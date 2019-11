CleanEquity® Monaco 2020 - Registro e colaboração

LONDRES, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A CleanEquity® foi inaugurada há 13 anos por Sua Alteza Sereníssima, o príncipe Albert II de Mônaco e Mungo Park, presidente da Innovator Capital. Em 26 e 27 de março de 2020, ela prosseguirá na sua missão de habilitar e acelerar empresas de tecnologia sustentável globalmente relevantes, as melhores da sua categoria.

CLIQUE AQUI PARA SE CADASTRAR

A unidade CleanEquity® da Innovator Capital avaliará mais de 600 empresas e tecnologias; destas, 30 serão selecionadas para se apresentar no evento. O público incluirá investidores financeiros, estratégicos, soberanos, corporativos e familiares, representantes estabelecidos da indústria, funcionários governamentais, usuários finais e a imprensa de negócios internacionais. As empresas escolhidas devem atender a altos padrões de capacidade e integridade de gestão, diferencial tecnológico exclusivo, protegido por propriedade intelectual, e alto potencial de receita global.

Nos últimos 12 anos, mais de 300 diferentes empresas apresentaram suas ideias e produtos. Desde então, essas empresas arrecadaram mais de dois bilhões de dólares.

A conferência exclusiva para convidados proporciona um ambiente íntimo e colegiado para inventores e empreendedores compartilharem suas histórias com representantes – tomadores de decisão importantes que procuram ajudá-los a atingir seus objetivos comerciais e estratégicos. A equipe experimentada da CleanEquity trabalha com eficiência para oferecer apresentações e reuniões antes, durante e após a conferência.

Estamos muito satisfeitos com nossa parceria com a Covington & Burling LLP pelo seu 11º ano. Andrew Jack, sócio e co-presidente do Energy Industry Group, da Covington & Burling, afirmou:

"No ocupado calendário de conferências de sustentabilidade e fóruns de investidores, a CleanEquity destaca-se como um evento exclusivo que reúne empresários, investidores e consultores em um ambiente especial para colaborar nos esforços para comercializar tecnologias transformadoras e expandir a liderança de pensamento em sustentabilidade.

Em Covington, estamos orgulhosos de apoiar e auxiliar estes dois aspectos da CleanEquity. Agora, no nosso décimo primeiro ano de patrocínio, assumimos o compromisso de participarmos ao longo de todo o ano de um grupo dedicado de nossos principais advogados em tecnologia, política e transações para obter e aconselhar os investidores da CleanEquity e as empresas apresentadoras. Na conferência, desenvolvemos e aprofundamos as relações com esses investidores e empreendedores por meio de oficinas personalizadas, apresentações em plenário e discussões informais sobre questões essenciais que a implantação e a comercialização de tecnologias limpas e sustentáveis enfrentam.

Em um mundo cada vez mais complexo e altamente regulamentado, a Covington & Burling construiu uma poderosa capacidade em toda a empresa para ajudar nossos clientes a navegarem pela interseção de legislações e políticas, uma capacidade perfeitamente alinhada com o desenvolvimento dinâmico do setor de tecnologia sustentável global e o foco de eventos como a CleanEquity Monaco. A experiência transacional e tecnológica da empresa, aliada à nossa capacidade de assessorar sobre os mais difíceis desafios jurídicos, políticos e comerciais, produz resultados consistentes para os negócios de nossos clientes".

Para mais informações sobre a CleanEquity® Mônaco 2020, use as informações de contato abaixo ou acesse o site da conferência: www.cleanequitymonaco.com

Contato:

Conor Barrett

Innovator Capital

conor.barrett@innovator-capital.com

Twitter: @CleanEquity

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1029336/CEM2020_white_cropped_Logo.jpg

FONTE Innovator Capital

Related Links

http://www.innovator-capital.com



SOURCE Innovator Capital