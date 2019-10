Clé de Peau Beauté anuncia parceria global plurianual com o UNICEF

Em todo o mundo, 1 em cada 4 adolescentes de 15 a 19 anos não tem emprego, educação ou treinamento em comparação a 1 em cada 10 meninos da mesma idade. Como a primeira marca japonesa a se comprometer com uma parceria global plurianual com o UNICEF sobre empoderamento e educação de meninas, a Clé de Peau Beauté contribuirá com os esforços globais para apoiar 6,5 milhões de meninas com programas de educação, emprego e empoderamento.

"A educação é uma das melhores escadas para sair da pobreza", disse a diretora executiva do UNICEF, Henrietta Fore. "Embora tenha havido um progresso significativo nas matrículas em escolas primárias para meninas, a muitas delas é negada a oportunidade de se promover para o ensino médio. Casamento precoce, pobreza, discriminação e viés de gênero são algumas das barreiras que as meninas precisam superar para prosseguir com a educação. Com o apoio de parceiros como Clé de Peau Beauté, podemos ajudá-las a superar essas barreiras".

"Quando a Clé de Peau Beauté lançou o prêmio O Poder do Resplendor pela primeira vez em março de 2019, pretendíamos que fosse o início de um compromisso filantrópico de longo prazo para ser a força motriz para mudanças positivas. A entrada do UNICEF como parceiro complementa os esforços da marca para destacar a educação e se alinha à nossa visão corporativa de criação de valor social. Na Clé de Peau Beauté, acreditamos que a chave para um futuro melhor é liberar o potencial das meninas. Juntos, pretendemos empoderar nosso pessoal para adotar uma postura proativa com este programa, a fim de fazer uma diferença tangível e positiva no mundo", disse Yukari Suzuki, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

A parceria dará suporte ao trabalho do UNICEF em Bangladesh, Quirguistão e Níger, entre outros países e regiões, para promover a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), áreas tradicionalmente reprimidas por causa de estereótipos e normas de gênero em relação às meninas. As meninas também aprenderão habilidades como autoconfiança, trabalho em equipe e tomada de decisões, além de ter acesso a mentorias para que possam fazer, com sucesso, a transição para a força de trabalho.

Para demonstrar ainda mais o compromisso da marca em defender a educação de mulheres e meninas, a Clé de Peau Beauté também se compromete a transferir uma porcentagem das vendas globais do produto mais vendido, The Serum, para apoiar os programas de empoderamento de meninas do UNICEF. Ao capacitar todas as mulheres a agirem e apoiarem esse movimento global, a marca está desempenhando um papel proativo na abordagem de questões sociais globais, como a desigualdade de gênero. Como parte do compromisso da Clé de Peau Beauté, a marca também promoverá essa causa significativa em suas plataformas de mídia social e online, bem como por meio de displays nas lojas.

Como uma empresa profundamente enraizada na beleza, Clé de Peau Beauté sempre acreditou que uma mulher pode transformar sua beleza, sua vida e seu mundo, agindo para promover mudanças positivas. Em apoio a essa parceria, os funcionários também terão o poder de arregimentar suas vozes para esse compromisso profundamente significativo por meio de iniciativas internas de envolvimento dos funcionários para estimular a ação.

Educação é a chave para abrir oportunidades. O poder de iluminar o mundo está dentro de cada indivíduo e, por meio desse esforço conjunto, Clé de Peau Beauté e UNICEF apoiam as meninas globalmente, à medida que elas transformam o mundo para si mesmas, suas famílias e suas comunidades.

