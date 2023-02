Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Sabrina Sato: musas do carnaval contam sua preparação para a data

Ícones do carnaval, as artistas se preparam para a celebração com rotina intensa de exercícios físicos, além da ajuda de procedimentos para realçar a beleza, como bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico injetável

SÃO PAULO, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O que Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Sabrina Sato têm em comum? Além de muito alto astral e beleza, as musas também contam com a ajuda de alguns procedimentos pontuais para manter a pele saudável e a autoestima elevada com o passar dos anos. E agora, com o Carnaval batendo à porta, elas intensificam esses cuidados com o bioestimulador de colágeno Sculptra® e o ácido hialurônico Restylane®, exercício físico, alimentação saudável, entre outros hábitos.

"Quem já viu um show meu, sabe que não paro um minuto, então, sempre fiz muitas atividades físicas para dar conta dessas maratonas. Com o passar do tempo, nosso corpo vai perdendo a capacidade de produzir colágeno e, mesmo eu mantendo essa rotina de exercícios, percebi que tinham partes do meu corpo que podiam ganhar uma ajudinha extra para ficarem mais firmes. Foi então que passei a frequentar um profissional de saúde para um tratamento com o bioestimulador de colágeno Sculptra® na face e no corpo, em áreas como abdômen, coxas e bumbum, para ajudar a ativar meu próprio corpo a voltar a produzir colágeno. O que eu acho mais interessante do produto é que, por ele ativar no corpo esse poder de produzir mais colágeno, o resultado fica bastante natural, sem exageros", conta Ivete Sangalo.

Há 18 anos no mercado de estética, o bioestimulador de colágeno Sculptra® estimula o aumento de produção dessa proteína em 66,5%¹*, que é a principal responsável por garantir a firmeza e sustentação da pele. Seus efeitos são duradouros e progressivos, podendo durar até 25 meses².

Segundo a dermatologista Dra. Livia Campelo (CRM-BA 17239) "O bioestimulador de colágeno é bastante seguro, eficaz e versátil, pois pode ser aplicado no rosto, pescoço, braços, abdômen, coxas, joelhos e glúteos".

Claudia Leitte também declarou que realiza procedimentos estéticos com Sculptra®: "Por mais que eu me exercite bastante para manter meu condicionamento físico e para ganhar massa muscular, acredito que quanto mais cuidado tivermos com o nosso corpo, com a nossa pele, melhor. O bioestimulador de colágeno ajuda muito nisso. De forma natural, o nosso corpo vai diminuindo a produção de colágeno, então conto com a ajuda do Sculptra®, que me garante resultados mais duradouros e contribuem com a melhora da qualidade da pele de forma natural".

A dermatologista Dra. Marina Horne (CRM-BA 20573) explica que "O procedimento com bioestimulador de colágeno é realizado de forma injetável e em consultório. O produto ajuda a melhorar a firmeza e sustentação da pele de forma bastante natural e pode ser aplicado tanto na lateral da face, como em algumas regiões do corpo. No bumbum, por exemplo, além de ajudar na firmeza dos glúteos, o bioestimulador ainda pode ser utilizado para amenizar celulite relacionada à flacidez, empinar ou volumizar a região".

Sabrina Sato é outra celebridade que não vive sem Sculptra® para manter a qualidade da pele, que esbanja firmeza enquanto a apresentadora samba como rainha de bateria da Vila Isabel e Gaviões da Fiel. Mas a musa também faz uso do ácido hialurônico injetável Restylane®. "Eu comecei a usar Sculptra® depois da minha gravidez e desde então não parei (risos). Mas, além disso, meu médico indicou aplicação de Restylane® para amenizar algumas linhas de expressão, volumizar e hidratar meus lábios. Meu dermatologista me explicou que o ácido hialurônico presente em Restylane® é muito semelhante ao que o nosso próprio corpo produz, portanto, os resultados são mais naturais e seguros. E, realmente, os resultados são bem incríveis e naturais", conta Sabrina.

Restylane® é o portfólio de ácido hialurônico injetável mais seguro³, completo4 e utilizado do mercado5 capaz de amenizar rugas, olheiras, definir o contorno facial e dar volume aos lábios por meio de seus preenchedores a base de ácido hialurônico, e promover hidratação da pele e amenizar linhas finas e cicatrizes de acne por meio dos SkinboostersTM.

Médico responsável pela aplicação dos tratamentos na Sabrina Sato, o dermatologista Dr. Alberto Cordeiro (CRM-SP 125757) deu detalhes de como foram feitos os procedimentos no rosto e no corpo de Sabrina: "Na face, seguimos a abordagem Firm&LyftTM aplicando bioestimulador de colágeno na região lateral do rosto e preenchedor a base de ácido hialurônico nas maçãs da face. Assim, estimulamos a produção progressiva de colágeno e alcançamos um efeito lifting imediato. Ainda no rosto, também utilizei o ácido hialurônico injetável para volumizar e hidratar os lábios da Sabrina. Já no corpo, aplicamos bioestimulador de colágeno no bumbum para recuperar a firmeza da pele da região, amenizar a celulite relacionada à flacidez, empinar o bumbum e dar mais volume", explicou.

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos não cirúrgicos e pouco invasivos, que só podem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis, capazes de avaliar qual tratamento é mais indicado para cada tipo de pele. Para acompanhar as novidades e ficar por dentro de tudo sobre estes produtos, acesse: https://linktr.ee/galderma.aesthetics.br

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 90 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

