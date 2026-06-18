Claros Technologies nomme Jack Cogen au Conseil d'administration

MINNEAPOLIS, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, leader mondial dans le domaine des solutions de destruction et d'analyse des PFAS, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jack Cogen au sein de son Conseil d'administration. M. Cogen apporte plus de trois décennies d'expérience à des postes de direction dans les domaines de l'environnement, de la finance, de l'énergie et de la technologie, notamment en tant que fondateur et PDG de Natsource Asset Management et grâce à son engagement de longue date au sein du Conseil d'administration de CoreWeave.

Claros Technologies Appoints Jack Cogen to Board of Directors

Cette nomination intervient alors que Claros passe de la phase de validation technologique à celle de la commercialisation à grande échelle, en étendant le déploiement de son offre ClarosTechUV™ de destruction des PFAS et de sa solution de détection des PFAS, ClarosLabs™, sur les marchés municipaux, industriels et de la dépollution environnementale à l'échelle mondiale.

M. Cogen est largement reconnu comme un pionnier dans le domaine des marchés environnementaux. En tant que fondateur et PDG de Natsource Asset Management LLC de 1994 à 2014, il a bâti l'une des principales sociétés mondiales de conseil et de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés de l'environnement et de l'énergie. Il a également occupé le poste de président de l'Association internationale pour l'échange de quotas d'émission (IETA) de 2008 à 2011 et continue de s'investir au sein de cette organisation en tant que membre honoraire de l'IETA.

Depuis 2017, M. Cogen siège au Conseil d'administration de CoreWeave, une entreprise de premier plan spécialisée dans les infrastructures cloud basées sur l'IA, qui s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de services de calcul haute performance s'appuyant sur des technologies de semi-conducteurs de pointe. L'expérience qu'il a acquise en accompagnant CoreWeave au cours d'une période de croissance rapide et de commercialisation apporte un éclairage précieux alors que Claros entame sa prochaine phase d'expansion.

« Jack apporte exactement le type d'expérience que nous cherchions à intégrer au Conseil d'administration », a déclaré Michelle Bellanca, Directrice générale et cofondatrice de Claros Technologies. « Tout au long de sa carrière, il a contribué à maintes reprises à la création et au développement d'entreprises, a su naviguer dans des contextes de croissance complexes, a mis en place des modes de financement innovants et a généré une valeur d'entreprise significative. Alors que Claros poursuit son développement commercial, sa vision et son expérience seront d'une valeur inestimable pour aider l'entreprise à aborder cette nouvelle étape. »

Claros s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le domaine des technologies de destruction des PFAS grâce à sa plateforme exclusive ClarosTechUV™, qui détruit définitivement les composés PFAS sans générer de sous-produits dangereux. L'entreprise a également renforcé ses capacités d'analyse grâce à ClarosLabs™, qui propose des services agréés d'analyse des PFAS à une clientèle industrielle, municipale et environnementale.

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été attiré par les entreprises qui s'attaquent aux grands défis environnementaux grâce à des technologies susceptibles d'être largement adoptées sur le plan commercial », a déclaré Jack Cogen. « Claros a mis au point une solution convaincante à l'un des problèmes les plus urgents au monde et a déjà démontré sa capacité à fonctionner à l'échelle commerciale. La combinaison d'une technologie innovante, d'un leadership solide et d'une demande croissante du marché offre une opportunité considérable, et je me réjouis de contribuer à accompagner l'entreprise au cours de sa prochaine phase de croissance. »

L'arrivée de M. Cogen intervient à un moment charnière pour l'entreprise, alors que la surveillance réglementaire des PFAS – communément appelés « substances chimiques éternelles » – s'intensifie et que la demande en technologies de destruction éprouvées ne cesse de croître à l'échelle mondiale.

« Jack est un entrepreneur, un investisseur et un dirigeant de Conseil d'administration très respecté, dont l'expérience couvre certaines des tendances les plus importantes qui façonnent l'économie actuelle, des marchés environnementaux et de la transition énergétique à l'intelligence artificielle et aux infrastructures numériques », a déclaré Jim Leslie, Président du Conseil d'administration de Claros Technologies. « Le Conseil d'administration est ravi de l'accueillir chez Claros. Sa capacité à identifier les technologies porteuses de changement, sa vision stratégique, son vaste réseau de relations et ses décennies d'expérience dans l'accompagnement d'entreprises innovantes constitueront un atout précieux alors que nous continuons à bâtir une entreprise bien placée pour relever l'un des défis environnementaux les plus importants au monde. »

À propos de Claros Technologies

Fondée en 2018 et basée à Minneapolis, Minnesota, Claros Technologies est un leader mondial dans l'atténuation des PFAS, avec deux divisions principales. La division ClarosTech™ se concentre exclusivement sur la destruction permanente des PFAS, en proposant des systèmes abordables, à haut débit, évolutifs et prêts pour le terrain, qui éliminent les composés à chaîne longue, courte et ultra-courte avec une efficacité de 99,99 %. ClarosLabs™, la division analytique accréditée ISO/IEC 17025:2017, est un laboratoire commercial de premier plan qui se consacre à la détection des PFAS, à leur quantification et à l'évaluation de l'exposition. Claros poursuit la mission d'éliminer les PFAS de l'environnement.

Claros Technologies détruit les PFAS pour de bon.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur clarostech.com.

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Kari Finkler

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