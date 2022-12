Clearwater Analytics finalise l'acquisition de JUMP Technology

La solution de gestion des investissements de bout en bout de Clearwater offre aux clients une technologie modulaire riche en fonctionnalités pour accroître leur efficacité opérationnelle

BOISE, Idaho, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE : CWAN), (« Clearwater Analytics » ou la « Société »), un grand fournisseur de solutions SaaS de comptabilité, de reporting et d'analyse de placements, a finalisé aujourd'hui l'acquisition précédemment annoncée de JUMP Technology, un fournisseur de logiciels de gestion de placements basé à Paris. En intégrant JUMP Technology, Clearwater Analytics se positionne pour devenir leader des fournisseurs de solutions de bout en bout innovantes pour les sociétés de gestions de placements à l'échelle mondiale.

Les entreprises bénéficieront de la technologie modulaire riche en fonctionnalités de JUMP, qui comprend des capacités de gestion des placements de front et middle office couvrant la gestion de portefeuille, la gestion des passages d'ordres et le traitement des fonds libellés en unités de compte. Le module avancé de gestion de la performance de JUMP complètera la plateforme de comptabilité d'investissement primée de Clearwater en fournissant aux clients des algorithmes plus sophistiqués pour la gestion et l'attribution des performances d'investissements.

« Notre acquisition de JUMP Technology accélère et améliore la capacité de Clearwater à révolutionner l'écosystème des solutions de gestion de placements. Par conséquent, Clearwater se trouve dans une position unique pour offrir aux entreprises une alternative complète à la technologie traditionnelle, a déclaré Sandeep Sahai, PDG de Clearwater Analytics. Le regroupement de ces entreprises nous permet non seulement de doubler notre présence en Europe, mais également d'offrir à nos clients des produits de premier ordre associés à des services de pointe. Nous sommes ravis que les gestionnaires de placements du monde entier puissent désormais faire appel à Clearwater pour accélérer les rendements tout au long du cycle de vie des placements et libérer de nouvelles sources de croissance. Nous sommes impatients de continuer à proposer nos solutions révolutionnaires dans de nouvelles zones géographiques et pour de nouvelles organisations dans le monde entier. »

JUMP Technology est un grand fournisseur de logiciels de gestion de placements en France et dans plusieurs autres pays d'Europe. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion de placements, les solutions de JUMP peuvent être personnalisées pour des sociétés de gestion de placements, des banques privées, des family offices, des assureurs et des investisseurs institutionnels.

« JUMP Technology offre des solutions polyvalentes et évolutives pour répondre aux besoins essentiels des entreprises, tels que la gestion de portefeuille, la gestion des passages d'ordres, le reporting, la gestion des données, l'attribution de la performance, le calcul de la valeur liquidative, la conformité, la comptabilité ainsi que l'ensemble de la chaîne de valeur initiale front to back, a déclaré Emmanuel Fougeras, président de JUMP Technology. Nous sommes impatients de présenter cette plateforme à nos clients du monde entier. »

Pour en savoir plus sur la plateforme complète, flexible et modularisée de Clearwater, contactez l'un de nos experts dès aujourd'hui.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS mondiale de premier plan pour l'agrégation, le rapprochement, la comptabilité et le rapport des données de placements automatisés. Chaque jour, la solution Clearwater rend compte de plus de 5 900 milliards de dollars d'actifs pour des clients tels que des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des sociétés, des régimes de retraite, des gouvernements et des organisations à but non lucratif de premier plan - en les aidant à tirer le meilleur parti des données de leurs portefeuilles d'investissement grâce à un produit de classe mondiale et à un service axé sur le client. Les professionnels de l'investissement du monde entier font confiance à Clearwater pour obtenir des données et des analyses d'investissement validées et opportunes. Vous trouverez plus d'informations à propos de Clearwater sur clearwateranalytics.com, LinkedIn, et Twitter.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent des renseignements sur les résultats futurs possibles ou présumés de la Société et de JUMP Technology en matière d'opérations, de stratégies d'affaires, de développements technologiques, de plans de financement et d'investissement, de politique de dividendes, de position concurrentielle, d'industrie, d'environnement économique et réglementaire, de possibilités de croissance et d'effets de la concurrence. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent être identifiés par des termes tels que « prévoir », « croire », « pourrait », « estimer », « s'attendre », « avoir l'intention », « pourrait », « planifier », « potentiel », « prévoir », « projet », « chercher », « devrait », « serait » ou des expressions similaires et les versions négatives de ces termes, mais ne sont pas le seul moyen d'identifier ces déclarations.

Les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, dont bon nombre échappent au contrôle de Clearwater Analytics, qui peuvent donner lieu au fait que les résultats réels de la Société et de JUMP Technology, leur rendement, ou leurs réalisations soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes peuvent s'avérer différer matériellement des attentes actuelles de Clearwater Analytics et comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la Société à intégrer avec succès les opérations et la technologie de JUMP Technology avec celles de la Société, à conserver et à encourager la gestion de JUMP Technology après la clôture de l'acquisition, et à retenir les clients de JUMP Technology, ainsi que d'autres risques et incertitudes détaillés dans les dépôts publics périodiques de Clearwater Analytics auprès de la SEC, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque abordés dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 déposé le 16 mars 2022, et dans d'autres rapports périodiques déposés par Clearwater Analytics auprès de la SEC. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov et sur le site de Clearwater Analytics.

Compte tenu de ces incertitudes, vous ne devez pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives ne représentent les croyances et les hypothèses de la direction qu'à la date du présent communiqué de presse et ne doivent pas être considérées comme représentant les attentes ou les croyances de Clearwater Analytics à une date ultérieure à la date à laquelle elles sont formulées. Clearwater Analytics ne s'engage pas et décline précisément la responsabilité de mettre à jour toute déclaration prospective qui pourrait être exprimée par ou au nom de Clearwater Analytics.

