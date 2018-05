Classement U21 2018 des systèmes nationaux d'enseignement supérieur

Le rapport Universitas 21 est le seul au monde à évaluer les systèmes nationaux d'enseignement supérieur, satisfaisant un besoin de longue date qui est de déplacer le débat du classement des meilleures universités du monde à celui des meilleurs systèmes globaux pays par pays. Pensé comme un point de repère pour les autorités publiques, les établissements d'enseignement, les décideurs et le grand public, il souligne l'importance de créer les bonnes conditions pour que les établissements d'enseignement supérieur contribuent au développement économique et culturel, offrent une expérience de grande qualité aux étudiants et aident les établissements à rivaliser de façon efficace concernant les candidats étrangers.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/688993/Universitas_21_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688994/U21_Ranking_National_Higher_Education_Systems_Infographic.jpg )

Universitas 21 finance l'étude au sein de l'Université de Melbourne, qui publie le rapport annuel depuis 2012. Le rapport 2018 classe 50 pays dans quatre domaines (ressources, cadre, connectivité et résultats) et globalement. Le classement principal compare les performances d'un pays par rapport au meilleur au monde pour chaque calcul. Les cinq premiers pays sont les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark. Le seul changement par rapport à 2017 est une inversion des positions entre le Danemark et la Suède. Un classement subsidiaire compare également les performances d'un pays par rapport à un autre disposant d'un PIB par habitant semblable.

Concernant les résultats, l'auteur principal du rapport, le professeur Ross Williams du Melbourne Institute, admet l'importance de la collaboration et de l'interconnectivité : « Les systèmes nationaux les plus performants affichent une forte correspondance entre les établissements d'enseignement supérieur, les autorités publiques et le secteur privé. »

Le classement 2018 s'est étendu de deux façons : premièrement, en analysant la densité de recherche et deuxièmement, en scrutant l'importance de la formation en matière de recherche.

Le professeur Sir David Eastwood, qui préside Universitas 21, a déclaré :

« Ce classement sans équivalent sur l'enseignement supérieur offre une analyse riche en données concernant les caractéristiques, l'incidence, la connectivité et l'efficacité des systèmes nationaux d'enseignement supérieur. Depuis sept ans maintenant, il présente des perspectives longitudinale et globale sur la façon dont évoluent les systèmes nationaux d'enseignement supérieur. Je tiens à remercier l'auteur du rapport, le professeur Ross Williams et ses collègues, pour l'excellence de leur travail, qui fait autorité. »

Classement U21 2018 et résumés par pays : https://universitas21.com/rankings

Contacts :

Professeur Ross Williams

Auteur principal

Université de Melbourne

Courriel : rossaw@unimelb.edu.au

Tél. +61-3-83442125

Jade Bressington

Directeur des opérations

Universitas 21

Courriel : u21@universitas21.com

Tél. +44(0)121-414-9596

SOURCE Universitas 21