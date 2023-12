Clean Beauty Collective Inc. lança linha inovadora: CLEAN RESERVE H2EAU, uma coleção de fragrâncias à base de água

NOVA YORK, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Clean Beauty Collective Inc., pioneira em produtos de beleza conscientes, anunciou hoje uma nova adição inovadora à sua linha de produtos. - CLEAN RESERVE H2EAU. Essa coleção de fragrâncias à base de água revoluciona com sua tecnologia inovadora CLEAN RESERVE H2EAU HYDRO-TEC™, estabelecendo um novo patamar para os produtos de beleza conscientes na indústria de perfumes.

Inspirada pelo ingrediente mais suave da natureza, a CLEAN RESERVE H2EAU oferece perfumes à base de água limpos e hidratantes para a pele, sem abrir mão da qualidade. Sua fórmula exclusiva, criada a partir de recursos renováveis, proporciona uma experiência inovadora e duradoura.

Fórmula hidratante e duradoura: Anteriores, as fragrâncias à base de água eram pegajosas e não tinham longevidade. Além de longa duração, a CLEAN RESERVE H2EAU se destaca pela delicadeza em peles sensíveis, com absorção rápida, deixando a pele macia e hidratada sem irritação.





As fragrâncias da CLEAN RESERVE H2EAU são derivadas de ingredientes de fontes responsáveis, garantindo uma experiência olfativa luxuosa e sem culpa. Empoderamento da comunidade: A CLEAN RESERVE H2EAU seleciona parceiros que fornecem ingredientes sustentáveis e que dão retorno aos agricultores e suas comunidades.

Segundo o CEO da Clean Beauty Collective, Greg Black: "a CLEAN RESERVE H2EAU é uma prova do nosso compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Ela representa uma evolução na tecnologia de fragrâncias limpas, demonstrando que luxo e responsabilidade ambiental podem caminhar lado a lado."

Em seu 5o ano, a empresa fará uma parceria com a EARTHDAY.ORG para proteger os oceanos e os seus habitantes essenciais. O tema da EARTHDAY.ORG para o Dia da Terra 2024, Planeta vs. Plástico, chama a atenção para os perigos do plástico à saúde e ao planeta, exigindo uma redução de 60% na produção até 2040. Juntas, a EARTHDAY.ORG e a Clean Beauty Collective Inc. estão alcançando milhões de pessoas no mundo todo por meio de parcerias para apoiar e restaurar a biodiversidade do planeta.

A CLEAN RESERVE H2EAU está disponível exclusivamente na Sephora e nos canais de venda direta da empresa.

Sobre a Clean Beauty Collective

A Clean Beauty Collective Inc. é uma empresa butique de produtos de beleza que possui um portfólio icônico de marcas, entre elas seus produtos centrais CLEAN CLASSIC e CLEAN RESERVE, e cada uma contém várias coleções. Fundada em 2003 em Ottawa, Canadá, a Clean Beauty Collective Inc. tem como missão criar e fabricar produtos para consumidores conscientes que desejam não só qualidade nos seus produtos de beleza, mas também a tranquilidade de saber que seus produtos são simples, confiáveis e com consciência ecológica e social. A coleção atual expressa plenamente os valores centrais da empresa por ser produzida com parceiros que utilizam práticas ecológicas de fabricação, que fornecem embalagens ecologicamente conscientes, utilizam ingredientes de fontes responsáveis e que dão retorno aos agricultores e suas comunidades. Os produtos da Clean Beauty Collective Inc. são vendidos em mais de 30 países em todo o mundo.

Para mais informações sobre a Clean Beauty Collective Inc., acesse CleanBeauty.com ou siga @cleanbeauty_collective.

