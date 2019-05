CleverTap obtém o status de competência em experiência do cliente digital da Amazon Web Services (AWS)

SAN FRANCISCO, 22 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A CleverTap, a plataforma completa de gestão de ciclo de vida do cliente, anunciou hoje que obteve o status de competência em experiência do cliente digital (Digital Customer Experience - DCX) da Amazon Web Services (AWS). Essa designação reconhece que a CleverTap fornece tecnologia comprovada e ampla especialização para auxiliar os clientes da DCX oferecendo soluções de ponta a ponta para todas as fases da experiência e do engajamento do cliente digital incluindo: automação de marketing, análises, segmentação e gestão de campanha para atrair clientes potenciais e existentes com a mensagem certa, no dispositivo certo e no momento certo.

A obtenção da competência em experiência do cliente digital da AWS diferencia a CleverTap como um membro da rede de parceiros da AWS (AWS Partner Network - APN) que fornece proficiência técnica especializada e sucesso comprovado com clientes concentrando-se especificamente no volume de trabalho baseado em automação de marketing. Para receber a designação, os parceiros da APN devem possuir especialização profunda em AWS e fornecer soluções perfeitas em AWS.

"Estamos muito entusiasmados pelo fato de a plataforma ter recebido a designação de competência em DCX da AWS", disse Anand Jain, diretor de estratégias da CleverTap. "Nossos clientes confiam nas experiências de usuários perfeitas e personalizadas que oferecemos, e nossa equipe compromete-se em garantir que tornamos este processo o mais fácil possível utilizando a agilidade, a ampla gama de serviços e o ritmo de inovação que a AWS fornece".

A AWS possibilita soluções escaláveis, flexíveis e de bom custo-benefício desde startups até empresas globais. Para suporte da integração e implementação perfeita dessas soluções, a AWS estabeleceu o programa de competência da AWS para auxiliar clientes a identificar parceiros da APN nas áreas de consultoria e tecnologia com ampla experiência e conhecimentos do setor.

A CleverTap ajuda marcas de consumidores a se engajar melhor e reter seus usuários. Alimenta cerca de 8 bilhões de push notifications diariamente para 1,5 bilhão de usuários globalmente. Com clientes em 100 países, a CleverTap é a plataforma favorita para marqueteiros e líderes em crescimento globalmente.

Sobre a CleverTap

A CleverTap é uma plataforma de gestão de ciclo de vida do cliente que auxilia as marcas a fornecer experiências agradáveis ao consumidor em escala. Acima de 8.000 empresas ao redor do mundo, inclusive a Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip e BookMyShow confiam na CleverTap para fornecer experiências personalizadas e aprimorar o impacto do marketing em omnicanais em todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap conta com o suporte financeiro de importantes empresas de capital de risco, incluindo a Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera de San Francisco, Londres, Cingapura, Mumbai e Bangalore. Para mais informações acesse clevertap.com ou nos siga no LinkedIn e Twitter .

