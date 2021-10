Clavister schließt Akquisition des Cybersecurity-KI-Spezialisten Omen Technologies ab

ÖRNSKÖLDSVIK, Schweden, 28. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Clavister, ein führender europäischer Anbieter von Carrier-Grade-Cybersicherheitslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, hat die strategische Akquisition der Omen Technologies AB erfolgreich abgeschlossen. Omen Technologies ist Anbieter einer hochinnovativen, mit künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerten Cybersicherheitstechnologie. Mit der Übernahme will Clavister sein Lösungsangebot weiter stärken und den schnell wachsenden KI-Markt erschließen. Der Kaufpreis in Höhe von 15 Millionen Schwedischen Kronen (15 MSEK) wird mit 3,15 MSEK in bar und mit 11,85 MSEK in neu ausgegebenen Aktien von Clavister bezahlt. Clavister hat heute in einer separaten Pressemitteilung vorläufige Finanzinformationen für das dritte Quartal bekannt gegeben, um den Vollzug der Übernahme zu ermöglichen.

Mit der Vereinbarung wird die Gesamtheit der Geschäfte und des Personals von Omen Technologies an Clavister übergehen. Der KI-Cybersicherheitsmarkt erlebt derzeit ein exponentielles Wachstum, angetrieben durch die rasche Einführung des Internet der Dinge, vernetzter Geräte und cloudbasierter Sicherheitslösungen. Bis 2027 wird das Marktvolumen auf voraussichtlich 46,3 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Übernahme ist daher für Clavister von großer strategischer Bedeutung.

Anhand künstlicher Intelligenz können Cybersicherheitslösungen Muster analysieren, aus diesen lernen und anschließend Verhaltensänderungen erkennen. Damit helfen sie Cybersicherheitsteams, Bedrohungen proaktiver vorzubeugen und auf aktive Cyberangriffe in Echtzeit zu reagieren.

Mit der Akquisition von Omen stärkt Clavister unmittelbar sein Angebot im Verteidigungsbereich mit erheblichem, identifiziertem Upselling-Potenzial für den Kundenstamm in diesem Sektor. Zusätzlich eröffnen sich Wachstumschancen durch Omens vielversprechende Kundenpipeline. Aus Sicht des Lösungsvertriebs arbeitet Omen bereits eng mit Clavisters Cyber Armour-Team zusammen, um eine technische Integration mit Clavisters Produkten umzusetzen. In den nächsten zwei Jahren wird Omens Technologie zudem in Clavisters Secure Access Service Edge (SASE)-Produkt voll integriert werden, um die KI-basierte Erkennung von Cyberbedrohungen als Teil einer cloudbasierten Sicherheitslösung zu ermöglichen.

Das Gründerteam von Omen besteht aus preisgekrönten Forschern und Unternehmensentwicklern mit umfassender Erfahrung im Bereich Cybersicherheit sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Mit Sitz in Schweden und einer bereits bestehenden Partnerschaft mit Clavister bringt Omen wertvolles Fachwissen in die Clavister-Gruppe ein und ist gleichzeitig eng mit der Kultur und dem Entwicklungsansatz von Clavister verbunden.

Der Erwerb von Omen untermautert Clavisters Markenversprechen "Security by Sweden" und steht in Einklang mit Clavisters erklärter Fusions- und Übernahmestrategie.

Die Kunden und Projekte von Omen sind in Nordeuropa (hauptsächlich in Schweden) angesiedelt und betreffen derzeit überwiegend unternehmenskritische Anwendungen. Im Verteidigungssektor beispielweise arbeiten Clavister und Omen bereits in einer Partnerschaft mit BAE Systems zusammen, um KI-basierte Cybersicherheitslösungen für den CAN- und IP-Datenverkehr in Fahrzeugen bereitzustellen. Langfristig wird die KI-Technologie von Omen in den Großteil der Lösungen von Clavister integriert werden, da sie auf alle Schwerpunktbranchen des Unternehmens übertragbar ist.

Angesichts der aktuellen Cybersecurity-Markttrends ist KI bereits ein hoch priorisierter Schwerpunkt auf dem Entwicklungsfahrplan von Clavister gewesen. Die Übernahme von Omen ist nicht nur ein kosteneffizienter Weg, diese Fähigkeit zu erlangen, sondern beschleunigt auch die Zeit bis zur Marktreife mit dem Potenzial, 2022 mehrere bedeutende, umsatzbringende Kunden zu gewinnen. Die Technologie von Omen wurde bereits außerhalb der gemeinsamen Projekte der beiden Unternehmen im Verteidigungsbereich von mehreren Großunternehmen erfolgreich erprobt. Die zusätzlichen potenziellen Kunden stellen sehr attraktive Wachstumschancen für Clavister dar, was in Verbindung mit einer hohen Bruttomarge ein starkes EBITDA-Wachstumspotenzial darstellt.

