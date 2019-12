Claudia Leitte faz show especial no 17º Natal do Bem

SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais e o LIDE Solidariedade realizam o 17º Natal do Bem, dia 16 de dezembro, no Hotel Palácio Tangará, em São Paulo. A edição contará com apresentação especial da cantora e jurada do The Voice Kids, Claudia Leitte, além da presença de celebridades, empresários e autoridades. E também marca a chegada do novo presidente do LIDE Solidariedade, o empresário Claudio Carvalho.