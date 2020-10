Clements Worldwide erhält zum 14. Mal in Folge den IIABA Best Practices Agency Award

WASHINGTON, 28. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Clements Worldwide ist nach wie vor Teil einer Elitegruppe unabhängiger Versicherungsagenturen in den Vereinigten Staaten, die an der Best Practices Study Group der Independent Insurance Agents and Brokers of America (IIABA oder Big „I") teilnehmen. Die jährliche Umfrage und Studie bei führenden unabhängigen Versicherungsagenturen dokumentiert die Geschäftspraktiken der „besten" Agenturen und fordert andere auf, ähnliche Praktiken zu übernehmen.

„Wir fühlen uns geehrt, zum 14. Mal in Folge als Best-Practices-Agentur anerkannt zu werden. Dies unterstreicht den „Customer First"-Ansatz unserer Mitarbeiter, da wir bestrebt sind, unseren Kunden zu ermöglichen, überall auf der Welt zu arbeiten", erklärt Tarun Chopra, Präsident und CEO von Clements Worldwide. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Verkaufsgeschwindigkeit und die Leistung der neuen Geschäftsgeneration im obersten Quartil unserer Einnahmekategorie liegen."

Seit 1993 haben sich Big „I" und Reagan Consulting, eine in Atlanta ansässige Unternehmensberatungsfirma, zusammengetan, um die führenden Agenturen des Landes zu untersuchen. Die ausgewählten Best-Practices-Agenturen behalten ihren Status während des Dreijahreszyklus bei, indem sie jedes Jahr umfangreiche Finanz- und Betriebsdaten zur Überprüfung einreichen. Über 1.000 unabhängige Agenturen in den USA wurden für die Teilnahme an der jährlichen Studie im Jahr 2019 nominiert, aber nur 262 Agenturen qualifizierten sich für die Auszeichnung. Um ausgewählt zu werden, gehörte Clements zu den 35-45 leistungsfähigsten Agenturen in einer von sechs Einnahmekategorien.

Clements Worldwide ist seit 1947 auf dem Gebiet der internationalen Versicherungen innovativ tätig und hat derzeit Kunden in mehr als 170 Ländern, die ihre Bedürfnisse mit maßgeschneiderten Lösungen sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft erfüllen. Clements Worldwide hat sich auf Hochrisikogebiete und Konfliktzonen spezialisiert und ist einer der wenigen Makler von Lloyd's of London, die über ein Kriegsrisikoprogramm mit voller Zeichnungsbefugnis verfügen. Das Brokerhaus verfügt außerdem über 14 verschiedene exklusive Produkte, die vom Konzept bis zur Lieferung entwickelt wurden, und Clements fungiert häufig als ergänzender Broker für inländische Broker, um gemeinsam mit ihnen die internationalen Engagements ihrer inländischen Kunden abzudecken.

Die 1896 gegründete IIABA (Big „I") ist der älteste und größte nationale Verband unabhängiger Versicherungsagenten und -makler und vertritt mehr als 25.000 Agenturstandorte, die unter der Marke Trusted Choice vereint sind. Die unabhängige Agentur Trusted Choice bietet Verbrauchern alle Arten von Versicherungen - Sach-, Unfall-, Lebens-, Kranken- und Mitarbeiterversicherungen sowie Altersvorsorgeprodukte - von einer Vielzahl von Versicherungsgesellschaften an.

