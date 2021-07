CleanEquity® Monaco 2021 - Registro e colaboração

LONDRES, 23 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A CleanEquity® foi fundada em 2007 por Sua Alteza Sereníssima o Príncipe Albert II de Mônaco e Mungo Park, presidente da Innovator Capital. A conferência, cujo objetivo é acelerar o desenvolvimento e a implementação da inovação tecnológica sustentável, retorna em 22 e 23de julho de 2021.

A equipe CleanEquity® da Innovator Capital seleciona anualmente mais de 600 empresas de 11 setores e 70 subsetores. As 30 melhores tecnologias da categoria, escolhidas pelo comitê de seleção, são convidadas a se apresentar na conferência. A conferência, destinada exclusivamente a convidados, é assistida por investidores financeiros, estratégicos, soberanos, corporativos e familiares, representantes estabelecidos do setor, funcionários do governo, usuários finais e meios de comunicação comerciais internacionais. As empresas escolhidas devem atender a altos padrões de diferenciação tecnológica única, relevância e impacto global, capacidade e integridade de gestão, propriedade intelectual e potencial de receita autossustentável.

Nos 14 anos desde a sua fundação, mais de 350 empresas apresentaram suas ideias e soluções para promover a mitigação das mudanças climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Desde então, essas empresas arrecadaram mais de US$ 2 bilhões.

A conferência oferece um ambiente intimista e colegiado. Isso permite que os empreendedores compartilhem suas histórias com representantes e investidores estabelecidos em posições-chave de tomada de decisões que compartilham a ambição da CleanEquity de abordar a crise climática, apoiando as tecnologias sustentáveis com eficiência para facilitar as apresentações e as reuniões para alcançar seus objetivos comerciais e estratégicos. A equipe da CleanEquity, de comprovada eficácia, trabalha com eficiência para facilitar as apresentações e as reuniões antes, durante e após a conferência.

Em 2020, unimos forças com a EarthX TV e abrimos nossas portas para um público global ao vivo. Durante a conferência de dois dias, mais de 28.000 pessoas nos sintonizaram. Em 2021, manteremos esse sucesso.

Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Covington & Burling LLP por seu 12º ano. Andrew Jack, sócio e co-presidente do Covington & Burling Energy Industry Group, comentou:

"Em uma época de interrupção global e de inflexão social, todos precisamos lembrar que o futuro continua sendo promissor se aproveitarmos as oportunidades que estão diante de nós. Como patrocinadores e apoiadores da CleanEquity há muito tempo, nós da Covington apreciamos profundamente a proposta de valor diferenciada que a CleanEquity tem para essa promessa, ao convocar os principais empreendedores, investidores e consultores de todo o mundo para impulsionar o progresso na comercialização de tecnologias sustentáveis transformacionais e expandir a liderança de pensamento em material de sustentabilidade.

A Covington tem o orgulho de suportar e auxiliar a CleanEquity por meio de nosso compromisso durante todo o ano de um grupo de advogados seniores especializados em tecnologia, política e transações para buscar e assessorar os investidores da CleanEquity e as empresas que o grupo representa. E, à medida que a conferência continua a aproveitar os recursos pessoais exclusivos de seu ambiente especial em Mônaco, ao mesmo tempo em que amplia o seu alcance por meio de um instrumento virtual no EarthX, esperamos ter maiores oportunidades de conexão com um universo mais amplo de participantes na conferência.

Em um mundo cada vez mais complexo e que redefine as regras na recuperação da pandemia, a Covington & Burling construiu uma poderosa capacidade firmada para ajudar nossos clientes a navegar pela interseção da lei e da política, uma capacidade que está perfeitamente alinhada com o desenvolvimento dinâmico do setor global de tecnologia sustentável e o enfoque de eventos como o CleanEquity Mônaco. A experiência transacional e tecnológica da empresa, aliada à nossa capacidade de assessorar sobre os desafios legais, políticos e comerciais mais difíceis, produz resultados consistentes para os negócios de nossos clientes."

