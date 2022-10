CLASSERA CLÔTURE L'UNE DES PLUS GRANDS TOURS FINANCEMENT DE SÉRIE A DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L'ÉDUCATION AU NIVEAU MONDIAL, AVEC UNE RONDE DE 40 M DE DOLLARS PAR SANABIL

Établie dans la Silicon Valley et axée sur les marchés émergents, Classera est la plus grande entreprise de technologie de l'éducation de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et de la majeure partie de l'Afrique subsaharienne, éduquant des millions de personnes dans plus de 30 pays.

Ce tour d'investissement a été mené par Sanabil Investments, société détenue à 100 % par le Public Investment Fund (PIF), et rejoint par Global Ventures, Endeavour Catalyst, 500 Global, ainsi que par des investisseurs de la Silicon Valley, des marchés émergents et des family offices mondiaux.

Cet investissement permettra de faire progresser la Learning Super Platform, « LSP » de Classera, de consolider sa position de leader mondial de l'apprentissage en ligne et d'accélérer son expansion mondiale sur de nouveaux marchés.

SAN FRANCISCO, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Classera, une société mondiale de technologie de l'éducation et d'apprentissage en ligne axée sur les marchés émergents, a réussi à lever 40 millions de dollars dans un tour de table de série A, le plus important dans le domaine des technologies de l'éducation au niveau mondial pour une société sans financement préalable. Ce tour de table est également le plus important jamais réalisé dans le domaine des technologies éducatives, dans la région MENA et dans la plupart des pays d'Afrique.

Classera founders: Mohammad Almadani and Mohammad Alashmawi

Le tour de table a été mené par Sanabil Investments, société détenue à 100 % par le Public Investment Fund (« PIF »), accompagné par Global Ventures, Endeavor Catalyst, 500 Global, Sukna Venture et Seedra Ventures. Le tour de table a également inclus un ensemble diversifié d'investisseurs de la Silicon Valley, des marchés émergents et des family offices mondiaux.

Classera utilisera le produit de cette opération pour continuer à développer sa Learning Super Platform (« LSP ») pour les secteurs de l'éducation et de la formation en entreprise, et pour consolider sa position de leader mondial de l'apprentissage en ligne et des technologies éducatives. De plus, l'investissement sera utilisé pour viser une plus grande croissance dans la région MENA, le reste de l'Afrique, et pour accélérer son expansion mondiale, notamment en Asie-Pacifique (APAC) et ailleurs, par le biais de ventes directes, de partenaires de distribution et d'acquisitions. Les recettes permettront également à Classera, par le biais de sa plateforme spécialisée dans la formation en ligne pour les entreprises, « LeadXera », de se développer plus rapidement dans cet énorme secteur, qui est l'une des principales cibles de cet investissement.

Classera est la plus grande entreprise de technologie de l'éducation de la région MENA et de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Elle forme des millions d'apprenants dans plus de 30 pays. Le LSP de la société est un écosystème entièrement intégré qui comprend une plateforme de gestion de l'apprentissage par les jeux basée sur l'IA et l'apprentissage social, une application d'apprentissage en réalité augmentée « C-Reality », un ERP complet pour les établissements d'enseignement « C-Smarter », une passerelle de paiement électronique intégrée « C-Pay » pour l'argent de poche, le paiement des cours et le financement, et un marché éducatif spécialisé dans les technologies de l'éducation et les produits de fournitures scolaires « Edumalls ». Tous ces services sont regroupés sous un même toit afin de faciliter le processus et de stimuler l'engagement envers l'apprentissage, et donc l'expérience globale d'apprentissage.

Classera compte parmi ses milliers de clients plus de 10 ministères de l'éducation, des écoles privées, des universités et des entreprises pour la formation en ligne. Elle a développé plus de 100 partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux et régionaux tels que Microsoft, Zoom, Amazon, Intel, Udemy et HP. L'année dernière, la société a lancé une solution co-marquée avec HP, sous le nom de « HP-ClassEasy by Classera », qui est désormais proposée dans plusieurs pays du monde.

