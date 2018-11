CleverTap lance CleverTap4Good afin de permettre aux organismes sans but lucratif de mener des campagnes mobiles encore plus efficaces

Même si les organismes sans but lucratif actuels envisagent rapidement l'automatisation du marketing pour atteindre des donneurs et des partenaires potentiels, ils ne disposent pas toujours des ressources pour ce faire. Les marques qui ne possèdent pas l'expertise nécessaire pour mettre en œuvre une telle mesure peuvent compter sur les experts du marketing mobile de CleverTap qui travailleront en étroite collaboration avec elles pour comprendre leurs objectifs et les aider à élaborer et à exécuter une stratégie marketing mobile efficace.

Parmi les nombreuses organisations qui ont recours aux services de CleverTap, mentionnons la plateforme de levées de fonds Ketto qui permis d'amasser plus de 50 millions de dollars pour des causes sociales, créatives et humanitaires.

Zaheer Adenwala, cofondateur et directeur principal de la technologie à Ketto, souligne que la « plateforme Ketto amplifie la voix de gens dans le besoin pour qu'elle soit entendue par des milliards de personnes du monde entier prêtes les soutenir. La capacité de CleverTap à personnaliser des messages permet à nos usagers de rester branchés aux causes qui les tiennent à cœur, qu'il s'agisse de lutter contre les maladies chroniques, de redonner à la collectivité ou de faire démarrer un nouveau projet. La suite marketing multivoie de CleverTap favorise non seulement une collaboration avec tous nos partisans, mais nous offre également des renseignements sur les clients en temps réel qui facilitent notre prise de décisions mercatiques éclairées. S'associer à un partenaire technologique qui croit en notre proposition de valeur de base nous fournit l'occasion d'accélérer nos efforts et de faire une différence positive dans la vie des gens. »

Pour Almitra Karnik, directeur du marketing à CleverTap, « il est réconfortant de constater que ces marques nous donnent l'occasion de contribuer à un monde meilleur. Appuyer ces organismes sans but lucratif dans leur atteinte d'un public plus large et les mobiliser plus efficacement nous porte à croire que la technologie est une bénédiction avérée. Les solutions de marketing mobile et la technologie mercatique devraient être accessibles à tous, et non seulement aux marques importantes. Les organisations qui souhaitent favoriser le changement et soutenir des causes multiples — du réchauffement de la planète en passant par le travail des enfants et par beaucoup plus encore — tireront grandement profit de notre plateforme et de ce programme. »

CleverTap est persuadée qu'en travaillant de concert avec des organismes sans but lucratif et des organisations sociales, sa technologie novatrice permettra d'améliorer la qualité de vie d'autrui. Nous sommes impatients de croître et d'ajouter d'autres organisations à notre réseau de marques qui désirent s'investir dans la collectivité. Pour en apprendre davantage, visitez la page CleverTap4Good .

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques de produits de consommation à fidéliser leurs clients pour la vie. Il s'agit d'une solution de marketing mobile puissante qui regroupe des données d'usagers provenant de canaux en ligne et hors ligne sur une plateforme centralisée. Chaque jour, des milliers de marques font appel aux modèles d'apprentissage machine de CleverTap pour concevoir des stratégies d'engagement de la clientèle qui se démarquent afin d'aider les mercaticiens à stimuler une croissance omnicanal. CleverTap s'emploie à bâtir de précieuses relations clientèle au moyen d'observations pratiques et en temps réel pour créer de formidables expériences clients.

Plus de 8 000 marques internationales, incluant Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow et DealsPlus font confiance à CleverTap pour leur permettre d'établir des liens avec les usagers et de développer leurs applications mobiles. Pour en apprendre davantage sur CleverTap, visitez le site clevertap.com ou suivez la société sur Facebook et Twitter .

CleverTap possède des bureaux à San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour voir comment des entreprises de toutes tailles établissent des relations clientèle plus significatives, visitez notre page clientèle .

