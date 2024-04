Clearwater Analytics werkt samen met Wilshire en verwerft geavanceerde risico- en prestatiemodellen

Samenwerking zal klanten van beide bedrijven ten goede komen en het aanbod voor de risico- en prestatiebehoeften van front- en midofficeklanten drastisch verbeteren

BOISE, Idaho en SANTA MONICA, Californië, 3 april 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van risico- en prestatieanalyses van Wilshire Advisors LLC, een toonaangevende wereldwijde financiële dienstverlener. In het bijzonder zal Clearwater Wilshire AxiomSM, Wilshire AtlasSM, Wilshire Abacus en Wilshire iQComposite overnemen. Deze houden zich respectievelijk bezig met het aanbieden van vastrentende analyses, aandelenanalyses en prestatiemeting, boekhouding en GIPS® nalevingsondersteuning. Door de samenvoeging met Clearwater's eigen risico- en prestatieanalyseplatform wordt een krachtig en aantrekkelijk product voor zijn klanten gecreëerd.

Onder de samenwerking, die de gezamenlijke naam Clearwater Wilshire Analytics zal dragen, kunnen beide bedrijven verbeterde analytische mogelijkheden leveren aan beleggingsbeheerders en institutionele vermogensbezitters, zoals openbare pensioenregelingen, verzekeringen, stichtingen, schenkingen en meer. De samenwerking met Wilshire stelt Clearwater ook in staat om zijn positie in de markt van institutionele beleggers te verdiepen en te versterken. De transactie wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2024, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Klanten kunnen met behulp van het nieuwe Clearwater Wilshire Analytics-platform prestaties en risicoverantwoording berekenen, portefeuilles op effectniveau samenstellen, nieuwe strategieën ontdekken, toegang krijgen tot hoogwaardige portefeuillemodellen en beleggingskansen voor maximaal rendement en risicobeperking in kaart brengen. Dit zal ervoor zorgen dat beleggingsteams de klanttevredenheid aanzienlijk verbeteren en het beheerd vermogen sneller kunnen laten groeien dan de markt.

Wilshire's toonaangevende analyses hebben een lange geschiedenis van uitmuntendheid en toepassing bij klanten wereldwijd. Deze zeer geavanceerde, wijdverbreide en bewezen modellen die klanten helpen bij het versterken van hun portefeuilles in verschillende marktomstandigheden, hebben de tand des tijds doorstaan. Clearwater verwacht te investeren in het uitbouwen van een moderne front-end, waarbij het een meer uitgebreide dekking van activaklassen wil realiseren en het huidige aanbod van Wilshire verder gaat verbeteren aan de hand van het eigen platform. Dit positioneert Clearwater als een toonaangevende aanbieder van volledige en krachtige risico- en performanceoplossingen, waarvan de klanten van beide organisaties zullen profiteren. Wilshire zal zich voor zijn strategische groei blijven richten op zijn kernactiviteiten op het gebied van pensioenen en vermogensbeheer, alternatieven en institutionele klanten. Na de sluiting blijft de analysesoftware beschikbaar voor Wilshire om zijn klanten te ondersteunen.

"De strategische overname van de AxiomSM, AtlasSM, Abacus en iQComposite -producten van Wilshire is een belangrijke mijlpaal voor Clearwater. Hiermee kunnen we de risico- en prestatiecapaciteiten van onze klanten in hun front- en midoffice-functies versterken en perfect afstemmen op de langetermijnbehoeften van onze klanten gedurende de gehele beleggingslevenscyclus," zegt Sandeep Sahai, CEO van Clearwater Analytics. "Wilshire's krachtige IP in combinatie met Clearwater's uitgebreide, vertrouwde basisplatform levert enorme voordelen op voor onze klanten en zet een nieuwe standaard in de sector. Samen zijn we ongelooflijk enthousiast om uit te breiden naar snelgroeiende markten met een best-in-class oplossing voor beleggingsbeheer die onze klanten een betere manier zal verschaffen voor een snellere groei van hun bedrijf."