Die Übernahme von Omen steigert unter Berücksichtigung der Synergien die kurzfristige Rentabilität. Sie ermöglicht es Clavister, Entwicklungsressourcen zu verlagern - vom Aufbau eigener KI-basierter Fähigkeiten hin zur Integration solcher Fähigkeiten in das bestehende Produktportfolio. In Kombination mit einer attraktiven Kundenpipeline mit fortgeschrittenen Verkaufsperspektiven wird die Akquisition im Jahr 2022 einen positiven Nettobeitrag zum EBITDA leisten.

Clavister erwirbt Omen für einen Kaufpreis von 15 MSEK (auf einer schulden- und bargeldlosen Basis). Die Gründer von Omen erhalten die gesamte Gegenleistung in Form von Aktien, um das Wachstumspotenzial auszuschöpfen, das beide Seiten in der Integration von Omen in das Clavister-Portfolio sehen. Um den Gründern von Omen die vorgenannten Aktien zur Verfügung zu stellen, beabsichtigt das Board of Directors von Clavister, gemäß einer Ermächtigung der Jahreshauptversammlung von 2021 eine gezielte Ausgabe von ca. 1,67 Millionen Aktien an die Gründer von Omen zu einem Bezugspreis von 7,08 SEK pro Aktie zu beschließen. Diese verrechnete Ausgabe von Aktien soll am 4. November 2021 erfolgen. Der vierte Aktionär, Chalmers Ventures mit einem Anteil von 21 Prozent, wird in bar bezahlt.

Das Geschäft von Omen hat seit seiner Gründung im Jahr 2019 begrenzte Umsätze mit positiven Nettoergebnissen erzielt. Es wird erwartet, dass die Übernahme im Jahr 2022 zu einem positiven Nettobeitrag zum EBITDA von Clavister führen wird, während die Auswirkungen auf die Bilanz von Clavister aufgrund der Integration des Geschäfts von Omen gering sind.

John Vestberg, CEO von Clavister, kommentiert: "Wir arbeiten schon seit einiger Zeit mit Omen Technologies zusammen und waren von Anfang beeindruckt von Omens Fähigkeit, innovative Lösungen zum Schutz integrierter Systeme zu entwickeln. Es ist klar, dass KI-basierte Technologien in Zukunft eine wichtige Rolle im Bereich der Cybersicherheit spielen werden. Cyberangriffe entwickeln sich ständig weiter; deshalb brauchen wir Lösungen, die neue Trends und Muster schnell analysieren können, damit wir in einer zunehmend vernetzten Welt sicher bleiben können. Die gesamte Produktpalette von Clavister wird durch diese Akquisition erweitert. Ich bin zuversichtlich, dass der Ausbau unseres Teams unseren Fokus und unsere Fähigkeit, in allen Bereichen zu expandieren, weiter beschleunigen wird."

Wissam Aoudi, CEO und Mitbegründer von Omen Technologies, fügt hinzu: "Wir sind unglaublich stolz auf die Fortschritte, die wir im Bereich der KI-basierten Cybersicherheit gemacht haben. Dass wir uns der Entwicklung innovativer Technologien zur Bekämpfung moderner Cyberbedrohungen gewidmet haben, hat die Aufmerksamkeit führender Hersteller geweckt. Durch den Zusammenschluss mit Clavister - einem Unternehmen, das seit Jahren an der Spitze des schwedischen und europäischen Cybersicherheitsmarktes steht - können wir unsere Visionen und Ziele schneller und in einem viel größeren Maßstab erreichen."

Über Omen Technologies

Omen Technologies, gegründet 2019 als Forschungs-Spin-off der Chalmers University, hat eine KI-basierte IoT-Cybersicherheitstechnologie entwickelt, die es Geräteherstellern ermöglicht, eingebaute Systeme mit einer einzigartigen Methode unter extrem hoher Genauigkeit zu überwachen. Mit ihrer Fähigkeit, verdächtige Anomalien, Sicherheitsdefekte und Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, erhöht die Lösung die Cybersicherheit für Nutzer, weil sie kontinuierlich aus dem Datenverkehr und vergangenen Ereignissen lernt.

Über Clavister

Clavister ist ein europäisches Cybersicherheitsunternehmen, das sich seit mehr als zwei Jahrzehnten auf den Schutz komplexer digitaler Unternehmen spezialisiert hat. Gegründet und mit Hauptsitz in Örnsköldsvik, Schweden, hat Clavister eine der ersten Firewalls entwickelt und baut seither robuste und anpassungsfähige Netzwerk-Cybersicherheitslösungen. Mit einem wachsenden Ökosystem von Partnern und Resellern bedienen wir Kunden über 100 Ländern und zählen inzwischen mehr als 125.000 Installationen im öffentlichen Sektor, bei Service-Providern und im Verteidigungssektor. Ob Netzwerk, Cloud, mobile Sicherheit oder Endpunktsicherheit - wir sichern alles ab.

Clavister ist seit 2014 an der Nasdaq First North notiert. Die Aktie, Clavister Holding AB, ist am Nasdaq First North Growth Market notiert. FNCA Sweden AB ist der zertifizierte Berater des Unternehmens (+46 8-528 00 399, E-Mail: [email protected]).

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren Veröffentlichung die Clavister Holding AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung verpflichtet ist. Die Informationen wurden am 28. Oktober 2021 um 10:32 Uhr MEZ durch die oben genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

