einstieg von Cogen erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen, da die behördliche Kontrolle von PFAS – allgemein bekannt als „Forever Chemicals" – zunimmt und die Nachfrage nach bewährten Abbautechnologien weltweit weiter wächst.

„Jack ist ein hoch angesehener Unternehmer, Investor und Vorstandsmitglied, dessen Erfahrung einige der wichtigsten Trends umfasst, die die heutige Wirtschaft prägen – von Umweltmärkten und Energiewende bis hin zu künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur", sagte Jim Leslie, Vorstandsvorsitzender von Claros Technologies. „Der Vorstand freut sich sehr, ihn bei Claros willkommen zu heißen. Seine Fähigkeit, transformative Technologien zu erkennen, seine strategische Weitsicht, sein breites Netzwerk sowie seine jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung innovativer Unternehmen werden ein wertvoller Gewinn sein, während wir weiter daran arbeiten, ein Unternehmen aufzubauen, das für die Bewältigung einer der weltweit größten ökologischen Herausforderungen gerüstet ist."

Informationen zu Claros Technologies

Das 2018 gegründete Unternehmen Claros mit Sitz in Minneapolis, Minnesota (USA), ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der PFAS-Minderung mit zwei Kerngeschäftsbereichen. Der Geschäftsbereich ClarosTech™ konzentriert sich ausschließlich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS und bietet erschwingliche, skalierbare und praxistaugliche Systeme an, die lang-, kurz- und ultrakurzkettige Verbindungen mit einer Effizienz von 99,99 % eliminieren. ClarosLabs™, die nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Analytikabteilung, ist ein führendes kommerzielles Labor, das sich auf den Nachweis, die Quantifizierung und die Expositionsbewertung von PFAS spezialisiert hat. Claros hat es sich zur Aufgabe gemacht, PFAS aus der Umwelt zu entfernen.

Claros zerstört PFAS – für immer.

Weitere Informationen finden Sie unter clarostech.com.

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Kari Finkler

Claros Technologies

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