"Ons team heeft een robuuste, beproefde suite van oplossingen gebouwd die bruikbare inzichten oplevert en nog steeds de gouden standaard is in de sector," zegt Andy Stewart, CEO van Wilshire. "Clearwater is de ideale beheerder om het bedrijf uit te breiden, in deze mogelijkheden te investeren en de groei van deze analytische tools te versnellen om een breed scala aan klanten te bedienen."

"Deze samenwerking kon tot stand worden gebracht door de bijdragen, expertise en passie van ons analyseteam," zegt Jason Schwarz, adjunct-CEO bij Wilshire. "Het gecombineerde Clearwater Wilshire Analytics platform zal helpen om de beleggingsresultaten voor bestaande klanten te verbeteren en om potentiële nieuwe klanten te bereiken in markten die historisch gezien geen toegang hadden tot onze mogelijkheden."

Clearwater verwacht ongeveer $ 40 miljoen te betalen voor de activa van Wilshire, waarbij het ongeveer $ 7 miljoen aan inkomsten op jaarbasis toevoegt.

Over Wilshire

Wilshire is een toonaangevende wereldwijde financiële dienstverlener en vertrouwde partner voor een gevarieerde groep van ongeveer 500 toonaangevende institutionele beleggers en financiële tussenpersonen. Onze klanten vertrouwen op ons om de beleggingsresultaten te verbeteren voor een betere toekomst. Wilshire adviseert over meer dan $ 1,3 biljoen aan vermogen en beheert meer dan $ 100 miljard aan vermogen per 31 december 2023. Het hoofdkantoor van Wilshire is gevestigd in de Verenigde Staten met kantoren over de hele wereld. Meer informatie over Wilshire is te vinden op www.wilshire.com.

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Ga voor meer informatie over Clearwater naar clearwateranalytics.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" zoals bedoeld in de Safe Harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen en aannames van het management en op informatie die op dit moment beschikbaar is voor het management. Toekomstgerichte verklaringen bevatten informatie over de volgende factoren met betrekking tot Clearwater en/of de over te nemen activa: mogelijke of veronderstelde toekomstige bedrijfsresultaten, mogelijke of veronderstelde prestaties, bedrijfsstrategieën, technologische ontwikkelingen, financierings- en investeringsplannen, dividendbeleid, concurrentiepositie, industrie, economische en regelgevende omgeving, potentiële groeimogelijkheden en de effecten van concurrentie. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die geen historische feiten zijn en kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van termen als "anticiperen", "geloven", "zouden kunnen", "schatten", "verwachten", "voornemen", "doelen op", "kunnen", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "projecteren", "nastreven", "zouden moeten", "zullen", "zouden" of vergelijkbare uitdrukkingen en de negatieven van deze termen, maar zijn niet de enige middelen om dergelijke verklaringen te identificeren.

Toekomstgerichte verklaringen hebben betrekking op bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren, waarvan vele buiten de controle van Clearwater vallen, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van Clearwater wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die expliciet of impliciet door de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het vermogen van Clearwater om de activiteiten en technologie van de over te nemen activa succesvol te integreren met die van Clearwater, de werknemers met betrekking tot de over te nemen activa te behouden en te motiveren na de afronding van de overname, het behouden van de te verwerven klanten en het succesvol afronden van de overname van de te verwerven activa, evenals andere risico's en onzekerheden die worden besproken onder "Risicofactoren" in Clearwater's jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2023, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") op 29 februari 2024, en in andere periodieke rapporten die Clearwater heeft ingediend bij de SEC. Deze documenten zijn beschikbaar op www.sec.gov en op de website van Clearwater. Gezien deze onzekerheden moet u niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen geven alleen de overtuigingen en veronderstellingen van het management weer op de datum van dit persbericht en er mag niet op worden vertrouwd dat ze de verwachtingen of overtuigingen van Clearwater weergeven op een datum na de datum waarop ze zijn gedaan. Clearwater neemt niet de verplichting op zich en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen die van tijd tot tijd door of namens Clearwater worden gedaan, bij te werken.

