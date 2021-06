Clearwater Analytics nomme Thomas van Cauwelaert à la tête de la région France, Belgique et Luxembourg, et ouvre un bureau à Paris

PARIS, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics, la principale solution SaaS pour la comptabilité, le reporting et l'analyse des investissements, renforce sa présence en Europe en nommant M. Thomas van Cauwelaert responsable de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Basé dans le nouveau bureau de Clearwater à Paris, Thomas sera chargé d'accélérer la croissance de la société dans la région et d'inscrire Clearwater dans sa stratégie de proximité avec les marchés locaux.

Après avoir occupé plusieurs postes de direction dans les services financiers en Europe, Thomas a été directeur des ventes et du marketing chez New Access, un fournisseur suisse de logiciels d'une suite « Core to Digital » pour les patrimoines privés. Avant de rejoindre New Access, Thomas van Cauwelaert était vice-président de SimCorp, où il a dirigé les ventes et le marketing pour l'Europe du Sud pendant dix ans.

Aux côtés de Thomas van Cauwelaert, plusieurs collaborateurs ont déjà rejoint le bureau de Paris. Alexander Nakhla quitte Clearwater New York pour rejoindre Clearwater en France en tant que responsable du développement commercial ; Cristel Cohen-Bacry, récemment nommée au service marketing de Clearwater EMEA, est également basée à Paris. Cristel a été directrice du marketing et de la communication pour divers fournisseurs de logiciels destinés aux banques, à la gestion des actifs et aux fonds d'investissement. Clearwater ajoutera plusieurs autres spécialistes des produits et de la mise en œuvre dans les mois à venir pour soutenir la croissance.

« Clearwater Analytics change la donne avec sa solution de pointe pour la gestion des actifs. Je suis ravi de rejoindre Clearwater et de diriger un groupe d'experts engagés dans la réussite de nos clients », déclare Thomas van Cauwelaert. « Le modèle de cloud multi-tenant à instance unique de Clearwater réunit les meilleures pratiques du secteur. En proposant une solution, et non un logiciel, Clearwater Analytics offre une approche alternative aux gestionnaires d'actifs qui ont été accablés par de longs projets de mise en œuvre et des technologies anciennes. J'ai été impressionné par l'offre de Clearwater, ainsi que par la culture de l'innovation et le succès de ses clients. »

« Thomas apporte à Clearwater une grande expérience du domaine, des affaires et du marché », a déclaré Gayatri Raman, responsable de Clearwater Analytics pour la région EMEA et APAC. « Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe. Son expertise sera d'une immense valeur alors que nous continuons à nous développer en Europe et à servir davantage de clients en France, en Belgique et au Luxembourg. »

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics est une solution SaaS leader sur le marché mondial pour l'agrégation, la réconciliation, la comptabilité et le reporting automatisés des données d'investissement. Chaque jour, la solution Clearwater rend compte de plus de 5,5 trillions de dollars d'actifs pour des clients tels que des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des sociétés, des régimes de retraite, des gouvernements et des organisations à but non lucratif de premier plan - en les aidant à tirer le meilleur parti des données de leurs portefeuilles d'investissement grâce à un produit de classe mondiale et à un service axé sur le client. Les professionnels de l'investissement de 50 pays font confiance à Clearwater pour fournir des données d'investissement validées en temps opportun et des rapports approfondis. Vous trouverez de plus amples renseignements sur Clearwater à l'adresse www.clearwater-analytics.com, sur LinkedIn et Twitter.

