Clean Seas Seafood Limited lance SensoryFresh

SensoryFresh fait appel à la technologie de congélation rapide à l'azote liquide dans le but de conserver la texture, la couleur, l'arôme et le goût du poisson « fraîchement pêché ». Il confère des attributs sensoriels qui ont fait de la sériole du golfe Spencer le produit de prédilection des maîtres sushis et des plus grands chefs à travers le monde.

« La rapidité occupe une place centrale dans la congélation des produits de la pêche haut de gamme et à haute valeur », explique le directeur général et président-directeur général de Clean Seas Seafood Limited, David Head. « Le stade de la congélation commençante doit survenir aussi rapidement que possible pour obtenir une texture optimale, et le procédé de congélation rapide de Clean Seas le fait en environ 22 minutes, soit 10 fois plus vite qu'une congélation conventionnelle. Et pour conserver la couleur, l'arôme et le goût, il faut arriver rapidement à une température de -35 °C. Ce que ne permet pas la congélation conventionnelle. Notre procédé de congélation rapide permet d'atteindre des températures en surface de -95 °C et des températures à cœur de -50 °C à -70 °C. C'est ce que nous appelons SensoryFresh, ce qui se rapproche le plus de la fraîcheur de l'océan. »

Le maître sushi formé au Japon, Shaun Presland, chef exécutif du groupe chez Sake Restaurants en Australie, a été le premier chef à essayer le produit SensoryFresh. « J'ai véritablement été bluffé par le goût de ce produit. De par sa lignée, sa chair ferme et son arôme, on aurait dit que ce poisson venait à peine de sortir de l'océan », explique Presland.

Ces 18 dernières années, Clean Seas s'est forgé la réputation de proposer sans cesse des produits frais de qualité deux fois par semaine, cinquante-deux semaines par an, par air, dans les plus grandes villes du monde. Pour Clean Seas, sa sériole du golfe Spencer est probablement le meilleur poisson cru au monde.

« Nous ne dirons pas que c'est absolument le meilleur poisson au monde, mais après avoir parlé avec des chefs à travers le monde, nous ne pensons pas qu'il existe un poisson comparable à la sériole du golfe Spencer. Inégalable cru, excellent cuit », explique David Head. SensoryFresh a été élaboré par Clean Seas pour combler ce qui est pour elle une grande lacune sur le marché pour les consommateurs qui recherchent une sériole de la meilleure qualité, mais avec la facilité d'un conditionnement surgelé et sans le coût du fret aérien.

Clean Seas a produit une vidéo promotionnelle afin d'expliquer et de promouvoir SensoryFresh avec le chef exécutif du Sake Group, Shaun Presland, dans laquelle il conclut : « La sériole du golfe Spencer est un produit tellement bon, et maintenant avec ce nouveau procédé SensoryFresh ... tout le monde doit le découvrir. »

À propos de Clean Seas Seafood Limited

Clean Seas Seafood Limited a été fondée en 2000 et cotée en bourse en 2005. La société est le leader mondial de l'élevage en cycle complet, de la production et de la vente de sérioles du golfe Spencer, et elle est mondialement réputée pour la qualité exceptionnelle de ses poissons, qui figurent sur les menus des meilleurs restaurants dans le monde.

