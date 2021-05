Clearwater Analytics nomme Colin Clunie à la tête des opérations EMEA

LONDRES, 4 mai 2021 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics, une solution SaaS leader du secteur pour l'agrégation, le rapprochement, la comptabilité et le reporting automatisés des données d'investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle a nommé Colin Clunie au poste de responsable des opérations pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA).

Colin Clunie, Head of EMEA Operations, Clearwater Analytics

Basé à Édinbourg, Colin a auparavant occupé un certain nombre de postes de haute direction dans l'ensemble des services financiers. Plus récemment, il a été responsable des opérations d'investissement chez Athora, une compagnie d'assurance européenne, et responsable du développement de la plateforme d'opérations d'investissement. Il a été chef du service d'exploitation, Opérations de placement, chez BlackRock, Inc. Il était responsable de la direction des équipes opérationnelles mondiales qui fournissent des services et des solutions de placement aux clients mondiaux de l'entreprise. Colin a également occupé des postes de cadre au service des risques et de vérification interne de BlackRock. Avant de rejoindre à BlackRock, Colin était chef du service Risque opérationnel, à la Standard Life et il a également occupé des postes de direction à la fonction d'auditeur interne.

Colin s'est formé comme comptable agréé chez EY et est membre de l'Institute of Chartered Accountants of Scotland. Il est également membre du comité d'audit et de gestion des risques de l'université de Dundee et membre du conseil d'administration de Rowan Alba, un organisme de bienfaisance écossais qui soutient les sans-abri. Colin est titulaire d'une maîtrise en économie financière de l'Université de Dundee.

« Colin apporte à Clearwater une expérience remarquable en matière de leadership dans les services financiers, les opérations et la technologie », a déclaré Subi Sethi, chef du service de la clientèle, Clearwater Analytics. « Son expérience sera extrêmement précieuse pour notre opération d'extension permanente et le service offert à plus de clients à travers l'Europe. »

« J'ai été impressionné par la capacité de production et de livraison de Clearwater sur le marché pendant longtemps, et par la culture d'innovation de l'organisation, ainsi que l'accent mis sur le service à la clientèle pour fournir des solutions et des informations commerciales non seulement pour aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir », a déclaré Colin Clunie. « Je suis ravi de rejoindre l'entreprise alors que nous développons la zone EMEA et les affaires internationales, et que nous attirons le plus haut calibre de talents diversifiés pour soutenir la base de clients en expansion de l'entreprise. »

A propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS mondiale de premier plan pour l'agrégation, le rapprochement, la comptabilité et le reporting automatisés des données d'investissement. Chaque jour, la solution Clearwater rapporte plus de 5,5 billions de dollars d'actifs à des clients, notamment des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des sociétés, des caisses de retraite, des gouvernements, et les organismes à but non lucratif – en les aidant à tirer le meilleur parti des données de leur portefeuille de placements grâce à un produit de classe mondiale et à un service axé sur le client. Les professionnels de l'investissement de 50 pays font confiance à Clearwater pour fournir des données d'investissement validées en temps opportun et des rapports approfondis. Vous trouverez de plus amples renseignements sur Clearwater à l'adresse www.clearwater-analytics.com, LinkedIn et Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1502062/Colin_Clunie_Large.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/ClearwaterLogo__RGB_300_Logo.jpg

SOURCE Clearwater Analytics, LLC