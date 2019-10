Cláudia Starling, de costureira para ser PhD em Odontologia

O primeiro sonho conseguiu realizar ainda criança, quando resolveu desenvolver e confeccionar por conta própria alguns modelos de vestidinho de alta-costura para as bonecas Susi, que na época era o auge entre as meninas, e saia vendendo para todos na região onde morava, formando assim uma imensa clientela.

Filha de professora, Cláudia sempre estudou em colégios estaduais e mesmo sendo feliz e realizada, com o passar do tempo, via que ainda faltava alcançar o segundo sonho, que era ser dentista. Mais uma vez com muita determinação, já morando em Governador Valadares, juntamente com sua irmã, ambas conseguiram iniciar o curso de odontologia, onde com a ajuda da mãe, efetuava o pagamento da mensalidade de uma em um mês e da outra no mês seguinte.

Mas como sempre foi muito determinada e otimista, um belo dia resolveu escrever uma carta, contando seus sonhos e também a sua história de vida, inclusive relatando a triste história de ter seu pai assassinado exatamente no dia de seu aniversário de 7 anos, e destinou nada mais e nada menos do que para o Presidente Itamar Franco, fazendo um único pedido: Ajuda com crédito educativo para realizar o seu sonho de se formar em Odontologia.

E eis que mais uma vez a sorte estava a seu favor e teve o seu pedido atendido!

Daí em diante conseguiu frequentar seu curso de Odontologia na FOG – Faculdade de Odontologia de Valadares, onde estava à cada dia mais apaixonada pela profissão que sempre sonhou desde pequena.

"Cresci dentro da faculdade, pois queria me profissionalizar cada vez mais. Em seguida fiz pós-graduação, mestrado, doutorado em Odontologia.

Quando achava que já estava realizada profissionalmente, eu recebi uma proposta para ir para Pensilvânia, um estado no nordeste dos EUA, para fazer o curso de Credenciamento para trabalhar com o aparelho Invisalign, que ainda não existia no Brasil. Fiz o curso e me tornei a primeira dentista credenciada habilitada no sistema do Brasil. Atualmente o aparelho Invisalign que foi criado para as celebridades americanas, hoje destaca-se mundialmente como o melhor aparelho ortodôntico da odontologia.

"Eu nasci para alinhar dentes, mas principalmente alinhar corações. A Odontologia nos dá essa oportunidade de desenvolver o amor incondicional pelo próximo e transformar o meu cliente em ser humano, paciente, ou seja, um ser de autocontrole emocional. O ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Divino Espírito Santo de Deus de acordo com a doutrina cristã. Sempre passo uma receita para meu paciente falar 30 vezes ao dia: Divino Espírito Santo de Deus, domina a minha Mente, domina o meu Corpo, domina a minha Alma e domina o meu Espírito. Assim Seja! Amém! Essa é minha missão de vida, estimular essa maravilhosa virtude em meu paciente e tratar não somente a dor de sua boca, mas seu coração e alma", declara a Dra.Cláudia Starling.

Dra Cláudia Starling atende nas cidades de Belo Horizonte e também em Governador Valadares, e vocês podem acompanhar o trabalho dela pelo instagram no @claudiastarling1

CONTATO: @Quivizu

FONTE Cláudia Starling

SOURCE Cláudia Starling