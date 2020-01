CleanEquity® Monaco 2020 - Empresas e Colaborações

LONDRES, 27 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O CleanEquity®, o fórum de inovação em tecnologia sustentável, cofundado por Sua Alteza Sereníssima, o príncipe Albert II de Mônaco e Mungo Park, presidente da Innovator Capital, começa em 25 de março.

Com sede em Londres, banco de investimento especializado, a equipe CleanEquity® da Innovator Capital (ICL) analisará mais de 600 tecnologias para este 13º aniversário e tem o prazer de compartilhar a primeira remessa de empresas apresentadoras para 2020:

O ICL tem o prazer de anunciar duas novas colaborações este ano: com a BP Ventures e com a Earth Capital.

Nacho Gimenez, diretor administrativo para a Europa e o Oriente Médio, BP Ventures:

"A BP Ventures tem o prazer de se juntar ao CleanEquity Monaco 2020. Estamos ansiosos para conhecer inovadores e investidores em tecnologias revolucionárias. O risco desempenha um papel fundamental na estratégia da BP para enfrentar o duplo desafio de atender à necessidade mundial de mais energia e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de carbono. Ao nos aventurarmos, estamos desenvolvendo e expandindo novos negócios de energia que podem nos ajudar a alcançar nossas ambições de baixa emissão de carbono".

Gordon Power, Diretor de TI, Earth Capital:

"A Earth Capital está presente no CleanEquity Monaco desde 2010 e para o nosso 10º ano, achamos adequado aumentar nosso apoio e compromisso com esse evento de primeira classe que reúne as mais brilhantes mentes empreendedoras e os principais investidores completamente focados em tecnologia sustentável.

Participaremos de uma sessão plenária, compartilhando a liderança de nossa equipe de especialistas em finanças sustentáveis e trabalhando com a Innovator Capital para garantir que este seja o evento de maior êxito até agora.

A Earth Capital é pioneira em investimentos sustentáveis, fundada há mais de uma década por Stephen Lansdown e por mim. Como gestores globais de investimentos de capital privado com ativos sob gestão de US$ 1,6 bilhão, investimos capital na comercialização e implantação de tecnologia sustentável, e é por isso que o CleanEquity Monaco é um elemento regular em nosso calendário e é algo de que temos o prazer participar. Esperamos conhecer as empresas apresentadoras e colegas investidores com a esperança de desenvolver negócios internacionalmente e criar valor para eles e nossos investidores".

A ICL trabalhará com a Parkview International pelo quinto ano. A Parkview é uma empresa global de desenvolvimento de propriedades, fundada na década de 1950. Um de seus projetos recentes, o Parkview Green de 200 mil m² em Pequim, foi o primeiro projeto de uso misto na China a receber a certificação Platinum LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental).

A Parkview acredita que há uma responsabilidade de construir melhor e, ao patrocinar um evento como a prestigiada plataforma de tecnologias renováveis inovadoras da CleanEquity, a Parkview espera desempenhar daqui para frente um papel maior nessa mudança.

A Universidade Cranfield também está voltando. A ICL agradece o apoio contínuo e o professor Tom Stephenson, membro da Royal Academy of Engineering, pró-vice-chanceler – Pesquisa e Inovação da Cranfield, comentou:

"A Universidade Cranfield, por meio de seus grandes desafios de pesquisa que se concentram em tecnologias verdes, infraestrutura resiliente, segurança para o desenvolvimento e vida inteligente, está comprometida em criar um ambiente em que pequenas empresas inovadoras possam prosperar. Estamos muito contentes por apoiar o CleanEquity Monaco 2020, que proporciona uma arena fantástica para empresas iniciantes de tecnologia verde, com sustentabilidade em seu núcleo, para buscar investimentos e realizar seu alto potencial de crescimento."

Para obter mais informações sobre como participar do CleanEquity® 2020, use as informações de contato abaixo ou acesse o site da conferência: www.cleanequitymonaco.com

