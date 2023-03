Clearwater Analytics remporte le prix du fournisseur de solutions pour IFRS 9 de l'année à l'occasion des Insurance Asset Risk Awards 2023

La plateforme d'investissement de Clearwater permet aux investisseurs de se conformer à la norme IFRS 9

BOISE, Idaho, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), un fournisseur de premier plan de solutions SaaS de comptabilité, de reporting et d'analyse des investissements, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix du fournisseur de solutions pour IFRS 9 de l'année pour ses capacités d'analyse et de reporting flexibles qui jouent un rôle essentiel pour aider les institutions financières à rationaliser leurs opérations d'investissement, à maximiser les données de leur portefeuille d'investissement et à réussir la mise en œuvre de la norme IFRS 9.

Clearwater Analytics wins the IFRS 9 solution provider of the year award.

« Nous sommes ravis de cette reconnaissance. Elle permet aux institutions financières de savoir que Clearwater peut facilement répondre aux besoins de classification et d'évaluation requis par la norme IFRS 9 », a déclaré Gayatri Raman, présidente du secteur Europe chez Clearwater Analytics. « Nous constatons un formidable élan de la part de nos clients et de nouveaux acheteurs autour de notre plateforme technologique et de nos services clients. Clearwater a la responsabilité particulière d'anticiper et de comprendre les réglementations et de s'assurer que notre technologie et nos services sont robustes et conformes, ce qui rend l'adoption de la norme IFRS 9 plus simple pour eux. »

L'équipe d'experts en réglementation de Clearwater aide les organisations à élaborer et à mettre en œuvre leur plan de conformité à la norme IFRS 9. La solution de Clearwater est dotée des outils de gestion des données et de production de rapports nécessaires à l'adoption réussie de la norme IFRS 9 et offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins uniques des entreprises de toute taille.

Plus précisément, pour chaque compte, Clearwater applique la catégorie de mesure et de classification conseillée et la met à jour sur instruction du client, au besoin. Clearwater télécharge et suit les provisions pour pertes de crédit attendues des clients et les étapes de la provision, de sorte que les informations sur les pertes de crédit attendues puissent être produites automatiquement.

Ce prix est le dernier en date d'une série de récompenses de plus en plus nombreuses décernées par le secteur à Clearwater, parmi lesquelles figurent le prix du fournisseur de technologie de l'année, le prix de la meilleure solution technologique réglementaire et le prix de la société technologique de l'année. Ces récompenses soulignent l'avantage concurrentiel, les améliorations importantes de la qualité des données et les gains d'efficacité significatifs que la plateforme Clearwater offre à ses clients.

La liste de critères complète de Clearwater pour la mise en œuvre de la norme IFRS 9 aide les clients à établir des processus de conformité pour cette norme et peut être consultée ici . Pour en savoir plus, contactez un expert de Clearwater dès aujourd'hui.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), une solution SaaS mondiale et leader du secteur, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Grâce à une architecture multi-tenant à instance unique, Clearwater offre des possibilités de planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, d'agrégation de données, de réconciliation, de comptabilité, de conformité, de risque et de gestion des ordres. Chaque jour, des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des entreprises et des gouvernements de premier plan utilisent les données fiables de Clearwater pour réaliser des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 6 400 milliards de dollars d'actifs couvrant des types d'actifs traditionnels et alternatifs. Retrouvez des informations supplémentaires sur Clearwater à l'adresse clearwateranalytics.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014013/CLEARWATER_wins_IFRS_9_solution_provider_of_the_year_award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_Logo.jpg

