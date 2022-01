CLASE AZUL REVELA NOVA IDENTIDADE DE MARCA

Nova identidade refletirá o propósito, a cultura e as ofertas expandidas da empresa à medida que a marca completa 25 anos.

GUADALAJARA, México, 25 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Clase Azul, primeira marca de destilados de luxo do México e criadora da Clase Azul Tequila e da Clase Azul Mezcal, anunciou sua nova identidade de marca, a Clase Azul Mexico. Anteriormente conhecida como Clase Azul Spirits, a mudança acontecerá em 25 de janeiro de 2022 como parte da comemoração de seu aniversário de 25 anos, que terá duração de um ano e marcará o início de uma nova era para a marca em termos de produtos e experiências. A nova identidade da marca foi anunciada hoje pelo fundador e CEO, Arturo Lomeli, e pelo presidente, Juan Sanchez.

"Como uma marca de propriedade e operação totalmente mexicanas, a 'Clase Azul Mexico' representa nossa origem e quem somos", explicou o fundador e CEO, Arturo Lomeli. "Continuaremos a oferecer a tequila e o mezcal da mais alta qualidade, mas esperamos apresentar novas formas de expressar nosso patrimônio mexicano."

"Estamos honrados com a oportunidade de ampliar o mundo da Clase Azul, oferecendo novas experiências e produtos, além de nossa tequila e mezcal", explicou o presidente, Juan Sanchez. "Nossos esforços continuarão a refletir nosso propósito de compartilhar a magia da cultura mexicana", continuou.

Liderada pelo diretor criativo da Clase Azul, Miguel Hernandez, a reformulação da marca inclui um novo logotipo, design das embalagens dos produtos, site e ativos digitais. Devido ao escopo e ao impacto da reformulação da marca, a nova identidade será divulgada em diferentes etapas durante o ano, começando com os canais digitais, seguidos das lojas da marca Clase Azul, dos atuais ícones dos produtos e de outras ofertas da marca a serem anunciadas.

"Uma das mudanças de maior destaque será a evolução do logotipo de nossa marca", explicou Hernandez. "Até agora, a insignia do agave tem sido uma representação precisa de nosso envolvimento no mundo da tequila e do mezcal. À medida que nos tornamos muito mais do que uma marca de destilados, adotamos um novo emblema, que oferece uma visão atemporal de um futuro brilhante cheio de possibilidades."

Em 2021, a Clase Azul começou a oferecer aos visitantes de Los Cabos, no México, uma experiência rica e única de degustação e culinária, Um Sabor de Cultura, em que os hóspedes são convidados a embarcar em uma jornada mística pelo mundo da Clase Azul. Outros projetos nos trabalhos incluem o Loft Clase Azul, um espaço experimental em Dumbo, no Brooklyn; um espaço experimental em San Miguel de Allende, no México; e uma destilaria e centro de visitantes em Jalisco, no México.

A empresa foi fundada em 1997 em Guadalajara, Jalisco, por Arturo Lomeli, que iniciou sua jornada no setor de destilados ainda muito jovem. Decidido a criar um produto tão diferenciado quanto sua terra de origem, a dedicação de Lomeli à cultura mexicana tornou a Clase Azul uma das líderes nas categorias de destilados e de luxo em todo o mundo. A Clase Azul continua a perseguir sua missão de compartilhar as tradições diferenciadas do México com o mundo e já está presente em mais de 50 países incluindo México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Coreia do Sul e Austrália.

A empresa, que é fundamentada na habilidade artesanal, apoia a comunidade de artesãos do México por meio da Fundación con Causa Azul, uma fundação que oferece educação e recursos a artesãos subfinanciados, porém apaixonados. Além disso, a Clase Azul recebeu a certificação "Ótimo Local para Trabalhar" por vários anos consecutivos e é uma ganhadora da "Marca da Borboleta" de luxo positivo da organização, um certificado que destaca marcas de luxo comprometidas a exercer um impacto positivo sobre a natureza e a sociedade.