Mohammad Almadani, PDG et cofondateur de Classera, a déclaré :

« Aujourd'hui est une étape importante dans le voyage de Classera. Je suis honoré de recevoir le soutien d'un groupe d'investisseurs mondiaux aussi estimés, et immensément fier de notre équipe dont la passion a toujours été de révolutionner l'expérience d'apprentissage. Ensemble, nous avons fait passer Classera de ressources limitées à une plateforme technologique d'enseignement de premier plan. Je suis heureux que nous ayons eu un impact sur le parcours d'apprentissage de millions de personnes et que nous leur ayons donné les moyens d'apprendre. J'espère que l'évolution de notre histoire servira d'inspiration à d'autres, et nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir. »

« Le financement nous aidera à faire passer notre "LSP" au niveau supérieur, en la rendant plus intelligente, inspirante et plus simple, et pour nos clients et partenaires dans le monde entier. De nombreux établissements d'enseignement, surtout après la pandémie, sont convaincus qu'ils ont besoin de la prochaine génération de solutions d'apprentissage en ligne. C'est là que Classera entre en jeu ; car nous avons pour objectif d'étendre nos offres à davantage de marchés mondiaux et de devenir le partenaire de choix des établissements d'enseignement et de formation en couvrant tous leurs besoins dans une solution clé en main et en offrant à ses membres une expérience d'apprentissage unique qui leur permet d'atteindre leur plein potentiel. »

Commentant cette annonce, Sanabil Investments, a déclaré :

« Classera a développé et déployé avec succès une plateforme qui touche des millions d'utilisateurs et est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions d'apprentissage en ligne sur les marchés émergents au niveau mondial. Nous nous engageons pleinement à permettre à Classera de continuer à étendre sa portée aux apprenants de tous les milieux socio-économiques. »

Classera a obtenu l'un des taux d'engagement les plus élevés du secteur de l'apprentissage en ligne au niveau mondial au cours de la dernière année universitaire. Au cours de ce périple, la plateforme ludique et engageante a permis à l'entreprise de s'assurer une part de marché de près de 70 % sur plusieurs marchés de la région, en générant un fort engagement, ce qui a conduit à plus de 10 milliards de pages vues. Tout au long de son parcours, Classera a également reçu plusieurs prix mondiaux dans le secteur des technologies de l'éducation, notamment Bett, The Learning Award, GESS, le prix du meilleur partenaire mondial de Microsoft et bien d'autres encore.

À propos de Classera

Classera a été fondée dans la Silicon Valley par l'entrepreneur Mohammad Almadani et son partenaire Mohammad Alashmawi, qui ont tous deux créé leur première entreprise à l'âge de 18 ans, avec la vision de révolutionner l'apprentissage en ligne et de permettre aux apprenants des marchés émergents d'atteindre leur plein potentiel. Ils ont commencé par se concentrer sur la région MENA et l'Afrique pour avoir le plus grand impact possible. La pierre angulaire de la technologie de Classera est sa LSP, qui est alimentée par une plateforme de gestion de l'apprentissage ludique construite avec des technologies de pointe. Son approche fondée sur des principes s'articule autour de l'inspiration par le jeu, de la personnalisation par l'intelligence artificielle et de la collaboration par l'apprentissage social, dans le but ultime d'obtenir un meilleur engagement et donc une meilleure expérience d'apprentissage. Pour compléter l'écosystème, l'ERP, la passerelle de paiement et la marketplace sont mis en place pour faire de la LSP une solution complète clé en main.

Pour en savoir plus : [email protected]

À propos de Sanabil Investments

Sanabil est une société d'investissement financier, détenue à 100 % par le Public Investment Fund (FIP), dont le capital social libéré s'élève à 8 milliards de dollars. Nous engageons plus de 2 milliards de dollars de capitaux par an dans des investissements privés mondiaux, notamment dans le capital-risque et la croissance. Nous sommes une équipe dynamique, agile et très expérimentée de professionnels de l'investissement. Nous fournissons à nos partenaires du capital patient, la possibilité d'investir à travers plusieurs cycles de financement et l'accès à la région. Chez Sanabil, nous investissons dans les grandes idées, les grands esprits et les grandes entreprises.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sanabil.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931323/Classera_founders.jpg

SOURCE Classera