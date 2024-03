Clearwater implementeert PRISM voor Aegon Asset Management ter ondersteuning van de groei van het bedrijf

Clearwater PRISM bundelt multi-asset beleggingsgegevens van klanten op eenvoudige wijze en maakt daarmee groei en een gedifferentieerde klantervaring mogelijk.

BOISE, Idaho en LONDEN, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende leverancier van op SaaS gebaseerde oplossingen voor data, beleggingsbeheer, boekhouding, rapportage en analyse, heeft vandaag bekendgemaakt dat Aegon Asset Management (Aegon AM) Clearwater PRISM heeft geïmplementeerd voor de wereldwijde rapportagebehoeften van het bedrijf. Aegon AM is een actief wereldwijd beleggingsbedrijf met EUR 305 miljard aan vermogen in beheer per 31 december 2023.

Clearwater PRISM biedt een moderne en gebruiksvriendelijke oplossing die een gedifferentieerde klantervaring waarborgt. De flexibiliteit en schaalbaarheid van de op SaaS gebaseerde oplossing van Clearwater voor klantrapportage zal Aegon AM helpen bij het uitbreiden van haar klantenbestand en het vergroten van de vermogensstromen. Bovendien helpt het out-of-the-box datamodel van Clearwater de risico's verbonden aan grootschalige IT-ontwikkelingsprogramma's, die veel geld en middelen vereisen, te beperken.

"We zijn verheugd om onze relatie met Clearwater te versterken en onze digitale transformatie te versnellen met een state-of-the-art datahub. Clearwater PRISM stelt ons klantenserviceteam in staat om snel toegang te krijgen tot hoogwaardige portefeuillegegevens en te reageren op on-demand vragen van klanten," aldus Mike Tumilty, COO van Aegon AM.

"Dit is het resultaat van het opbouwen van een waardevolle samenwerking met een cliënt, wat de basis heeft gelegd voor het uitbreiden van de samenwerking," zegt Sandeep Sahai, CEO van Clearwater Analytics. "We zijn verheugd dat een marktleider als Aegon AM Clearwater PRISM met succes heeft geïmplementeerd als alles-in-één rapportageoplossing voor beleggingen van cliënten. Clearwater PRISM geeft vermogensbeheerders de inzichten die ze nodig hebben om hun cliënten de beste klantbetrokkenheid en service te bieden."

Clearwater PRISM is een toonaangevend rapportageplatform voor vermogensbeheerders, ontworpen voor bedrijven die een uitgebreid overzicht willen van hun portefeuilles die meerdere platforms beslaan. Het Clearwater PRISM-platform stelt kantoren in staat om informatie te consolideren voor meerdere accounting engines, analyseplatforms en gegevensbronnen in een alles-in-één oplossing voor klantrapportage. Wilt u meer informatie over Clearwater PRISM? Praat vandaag nog met een expert.

Over Aegon Asset Management

Aegon Asset Management is een actieve wereldwijde belegger met 385 beleggingsprofessionals die beleggen en adviseren over een vermogen van USD 338 miljard* voor een wereldwijde klantenkring van pensioenregelingen, overheidsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, vermogensbeheerders, family offices en stichtingen.

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Ga voor meer informatie over Clearwater naar clearwateranalytics.com.

